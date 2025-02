Bộ Y tế hướng dẫn sử dụng thiết bị sưởi an toàn

Đ Ề PHÒNG NHIỄM ĐỘC KHÍ CO

Theo Bộ Y tế, các đợt rét đậm, rét hại đang diễn ra ở miền Bắc có thể gây cảm lạnh, hen suyễn, viêm họng, viêm phổi, cúm, đột quỵ, ngộ độc khí than do sưởi ấm, đun nấu… Nguyên nhân chủ yếu là do tiếp xúc quá lâu hoặc làm việc trong môi trường lạnh, hoặc cũng có thể do thay đổi nhiệt độ môi trường đột ngột.

Người dân cần đốt sưởi an toàn, đảm bảo thông thoáng để không bị ngộ độc khí CO ẢNH: LIÊN CHÂU

Ngoài giữ ấm và đảm bảo dinh dưỡng để bảo vệ sức khỏe trong mùa lạnh, Bộ Y tế khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng than củi, than tổ ong để đốt và sưởi ấm trong phòng kín nhằm tránh bị nhiễm độc khí CO (carbon monoxide) trong nhà.

Nếu thời tiết quá lạnh buộc phải sử dụng than thì chỉ sử dụng trong thời gian ngắn, cần mở hé cửa để đảm bảo thông khí và chỉ sưởi ấm khi mọi người còn thức. Tuyệt đối không dùng sưởi qua đêm và đóng kín cửa phòng.

Ngoài ra, cần bảo đảm an toàn khi sử dụng các thiết bị sưởi ấm bằng điện. Không nên để các loại máy sưởi bức xạ hồng ngoại (quạt sưởi, đèn sưởi, lò sưởi…) gần trẻ nhỏ, người già, vì tia hồng ngoại mang nhiệt tác động trực tiếp lên bề mặt da, vừa gây khô da, khô mũi, nguy cơ bỏng và cháy cao.

Khoảng cách tốt nhất khi đặt các máy sưởi là khoảng 1 - 2 m và nên để chế độ quay với mục đích làm ấm phòng là chính, không nên chiếu sưởi trực tiếp vào người bởi các nguy cơ nói trên.

Với chăn điện, phải kiểm tra kỹ trước khi sử dụng đề phòng hư hỏng, đảm bảo cách điện và cách nhiệt của dây. Khi cần làm sạch chăn điện, cần tuân thủ đúng hướng dẫn của nhà sản xuất nhằm đảm bảo an toàn. Bật chế độ ấm vừa đủ và khi đủ ấm thì tắt trước khi sử dụng.

Nếu thời tiết quá lạnh buộc phải sử dụng than thì chỉ sử dụng trong thời gian ngắn, cần mở hé cửa để đảm bảo thông khí và chỉ sưởi ấm khi mọi người còn thức.

N GƯỜI CÓ BỆNH TIM CẦN CHÚ Ý

Đáng lưu ý, thời tiết lạnh tăng thêm gánh nặng cho tim. Do vậy, với người bị bệnh tim, huyết áp, nên khám, tuân thủ dùng thuốc theo hướng dẫn của bác sĩ chuyên khoa. Nên kiểm tra, theo dõi huyết áp thường xuyên, kể cả người trẻ, người chưa có tiền sử bệnh lý tim mạch, huyết áp.

Để ngừa đột quỵ, không nên uống rượu bia vì uống rượu càng làm co thắt mạch máu gây tăng huyết áp, có thể dẫn tới đột quỵ, tử vong. Không nên tắm khuya sau 22 giờ và hạn chế đi ra ngoài trời khi thời tiết quá lạnh và gió mạnh, đặc biệt trong khoảng thời gian từ 21 giờ đến 6 giờ sáng vì dễ bị sốc nhiệt, nguy hiểm đến tính mạng.

Khi bị nhiễm lạnh có xuất hiện ho, sốt, cần đi khám để được bác sĩ chẩn đoán và điều trị phù hợp, không tự ý dùng thuốc tại nhà.