Boeing lại 'đen đủi' vì lỗi chốt cửa nhà vệ sinh

FAA cho biết đã tiếp nhận báo cáo đề cập một hành khách đã bị kẹt trong phòng vệ sinh của một chuyến bay, dù không nêu cụ thể của hãng hàng không nào. Chốt cửa phòng vệ sinh bị hỏng và cả vị khách lẫn các tiếp viên bên ngoài đều không mở được, buộc phi công phải "hạ cánh ngoài kế hoạch", Business Insider đưa tin ngày 14.4.

FAA đánh giá trường hợp như trên có thể khiến hành khách gặp rủi ro nghiêm trọng nếu người đó gặp vấn đề sức khỏe hoặc phi cơ chịu nhiễu động mạnh.

Máy bay Boeing 737 MAX ẢNH: REUTERS

Cơ quan hàng không Mỹ ngày 11.4 ra thông báo sẽ đề xuất chỉ thị đánh giá khả năng bay đối với 2.612 máy bay của Boeing được đăng ký tại Mỹ. Đây là chỉ thị nhằm yêu cầu các hãng khắc phục sự cố nhằm đảm bảo an toàn bay.

FAA cho biết có 4 bộ phận cấu thành chốt cửa phòng vệ sinh và việc thay thế toàn bộ chốt có thể tiêu tốn đến 3,4 triệu USD. Chỉ thị của FAA có thể áp dụng đối với các mẫu máy bay Boeing 737-700, 737-800, 737-900, 737-900ER, 737 Max 8 và 737 Max 9.

Hiện Boeing chưa đưa ra bình luận về thông tin trên. FAA gia hạn cho các bên liên quan đến ngày 27.5 để phản hồi đề xuất.

Boeing 737 MAX lại gặp lỗi mới

Đây không phải lần đầu tiên máy bay phải đổi lộ trình do các vấn đề xảy ra trong nhà vệ sinh. Hồi tháng 3, máy bay của hãng Air India của Ấn Độ trong lộ trình đến New Delhi (Ấn Độ) đã phải quay đầu trở lại Chicago (Mỹ) do hầu hết phòng vệ sinh không sử dụng được do một hành khách cố xả túi, giẻ lau và quần áo.

Hồi tháng 2.2024, một chuyến bay có lộ trình từ Amsterdam (Hà Lan) đến Los Angeles (Mỹ) đã phải quay đầu trên Đại Tây Dương, sau khi 8 trong số 9 phòng vệ sinh không hoạt động.