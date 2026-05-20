TP.HCM chốt hướng tuyến metro Bến Thành - Cần Giờ, vượt 5 con sông

Theo quyết định, tuyến đường sắt có tổng chiều dài khoảng 53,8 km, điểm đầu tại ga Bến Thành và điểm cuối tại depot Cần Giờ, đặt tại khu đất rộng khoảng 39 ha ở xã Cần Giờ.

Tuyến đường sắt bắt đầu từ khu vực công viên 23.9 (chợ Bến Thành), đi theo đường Ký Con, vượt rạch Bến Nghé sang đường Vĩnh Khánh, sau đó cắt qua đường Hoàng Diệu và đi dọc trục Nguyễn Tất Thành.

Đến khu vực gần cầu Tân Thuận 2, tuyến chuyển hướng theo đường Nguyễn Văn Linh, đi qua nút giao cầu Phú Mỹ rồi tiếp tục chạy giữa các tuyến Nguyễn Lương Bằng, đường 15B và đường D1 trước khi vượt sông Rạch Đĩa để sang khu vực Nhà Bè.

Qua địa phận Nhà Bè, tuyến đường sắt đi qua khu tái định cư Vạn Phát Hưng, khu dân cư Phú Xuân rồi vượt sông Soài Rạp sang xã Bình Khánh. Từ đây, tuyến chuyển hướng Đông, chạy song song với cao tốc Bến Lức - Long Thành, sau đó tiếp tục chuyển hướng Đông Nam, vượt cao tốc tại khu vực Km18+800 để đi vào hành lang đường Rừng Sác.

Tuyến tiếp tục đi thẳng, bám dọc theo đường Rừng Sác, vượt qua đường Trần Quang Nhơn trước khi đi vào địa phận xã An Thới Đông.

Sau khi vào địa phận xã An Thới Đông, tuyến đường sắt tiếp tục bám dọc theo đường Rừng Sác và đi thẳng về phía đông. Trên đoạn này, tuyến lần lượt vượt sông An Nghĩa, Rạch Đôn, sau đó chuyển hướng đông nam để vượt sông Lôi Giang. Tiếp đó, tuyến tiếp tục đi theo trục đường Rừng Sác, vượt sông Dinh Bà tại khu vực cầu Dần Xây để sang địa phận xã Cần Giờ.

Theo phương án được phê duyệt, hướng tuyến đi qua vùng đệm của Khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ và không đi vào vùng lõi nhằm hạn chế tác động đến hệ sinh thái.

Khi vào địa phận xã Cần Giờ, tuyến cơ bản tiếp tục bám theo đường Rừng Sác đến cuối tuyến đường này, tại nút giao với đường Duyên Hải, rồi đi thẳng về khu đất rộng khoảng 39 ha ở xã Cần Giờ - vị trí bố trí depot và điểm cuối tuyến đường sắt.

Như vậy, toàn tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ dự kiến vượt qua 5 con sông lớn gồm Rạch Đĩa, Soài Rạp, An Nghĩa, Lôi Giang và Dinh Bà.

Dự án được quy hoạch với tổng cộng 6 nhà ga và được phân kỳ đầu tư làm hai giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 sẽ xây dựng ga Bến Thành, ga Cần Giờ, depot và trung tâm điều hành OCC tại Cần Giờ. Giai đoạn 2 sẽ hoàn thiện thêm 4 ga gồm Tân Thuận, Tân Mỹ, Nhà Bè và Bình Khánh.

Công ty CP Đầu tư và Phát triển đường sắt cao tốc Vinspeed được giao tổ chức lựa chọn phương án kiến trúc đối với các công trình nhà ga, cầu đường sắt, các hạng mục công trình liên quan của dự án (thuộc đối tượng phải thi tuyển kiến trúc theo quy định của luật Kiến trúc).

Song song với phê duyệt hướng tuyến metro Bến Thành - Cần Giờ, UBND TP.HCM cũng giao Sở Xây dựng tham mưu quyết định chủ trương đầu tư mở rộng đường Nguyễn Tất Thành theo quy mô quy hoạch. Dự án này sẽ triển khai cùng lúc với thời gian làm dự án đường sắt Bến Thành - Cần Giờ, nhằm đảm bảo đồng bộ trong quá trình đầu tư.