Miền Bắc rét hại: Lưu ý ngừa bỏng, cháy do quạt sưởi, chăn điện

Tránh uống rượu bia, phòng nguy cơ bị trúng gió

Miền Bắc đang trong đợt rét đậm, rét hại. Trong đợt rét này, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 8 - 10 độ C, khu vực vùng núi Bắc bộ 3 - 6 độ C; vùng núi cao có nơi dưới 0 độ C.

Từ ngày 26.1, một số địa phương vẫn đón thêm không khí lạnh tăng cường, trời tiếp tục rét đậm, rét hại nhiều ngày tới.

Người dân lưu ý sưởi ấm an toàn trong ngày giá rét, tránh nguy cơ bị bỏng hoặc ngạt khí CO (dioxit cacbon) T.N

Bộ Y tế khuyến cáo người dân thường xuyên theo dõi các thông tin thời tiết để chủ động các biện pháp bảo vệ sức khỏe bằng cách ăn uống đủ các chất dinh dưỡng để tăng sức đề kháng.

Ăn nhiều thức ăn ấm, tránh uống rượu bia trước khi ra ngoài trời lạnh để tránh nguy cơ bị trúng gió, cảm lạnh. Rèn luyện sức khỏe, vệ sinh cá nhân hằng ngày nhưng phải ở nơi kín gió và có thiết bị sưởi ấm để tránh nhiễm lạnh.

Giữ ấm cơ thể, đặc biệt là bàn chân, bàn tay, ngực, cổ, đầu…, nhất là với người già, trẻ nhỏ. Với người già, người huyết áp cao, cần thường xuyên kiểm tra, theo dõi huyết áp của mình.

Mỗi người cần giữ ấm cơ thể, tránh tiếp xúc đột ngột với không khí lạnh; cần đến ngay cơ sở y tế khi có các dấu hiệu cảm lạnh, sốt, ho, khó thở, đau ngực, nôn, đau đầu để được khám và điều trị kịp thời.

Ngừa bỏng, cháy do quạt sưởi, chăn điện

Để dự phòng nhiễm độc khí CO trong nhà, Bộ Y tế khuyến cáo tuyệt đối không sử dụng than củi, than tổ ong để đốt và sưởi ấm trong phòng kín.

Nếu thời tiết quá lạnh buộc phải sử dụng than thì chỉ sử dụng trong thời gian ngắn, cần mở hé cửa để đảm bảo thông khí; chỉ sưởi ấm khi mọi người còn thức, không dùng sưởi qua đêm và đóng kín cửa phòng.

Không nên để các loại máy sưởi bức xạ hồng ngoại (quạt sưởi, đèn sưởi, lò sưởi…) gần trẻ nhỏ, người già vì tia hồng ngoại mang nhiệt tác động trực tiếp lên bề mặt da, vừa gây khô da, khô mũi, nguy cơ bỏng và cháy cao.

Khoảng cách tốt nhất khi đặt các máy sưởi này khoảng 1 - 2 m và nên để chế độ quay với mục đích làm ấm phòng là chính, không nên chiếu sưởi trực tiếp vào người bởi các nguy cơ nói trên.

Phải kiểm tra kỹ chăn điện trước khi sử dụng, đề phòng hư hỏng, đảm bảo cách điện và cách nhiệt của dây; không giặt ướt để tránh tình trạng chập điện; bật chế độ ấm vừa đủ và khi đủ ấm thì tắt trước khi sử dụng.

Đặt nhiệt độ phù hợp cho máy điều hòa

PGS - TS Phạm Bích Đào (Bệnh viện Đại học Y Hà Nội) lưu ý thêm, khi ngoài trời có nhiệt độ dưới 15 độ C, hãy đặt máy điều hòa ở mức 20 - 22 độ C. Đây là nhiệt độ phù hợp nhất không làm khô lớp nhầy trên bề mặt của niêm mạc mũi, họng.

Khi bạn từ trong nhà đi ra ngoài trời dưới 15 độ C, sự chênh lệch nhiệt độ quá lớn giữa bên trong và bên ngoài sẽ khiến lớp thảm nhầy của đường hô hấp trên không kịp biến đổi, thích nghi, làm cho mũi bạn bị căng tức, cuống mũi dưới nở ra gây cảm giác ngột ngạt, khiến chúng ta có phản xạ dụi mũi để làm giảm cảm giác căng tức. Việc này dễ gây chảy máu mũi, viêm mũi hoặc viêm xoang, viêm họng.



Bên cạnh đó, khi sử dụng thiết bị sưởi ấm như điều hòa, cần lưu ý về độ ẩm. Có thể đặt chậu nước trong phòng để giữ độ ẩm hợp lý, nhằm tránh bị khô niêm mạc đường hô hấp.

Ngày rét, nên ăn đủ chất, tăng cường đạm; tránh uống nước lạnh, uống đồ có cồn. Giữ ấm cơ thể bằng cách mặc nhiều lớp quần áo mỏng, chống gió, đeo găng tay, đội mũ, bịt tai. Nếu phải làm việc ngoài trời nên đội mũ che kín tai để tránh viêm tai giữa, viêm họng, viêm xoang. Không nên tập thể dục sớm, đặc biệt với người cao tuổi, người mắc bệnh lý về hô hấp, tim mạch để ngừa tăng huyết áp, đột quỵ. Ngoài ra, nên giữ ấm trong nhà bằng cách hạn chế mở cửa; nên sử dụng các thiết bị sưởi, thảm trải sàn cho phòng khách, phòng ngủ và phòng làm việc.