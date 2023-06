Bộ Y tế chịu trách nhiệm việc thiếu vắc xin

Trước năm 2020, vắc xin tiêm chủng được đưa vào chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG), nhưng sau năm 2020 khi hết chương trình thì được bố trí từ ngân sách nhà nước (NSNN).

Năm 2023, quy định về bố trí ngân sách T.Ư triển khai mua vắc xin theo CTMTQG không được tiếp tục thực hiện. Sau khi các CTMT và các thông tư hướng dẫn được ban hành, Bộ Tài chính đã rà soát thực hiện đúng theo quy định của luật NSNN về phân cấp quản lý. Theo đó, không có quy định ngân sách T.Ư bảo đảm kinh phí mua vắc xin trong TCMR. Bộ Tài chính đã đề nghị Bộ Y tế xây dựng dự toán năm 2023 đối với các nhiệm vụ, nội dung do Bộ Y tế thực hiện theo quy định và có văn bản hướng dẫn các địa phương thực hiện từ nguồn ngân sách địa phương. Trường hợp cần thiết bố trí ngân sách T.Ư thực hiện mua một số thuốc, vắc xin… cho trẻ em dưới 5 tuổi, đề nghị Bộ Y tế trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định để có cơ sở bố trí kinh phí ngân sách T.Ư. Bộ Tài chính đã có công văn gửi UBND các tỉnh, thành hướng dẫn việc thực hiện một số nhiệm vụ thuộc CTMT y tế - dân số giai đoạn 2016 - 2020 chuyển thành nhiệm vụ chi thường xuyên. Tuy nhiên, vướng mắc phát sinh do các địa phương thận trọng trong việc mua vắc xin (lý do là chưa được Bộ Y tế hướng dẫn cụ thể về cách mua sắm, giá mua sắm, chủng loại...).

Về bố trí kinh phí 2023 cho chương trình TCMR, do chưa rõ cơ chế thực hiện nên Bộ Tài chính đã dành sẵn khoảng 300 tỉ đồng cho nhiệm vụ chi này để thực hiện ngay khi cấp thẩm quyền cho phép và hướng dẫn. (Nguồn: Bộ Tài chính)