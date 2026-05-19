Đại sứ quán Anh cảm ơn Việt Nam triệt phá đường dây Xôi Lạc TV

Ngày 19.5, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05 - Bộ Công an) cho biết, Đại sứ quán Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland tại Việt Nam vừa có thư cảm ơn lực lượng chức năng Việt Nam về kết quả đấu tranh, triệt phá đường dây Xôi Lạc TV.



Theo A05, trong thư, đại sứ quán ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của các cơ quan chức năng trong xử lý vụ việc, qua đó góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể quyền, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nội dung có bản quyền và người sử dụng dịch vụ hợp pháp.

A05 cho hay, thời gian qua, trước tình trạng vi phạm bản quyền trên không gian mạng diễn biến phức tạp, các cơ quan chức năng Việt Nam đã chủ động nắm tình hình, nhận diện phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng.

Qua đó, lực lượng chức năng kịp thời triển khai đồng bộ các biện pháp phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan trên môi trường số.

Việc triệt phá đường dây Xôi Lạc TV là vụ việc điển hình, thể hiện rõ tinh thần chủ động, quyết liệt và năng lực thực thi pháp luật của lực lượng chức năng Việt Nam trong đấu tranh với các hành vi vi phạm bản quyền có tổ chức, diễn ra trên môi trường số và tính chất xuyên biên giới.

A05 cho rằng, sự ghi nhận của Đại sứ quán Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh vi phạm bản quyền trên không gian mạng không còn là vấn đề riêng của mỗi quốc gia, mà đã trở thành thách thức chung.

Điều này đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan thực thi pháp luật, cơ quan đại diện ngoại giao, các tổ chức quốc tế và các tổ chức, cá nhân hoạt động xuyên biên giới.

A05 khẳng định, thời gian tới, các cơ quan chức năng Việt Nam sẽ chủ động, quyết liệt trong phát hiện, ngăn chặn, xử lý vi phạm bản quyền trên không gian mạng; đồng thời đẩy mạnh hợp tác quốc tế, tăng cường chia sẻ thông tin, phối hợp xác minh, xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Lực lượng thực thi pháp luật của Việt Nam cũng đề nghị cơ quan đại diện ngoại giao, chủ thể quyền, các tổ chức, cá nhân tiếp tục phối hợp, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi vi phạm để góp phần xây dựng không gian mạng an toàn, lành mạnh, minh bạch, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân, doanh nghiệp và các chủ thể quyền trong nước và quốc tế.