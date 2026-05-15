Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Chính sách - Phát triển

Khởi công metro Thủ Thiêm - Long Thành trước 2.7

Hà Mai
Hà Mai
15/05/2026 13:59 GMT+7

Đó là yêu cầu đặt ra của Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường sau buổi kiểm tra thực địa dự án xây dựng tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành.

Tuyến đường sắt đô thị Thủ Thiêm - Long Thành dài 47,7 km, trong đó đoạn thuộc địa bàn TP.HCM dài 11,5 km và đoạn thuộc TP.Đồng Nai là 36,2 km. Tuyến dự kiến bố trí khoảng 19 nhà ga (2 ga ngầm, 17 ga trên cao), kết nối trực tiếp trung tâm TP.HCM với siêu sân bay Long Thành.

Tổng mức đầu tư dự án theo ước tính ban đầu khoảng 3,4 tỉ USD, tốc độ thiết kế 120 km/giờ, dự kiến đưa hành khách từ Thủ Thiêm tới Long Thành chỉ trong khoảng 20 - 25 phút.

Khởi công metro Thủ Thiêm - Long Thành trước 2.7- Ảnh 1.

ẢNH: T.N

Phó chủ tịch UBND thành phố Bùi Xuân Cường đánh giá: Thời gian qua, các sở, ngành, đơn vị liên quan đã rất tích cực, nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ được giao, cơ bản đáp ứng tiến độ theo kế hoạch đã đề ra.

Để đảm bảo kết nối giao thông trong bối cảnh sân bay mới sẽ đưa vào khai thác thương mại từ cuối năm nay, lãnh đạo thành phố yêu cầu các sở, ngành và đơn vị liên quan tiếp tục tập trung, huy động tối đa mọi nguồn lực, chủ động triển khai các công việc thuộc thẩm quyền; tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi (bao gồm thiết kế Tổng thể FEED), bảo đảm trình tự, thủ tục theo đúng quy định; bảo đảm đầy đủ điều kiện và tổ chức khởi công trước 2.7.

Để bảo đảm khai thác hiệu quả dự án, trong quá trình lập, thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi, Phó chủ tịch Bùi Xuân Cường đề nghị Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Công ty CP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức phân kỳ đầu tư các nhà ga, bảo đảm tối ưu hóa hiệu suất vận hành và thời gian chạy, tăng cường khả năng tiếp cận các nơi.

Đồng thời, nghiên cứu, tổ chức lập Quy hoạch khu vực TOD quanh khu vực nhà ga (ga Thủ Thiêm, ga Bình Trưng, Depot Long Trường…) và phương án tuyến công trình, vị trí công trình trên tuyến để khai thác hiệu quả quỹ đất, công trình công cộng, góp phần giảm ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, cũng như tăng nguồn thu cho ngân sách thành phố.

Các đơn vị cũng được giao tổ chức lấy ý kiến UBND TP.Đồng Nai để thống nhất các nội dung liên quan đến phương án tuyến công trình; số lượng, vị trí nhà ga; các tuyến giao thông kết nối nhà ga; các giải pháp tích hợp metro với các phương thức giao thông công cộng khác (xe buýt, bãi đỗ xe...); hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng cho dự án; khả năng kết nối với tuyến đường sắt kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến Trung tâm hành chính tỉnh và Cảng hàng không quốc tế Long Thành (ga S17, ga Long Thành).

Bên cạnh đó, rà soát, nghiên cứu, xây dựng phương án công nghệ, danh mục quy chuẩn, tiêu chuẩn; lựa chọn phương tiện đầu máy toa xe, cấp điện, điện sức kéo, thông gió, thu phí tự động, giám sát điều khiển tích hợp (SCADA), thông tin tín hiệu…, bảo đảm đồng bộ, thống nhất với tuyến đường sắt đô thị số 2, đoạn Bến Thành - Tham Lương và đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm.


Tin liên quan

Metro Bến Thành - Thủ Thiêm sẽ dùng 'quái thú' khoan hầm vượt sông Sài Gòn

Metro Bến Thành - Thủ Thiêm sẽ dùng 'quái thú' khoan hầm vượt sông Sài Gòn

Tuyến đường sắt đô thị số 2 (metro số 2) TP.HCM, đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm vừa khởi công sáng nay (29.4) là tuyến đường sắt đầu tiên tại Việt Nam đi ngầm dưới lòng sông, đòi hỏi những kỹ thuật xây dựng phức tạp bậc nhất.

Khám phá thêm chủ đề

metro metro Long Thành metro Thủ Thiêm - Long Thành
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận