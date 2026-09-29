Body săn chắc của chàng trai cao 1,85 m thi Nam vương Toàn cầu

Sáng 29.9, Trương Trọng Hiếu lên đường sang Thái Lan tham gia Mister Global - Nam vương Toàn cầu 2026. Anh mang theo 4 vali, tổng trọng lượng khoảng 70 kg, gồm trang phục phục vụ các phần thi và lịch trình hoạt động. Theo tiết lộ, trang phục dân tộc sẽ đóng gói riêng và được ê kíp vận chuyển sang sau.

Trương Trọng Hiếu đặt mục tiêu tiến sâu ở sân chơi quốc tế, đồng thời giới thiệu văn hóa Việt đến với mọi người Ảnh: NVCC

Trương Trọng Hiếu sinh năm 2001, quê Lâm Đồng. Sau khi tốt nghiệp THPT, anh chọn ngành Quản trị kinh doanh với định hướng tích lũy kiến thức và kinh nghiệm quản lý. “Tốt nghiệp cấp 3, tôi chủ động lựa chọn con đường du học vì khao khát được cọ xát và tìm kiếm cơ hội phát triển ở môi trường quốc tế. Tôi muốn xây dựng nền tảng quản trị vững vàng để lập nghiệp sau này”, anh nói.

Sau khi tốt nghiệp, Trương Trọng Hiếu được bổ nhiệm làm quản lý tại một nhà hàng lớn và gắn bó khoảng 2 năm rưỡi. Mức thu nhập cao nhất anh từng đạt là gần 100 triệu đồng mỗi tháng. Trong thời gian làm việc tại Đài Loan, anh có cơ hội thử sức với thời trang khi một bộ sưu tập của nhà thiết kế bản xứ thiếu người mẫu, gây ấn tượng bởi chiều cao 1,85 m.

Trương Trọng Hiếu mang 70 kg hành lý sang Thái Lan tranh tài tại Nam vương Toàn cầu 2026 Ảnh: NVCC

Lần đầu xuất hiện trên sàn diễn, Trương Trọng Hiếu nhận được phản hồi tích cực và tiếp tục được mời tham gia một số chương trình sau đó. “Đó là khoảnh khắc thắp lên trong tôi ngọn lửa đam mê, thôi thúc tôi nghiêm túc thay đổi bản thân và quyết định trở về Việt Nam theo đuổi nghệ thuật chuyên nghiệp”, anh chia sẻ.

Thời điểm còn du học, dù cao 1,85 m, Trương Trọng Hiếu chỉ nặng khoảng 60 kg. Anh bắt đầu tập luyện để cải thiện vóc dáng, đặt mục tiêu xây dựng cơ bắp và từng bước tăng cân. Trương Trọng Hiếu điều chỉnh chế độ ăn, hạn chế dầu mỡ, gia vị công nghiệp. Sau quãng thời gian cố gắng, hiện cân nặng của anh ở mức 80 kg, với số đo ba vòng 102-78-100.

Body săn chắc của Trương Trọng Hiếu sau quãng thời gian tích cực rèn luyện, cải thiện vóc dáng Ảnh: NVCC

Theo Trương Trọng Hiếu, tập luyện cũng giúp anh giải tỏa áp lực trong quá trình chuẩn bị. Bên cạnh thể chất, anh dành thời gian hoàn thiện kỹ năng trình diễn và ngoại ngữ. Nhiều năm sống tại Đài Loan giúp anh sử dụng tiếng Trung, trong khi tiếng Anh được Trương Trọng Hiếu rèn luyện để thuận lợi giao tiếp tại cuộc thi. Chàng trai quê Lâm Đồng cũng tham gia các khóa huấn luyện về giải phóng hình thể, catwalk và kỹ năng ứng biến trước ống kính.

Mục tiêu của Trương Trọng Hiếu ở Nam vương Toàn cầu

Trước ngày lên đường, Trương Trọng Hiếu cho biết đã hoàn tất các khâu chuẩn bị về kỹ năng, kiến thức. “Đến thời điểm này, tôi đã hoàn tất mọi khâu chuẩn bị, sự tự tin của tôi đang ở mức 100%. Bước ra đấu trường quốc tế cùng 40 thí sinh, mục tiêu của tôi không chỉ là học hỏi mà còn cố gắng tiến sâu trong đêm chung kết”, anh nói.

Nam vương Toàn cầu 2026 diễn ra đến ngày 10.10 tại Thái Lan. Ngoài tập trung cho các hoạt động tại cuộc thi, Trương Trọng Hiếu mong muốn giới thiệu với bạn bè quốc tế về văn hóa và đời sống Việt Nam. Anh dự định chia sẻ câu chuyện về những địa danh như chợ Bến Thành, Bưu điện Thành phố cùng các món ăn quen thuộc như bánh mì, phở…