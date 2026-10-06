Pháp sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm đường sắt tốc độ cao

Thông tin trên được ông Romain Busuttil, Phó tham tán Hợp tác và Hoạt động văn hóa, Đại sứ quán Cộng hòa Pháp tại Việt Nam, nêu ra tại cuộc làm việc của đoàn chuyên gia Pháp với Cục Chuyển đổi số, Văn phòng Chính phủ.

Pháp sẵn sàng đồng hành và chia sẻ kinh nghiệm lâu đời trong các lĩnh vực thế mạnh như đường sắt tốc độ cao và đào tạo nguồn nhân lực ẢNH: VGP

Dẫn đầu đoàn chuyên gia Pháp, ông Romain Busuttil, Phó tham tán Hợp tác và Hoạt động văn hóa, Đại sứ quán Cộng hòa Pháp tại Việt Nam, bày tỏ ấn tượng trước quy hoạch phát triển hạ tầng đô thị và tiến trình chuyển đổi số tại Hà Nội.

Ông khẳng định Pháp sẵn sàng đồng hành và chia sẻ kinh nghiệm lâu đời trong các lĩnh vực thế mạnh như đường sắt tốc độ cao và đào tạo nguồn nhân lực.

Trước đó, hồi cuối tháng 9, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng đã làm việc với Bộ trưởng Giao thông Pháp để thúc đẩy hợp tác hạ tầng. Phía Pháp khẳng định sẵn sàng đồng hành, chia sẻ kinh nghiệm vận hành, bảo đảm an toàn và chuyển giao công nghệ lõi làm đường sắt tốc độ cao cho Việt Nam.

Tập đoàn Vingroup và Tập đoàn Alstom - tập đoàn công nghệ đường sắt hàng đầu thế giới vừa ký hợp đồng cung cấp tàu và chuyển giao quyền sử dụng công nghệ. Theo đó, Alstom chuyển giao công nghệ để sản xuất, lắp ráp tại Việt Nam và cung cấp tổng 200 đoàn tàu Metropolis nhằm sớm đưa các dự án đường sắt đô thị Hà Nội vào hoạt động.

Trong chương trình làm việc từ ngày 5 - 9.10, đoàn chuyên gia Pháp và đại diện Văn phòng Chính phủ cũng sẽ trao đổi các vấn đề về ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong khu vực công, quản trị dữ liệu công, phát triển kinh tế dữ liệu và hoàn thiện khung pháp lý số.

Ông Romain Busuttil nhấn mạnh, hợp tác chuyển đổi số chính là biểu tượng cho quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai quốc gia. Dự án do Bộ châu Âu và Ngoại giao Pháp tài trợ đã giúp nuôi dưỡng các cuộc đối thoại chính trị cấp cao bằng những kết quả hợp tác thực chất, cụ thể.

Đại diện Pháp cũng đánh giá cao những phản hồi tích cực từ cán bộ Việt Nam sau khóa học tại INSP, đồng thời đề xuất kết nối trực tiếp với các học viên này để làm công tác truyền thông, lan tỏa kinh nghiệm trên các kênh mạng xã hội của hai nước.

Ông Nguyễn Công Thành, Phó cục trưởng Cục Chuyển đổi số, cho biết, thời gian qua, Việt Nam đã đạt được những tiến triển đột phá về chuyển đổi số trong chiến dịch "100 ngày".

Đáng chú ý là sự chuyển dịch mạnh mẽ từ mô hình ứng dụng hệ thống phân tán tại các địa phương sang mô hình xử lý tập trung tại các bộ, ngành và Cổng Dịch vụ công quốc gia, giúp địa phương tập trung khai thác và sử dụng dữ liệu hiệu quả hơn.

Ông cũng đánh giá cao kết quả hợp tác với phía Cộng hòa Pháp từ tháng 6.2026 đến nay, với sự hỗ trợ tích cực của các đoàn chuyên gia Pháp cũng như việc cử nhiều cán bộ của Văn phòng Chính phủ tham gia khóa đào tạo chuyển đổi số tại Học viện Dịch vụ công quốc gia Pháp (INSP).

Đặc biệt, phía Việt Nam đánh giá cao việc kết nối với các chuyên gia gốc Việt uy tín tại Pháp như GS-TSKH Nguyễn Văn Tâm, Chủ nhiệm Khoa Khoa học Máy tính, Dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo tại Viện Bách khoa Paris (IP Paris).