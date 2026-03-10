Nghiên cứu làm metro Cần Giờ đi ngầm qua khu vực Nhà Rồng - Khánh Hội

Sau khi nghe các đơn vị báo cáo, ông Bùi Xuân Cường giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc tiếp tục chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Công ty Đầu tư và Phát triển đường sắt cao tốc Vinspeed hoàn thiện phương án tuyến, vị trí công trình trên tuyến theo ý kiến góp ý của các thành viên dự họp. Phương án phải trình UBND TP ngay trong tháng 3.

Phối cảnh ga Cần Giờ ẢNH: VINSPEED

Phó chủ tịch UBND TP.HCM lưu ý các đơn vị xây dựng phương án phải đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng cho dự án; hạn chế tối đa thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư.

Đồng thời, đảm bảo khoảng cách an toàn và hạn chế tối đa ảnh hưởng đến các công trình hiện trạng trên tuyến, các công trình dự kiến triển khai trong thời gian tới (như không gian ngầm công viên 23/9, khu vực Nhà Rồng - Khánh Hội, các cầu, tuyến đường…).

Đối với khu vực Nhà Rồng - Khánh Hội, lãnh đạo thành phố yêu cầu tiếp thu ý kiến của các đơn vị, nghiên cứu phương án bố trí đoạn tuyến đi ngầm qua khu vực này, đồng thời bố trí điểm chuyển tiếp từ đoạn tuyến đi ngầm lên đoạn tuyến đi trên mặt đất tại khu vực đường Nguyễn Văn Linh, kết hợp bố trí nhà ga phù hợp.

Dự án metro Bến Thành - Cần Giờ do Vinspeed làm chủ đầu tư, động thổ hôm 19.12.2025, dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác vận hành năm 2028.

Công trình sẽ được xây đường đôi, khổ 1435 mm, điện khí hóa với chiều dài tuyến chính hơn 54 km, tốc độ thiết kế 350 km/giờ. Trong giai đoạn 1, tuyến sẽ gồm 2 ga - Bến Thành và Cần Giờ. Dự án có 1 depot và 1 trung tâm OCC đều dự kiến đặt tại xã Cần Giờ. Nhu cầu sử dụng đất của dự án khoảng 328,26 ha (bao gồm hành lang bảo vệ đường sắt).

Điểm đầu của dự án đặt tại phường Bến Thành, điểm cuối tại khu đất 39 ha tiếp giáp dự án Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ (xã Cần Giờ).

Tuyến metro Bến Thành - Cần Giờ sẽ được bố trí 6 đoàn tàu hoạt động đồng thời và 1 đoàn tàu dự phòng (tương ứng với 56 toa tàu). Thời gian khai thác dự kiến từ 6 - 23 giờ tất cả các ngày trong tuần (tổng thời gian khai thác 17 giờ/ngày). Cứ 20 phút sẽ có 1 chuyến tàu xuất phát và thời gian quay đầu tại ga cuối là 5 phút. Sau khi hoàn thành, người dân TP.HCM sẽ di chỉ mất 20,3 phút để di chuyển từ trung tâm thành phố tới Cần Giờ.