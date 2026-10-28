Bộ xương khủng long bán với giá 1.300 tỉ đồng gây tranh cãi

Mẫu vật, được đặt tên Jodi, là một trong ba bộ xương khủng long Nanotyrannus tương đối hoàn chỉnh được biết đến trong khoa học. Vượt xa mức ước tính từ 6 đến 9 triệu USD, thương vụ này đã suýt phá kỷ lục đấu giá cho một hóa thạch từng thiết lập vào tháng 7 qua việc bán Gus - bộ xương T. rex có giá 50,1 triệu USD.

Cao 9,6 feet (khoảng 2,93 m) và dài 19,6 feet (5,97m), Jodi chỉ dài hơn một nửa so với Gus, và sự khan hiếm các mẫu vật tương tự có thể là yếu tố đẩy giá bán lên cao. Sự tồn tại của loài Nanotyrannus vẫn đang là chủ đề tranh luận sôi nổi trong ngành cổ sinh vật học. Các nhà nghiên cứu gần đây mới nghiêng về việc coi Nanotyrannus là loài khủng long riêng biệt chứ không phải là T. rex non.

Theo Sotheby's, mẫu vật được bảo quản đặc biệt tốt, bao gồm 191 mảnh xương và có hộp sọ "gần như hoàn chỉnh". Cuộc đấu giá đã vượt xa mức ước tính trước đấu giá từ 6 đến 9 triệu USD. Bộ xương được phát hiện vào năm 2019 bởi Jodi Pierson, chủ trang trại ở Montana - người cũng là nguồn cảm hứng cho tên gọi của nó - và được khai quật bởi Clayton Phipps, nhà cổ sinh vật học thương mại được biết đến với biệt danh "Cao bồi khủng long".

Du khách đang xem bộ xương khủng long Nanotyrannus được trưng bày trước khi đấu giá Ảnh: AFP

Giống như một số hóa thạch quan trọng khác đã được bán đấu giá trước đây, Jodi đến từ Hệ tầng Hell Creek, khu vực địa chất chứa nhiều hóa thạch trải dài khắp Montana, Wyoming và Dakota, Mỹ. Một trong những bộ xương T. rex đầu tiên được tìm thấy ở đó vào năm 1902, và tên T. rex được đặt cho loài này dựa trên các hóa thạch khai quật trong khu vực.

Dựa trên kích thước tổng thể và sự phát triển của xương, Jodi là mẫu vật trưởng thành, theo Sotheby's. Những phần xương bị thiếu đã được thay thế bằng các bộ phận được in 3D và điêu khắc tùy chỉnh, và hóa thạch được chào bán với "quyền sở hữu đầy đủ", nghĩa là nó không chứa bất kỳ yếu tố nào có bản quyền từ các loài khủng long khác. Chủ sở hữu mới - chưa tiết lộ danh tính - do đó có thể tạo ra các bản sao của bộ xương và bán chúng cho các bảo tàng hoặc nhà sưu tập.

Việc bán các hóa thạch khủng long có giá trị cao đã vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ từ các nhà khoa học, vì chúng loại bỏ các mẫu vật khỏi phạm vi công cộng và khiến chúng không thể được nghiên cứu. "Chúng ta vừa mới phát hiện ra rằng Nanotyrannus là có thật, và giờ đây một trong những bộ xương tốt nhất sắp được bán cho người trả giá cao nhất", Steve Brusatte, giáo sư cổ sinh vật học và tiến hóa tại Đại học Edinburgh của Scotland, cho biết trên CNN.

"Thật đau lòng khi nghĩ rằng nó có thể biến mất vào kho lưu trữ của một nhà sưu tập thay vì được trưng bày trong bảo tàng, nơi nó có thể gây ấn tượng và truyền cảm hứng cho trẻ em, gia đình và công chúng nói chung", ông nói tiếp.