Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện kiểm soát chi phí khám chữa bệnh BHYT

Công văn cho biết, theo số liệu của BHXH VN, số lượt khám chữa bệnh (KCB) BHYT 3 tháng đầu năm 2024 là hơn 43 triệu lượt, tăng gần 2,615 triệu lượt (tương ứng 6,47%) so với cùng kỳ 2023. Số chi KCB BHYT trong 3 tháng đầu năm nay là 30.977 tỉ đồng (chưa bao gồm số chi KCB BHYT của BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân), tăng gần 4.019 tỉ đồng (14,9% so với cùng kỳ 2023).



Để đảm bảo quản lý và sử dụng quỹ BHYT theo đúng quy định của pháp luật, Bộ Y tế đề nghị BHXH VN thực hiện thông báo số dự kiến chi cho cơ sở KCB và chỉ đạo BHXH các tỉnh thành thông báo tình hình gia tăng chi phí KCB BHYT tới các sở y tế, cơ sở KCB để cảnh báo cho cơ sở về các chi phí gia tăng cao so với mức chi phí bình quân của cơ sở KCB cùng hạng, cùng tuyến, cùng chuyên khoa.

Đối với các bệnh viện tuyến T.Ư và bệnh viện tư nhân, Bộ Y tế yêu cầu tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về KCB, các hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế về quy trình KCB, quản lý hồ sơ bệnh án; xây dựng hướng dẫn chẩn đoán và điều trị, trong đó có quy định tiêu chuẩn nhập viện điều trị nội trú phù hợp với yêu cầu chuyên môn. Đảm bảo cung ứng đủ, kịp thời thuốc, hóa chất, vật tư y tế để bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người bệnh BHYT, đồng thời kiểm soát chi phí KCB BHYT.