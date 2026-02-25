Chàng trai Khmer từng là Nam vương Toàn cầu giờ ra sao?

Danh Chiếu Linh sinh năm 1996, là người dân tộc Khmer. Sinh ra trong một gia đình làm nông nghèo tại Kiên Giang, anh gây chú ý khi ghi danh tại Mister Vietnam 2019. Sau cuộc thi, dù có nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp song anh lại chọn gắn bó với công việc trồng trọt ở Lâm Đồng. Đến năm 2021, Danh Chiếu Linh thử sức ở cuộc thi quốc tế. Tại đấu trường này, anh giành danh hiệu á vương, sau đó được bổ nhiệm thành Nam vương Toàn cầu.

Đón tin vui sau Nam vương Toàn cầu

Danh Chiếu Linh từng được khán giả gọi với danh xưng "nam vương chân đất" ẢNH: NVCC

Sau 5 năm, Danh Chiếu Linh tiếp tục đón tin vui khi được bổ nhiệm thành Trưởng ban tổ chức Mister Vietnam - nay đổi thành Nam vương Việt Nam. Đây được xem là bước tiến mang tính đột phá đối với cuộc thi, cũng như với sự nghiệp của cá nhân Danh Chiếu Linh. Theo chuyên gia đào tạo Phúc Nguyễn, quyết định này đã được chuẩn bị từ lâu, trước khi cuộc thi diễn ra 2 năm trước.

Quãng thời gian khá dài vừa qua, Danh Chiếu Linh thường xuyên cập nhật hình ảnh với việc xây dựng, chăm sóc vườn tược, tận hưởng cuộc sống nơi núi rừng… khiến nhiều khán giả bán tín bán nghi anh rút lui khỏi làng giải trí. Ít ai biết đây là giai đoạn nam người mẫu toàn tâm toàn ý chuẩn bị các bước đi chiến lược cho Nam vương Việt Nam.

Danh Chiếu Linh đã dành thời gian chuẩn bị cho vai trò trưởng ban tổ chức một cuộc thi nhan sắc dành cho nam ẢNH: NVCC

Thời gian qua, bên cạnh việc trau dồi bản lĩnh, kinh nghiệm tổ chức, Danh Chiếu Linh đã xây dựng và hoàn tất cơ sở vật chất của khu nghỉ dưỡng sinh thái tại Bảo Lộc với mục đích biến nơi đây thành nơi tổ chức các cuộc thi nhan sắc trên tinh thần gần gũi với thiên nhiên. Ý tưởng này được Danh Chiếu Linh nghĩ đến từ khi “chinh chiến” quốc tế và làm giám khảo các cuộc thi này.

Danh Chiếu Linh chia sẻ anh thấy mình cần có trách nhiệm để phát triển cuộc thi dành cho nam giới tại Việt Nam. Vì vậy nam người mẫu quyết định tiếp bước con đường của chuyên gia đào tạo Phúc Nguyễn xây dựng và phát triển cuộc thi Nam vương Việt Nam.

“Tôi hy vọng với nhiệt huyết và khát vọng của mình, tôi sẽ làm tốt vai trò đã được giao phó. Tôi mong muốn được góp phần làm sôi động hơn sân chơi nhan sắc cho nam giới tại Việt Nam và cùng chinh phục những nấc thang mới trên đấu trường nhan sắc”, Danh Chiếu Linh chia sẻ.

Cuộc thi Mister Vietnam đổi tên thành Nam vương Việt Nam ẢNH: NSX

Ông Phúc Nguyễn cho biết lẽ ra Danh Chiếu Linh đã “nắm quyền” trưởng ban tổ chức ngay từ thời điểm mùa 2 của Mister Vietnam được khởi động. Tuy nhiên, bản thân nam người mẫu thấy mình vẫn cần có thêm thời gian học hỏi, trau dồi kinh nghiệm cho cương vị mới. Vì vậy, Mister VietNam mùa 2 được xem là khóa huấn luyện, đào tạo thực chiến cho người mẫu sinh năm 1996 để anh sẵn sàng trong vai trò mới.

Tính đến hiện tại, cuộc thi này đã tìm ra nhiều gương mặt đạt thành tích cao khi “chinh chiến” quốc tế. Trong đó phải kể đến thành tích Nam vương toàn cầu 2021 của Danh Chiếu Linh, Nam vương Quốc tế 2018 của Trịnh Bảo, Manhunt International 2017 của Trương Ngọc Tình.

Việc điều chỉnh tên gọi sang Nam vương Việt Nam cũng gây không ít tiếc nuối cho những khán giả đã theo dõi cuộc thi suốt từ mùa đầu tiên. Trong vai trò trưởng ban tổ chức, Danh Chiếu Linh chia sẻ: “Tên gọi Mister Vietnam tôn vinh nghề người mẫu cho nam giới nhưng chưa đầy đủ vai trò đại diện quốc gia. Đây là bước phát triển chiến lược, không phải thay đổi ngẫu nhiên. Cuộc thi vẫn kế thừa nền tảng và dấu ấn của Mister Vietnam, nhưng sẽ được phát triển với những màu sắc mới mẻ hơn”, Danh Chiếu Linh chia sẻ.