Bồi thường metro Bến Thành - Cần Giờ giảm gần 3.000 tỉ

Theo phương án đã được UBND TP phê duyệt, đường sắt Bến Thành - Cần Giờ có tổng chiều dài khoảng 53,8 km, đi qua các phường: Bến Thành, Khánh Hội, Xóm Chiếu, Tân Thuận, Tân Mỹ và các xã: Nhà Bè, Bình Khánh, An Thới Đông, Cần Giờ (TP.HCM).

Tuyến metro Bến Thành - Cần Giờ do Công ty CP Đầu tư và phát triển đường sắt cao tốc Vinspeed làm chủ đầu tư

Là đơn vị được UBND TP.HCM giao làm chủ đầu tư dự án bồi thường, MAUR báo cáo dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ có tổng mức đầu tư 9.834 tỉ đồng.

Như vậy, tổng vốn bồi thường sau khi nghiên cứu chi tiết và được tư vấn thẩm tra đã giảm khoảng 2.950 tỉ đồng so với dự kiến ban đầu tại thời điểm thành phố chấp thuận chủ trương đầu tư vào tháng 12 năm ngoái.

MAUR đề xuất bố trí 165 tái suất tái định cư; khoảng 92/507 trường hợp không đủ điều kiện tái định cư sẽ hỗ trợ bằng tiền để mua căn hộ chung cư.

Là công trình trọng điểm vận dụng cơ chế đặc thù theo Nghị quyết 188 của Quốc hội nhằm bứt tốc mạng lưới đường sắt đô thị, đến nay hợp phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tuyến metro Bến Thành - Cần Giờ đã đủ điều kiện trình duyệt.

Theo MAUR, 9 phường, xã chịu ảnh hưởng dọc tuyến cùng các đơn vị quản lý hạ tầng kỹ thuật đã hoàn tất khái toán chi phí và phương án di dời hệ thống công trình trong ranh dự án. Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã đủ điều kiện để trình cơ quan chuyên môn, cấp thẩm quyền hoàn tất công tác thẩm định và phê duyệt theo quy định.

Ban đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường xem xét, thẩm định và trình UBND TP.HCM phê duyệt hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để triển khai các bước tiếp theo. Đồng thời, kiến nghị các sở ngành tham mưu UBND TP.HCM bố trí quỹ căn hộ chung cư tái định cư cho các hộ dân ảnh hưởng bởi dự án để đảm bảo chỗ ở cho người dân, tạo điều kiện thuận lợi cho việc bồi thường, giải phóng mặt bằng và đảm bảo an sinh xã hội.

Trước đó, UBND TP.HCM đã chốt mốc thời gian bàn giao mặt bằng cho tuyến đường sắt này phải hoàn tất trước quý 4, đồng thời yêu cầu các sở chuyên môn dứt điểm việc di dời hạ tầng kỹ thuật để đảm bảo đưa dự án vào vận hành đúng năm 2028. Như vậy, chỉ trong vòng 2 năm tới, TP.HCM sẽ có thêm gần 54 km metro chạy tốc độ 350 km/giờ nối thẳng từ trung tâm TP.HCM đến biển Cần Giờ.