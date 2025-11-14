Bôi nước chanh, tỏi, muối sau khi bị mèo cắn có giúp ngừa dại?

Thạc sĩ - bác sĩ Mai Hồ Duy, Trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện đa khoa Xuyên Á TP.HCM cho biết, bệnh dại là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus dại Rhabdovirus gây ra. Virus dại có trong nước bọt của động vật (chó, mèo, chuột...) mắc bệnh. Bệnh dại lây từ động vật mắc bệnh sang người chủ yếu qua vết cắn, vết cào, hoặc khi nước bọt của động vật mắc dại dính vào vết thương hở, niêm mạc mắt mũi miệng. Trong miệng mèo có rất nhiều vi khuẩn như Pasteurella multocida, Staphylococcus, Streptococcus… Khi bị mèo cắn, vi khuẩn xâm nhập gây sưng, đỏ, đau, mưng mủ, thậm chí nhiễm trùng máu nếu không điều trị đúng.

"Nước chanh, tỏi hay muối đều không có tác dụng diệt khuẩn an toàn khi bị mèo cắn, mà ngược lại còn gây hại thêm cho vết thương", bác sĩ Duy nhấn mạnh.

Nước chanh

Nước chanh có tính axit nhẹ, không diệt được vi khuẩn hoặc virus dại, ngược lại nó có thể gây rát, làm tổn thương mô và khiến vi khuẩn, virus dễ xâm nhập hơn.

Nếu chỉ bôi nước chanh khi bị mèo cắn không hề giúp ngăn ngừa bệnh dại, mà còn khiến virus dễ xâm nhập hơn. Nguy cơ dại cao hơn nếu mèo không rõ nguồn gốc hoặc không được tiêm phòng dại hoặc mèo có hành vi bất thường (hung dữ, bỏ ăn, chảy dãi...). Dù vết thương nhỏ khi bị mèo cắn, vẫn có nguy cơ mắc dại nếu con mèo chưa được tiêm ngừa và bạn không được tiêm vaccine dại sau đó.

Tỏi

Trong tỏi có allicin chất có khả năng ức chế vi khuẩn nhẹ khi bôi trên da lành. Tuy nhiên, với vết thương hở, tỏi gây bỏng da, kích ứng và viêm nặng. Do đó không nên bôi tỏi lên vết cắn.

Muối

Nước muối loãng (0,9%) có thể rửa vết thương nhẹ, nhưng nước muối đặc hoặc hạt muối sẽ gây xót, làm tổn thương mô. Chỉ nên dùng nước muối sinh lý (mua ở hiệu thuốc) để rửa vết thương.

Cách xử lý đúng khi bị mèo cắn

Theo bác sĩ Duy, để không bỏ lỡ thời gian vàng điều trị khi bị mèo cắn, ta nên xử lý đúng: