Khởi công metro Thủ Thiêm - Long Thành trước 2.7

Tuyến đường sắt đô thị Thủ Thiêm - Long Thành dài 47,7 km, trong đó đoạn thuộc địa bàn TP.HCM dài 11,5 km và đoạn thuộc TP.Đồng Nai là 36,2 km. Tuyến dự kiến bố trí khoảng 19 nhà ga (2 ga ngầm, 17 ga trên cao), kết nối trực tiếp trung tâm TP.HCM với siêu sân bay Long Thành.

Tổng mức đầu tư dự án theo ước tính ban đầu khoảng 3,4 tỉ USD, tốc độ thiết kế 120 km/giờ, dự kiến đưa hành khách từ Thủ Thiêm tới Long Thành chỉ trong khoảng 20 - 25 phút.

Phó chủ tịch UBND thành phố Bùi Xuân Cường đánh giá: Thời gian qua, các sở, ngành, đơn vị liên quan đã rất tích cực, nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ được giao, cơ bản đáp ứng tiến độ theo kế hoạch đã đề ra.

Để đảm bảo kết nối giao thông trong bối cảnh sân bay mới sẽ đưa vào khai thác thương mại từ cuối năm nay, lãnh đạo thành phố yêu cầu các sở, ngành và đơn vị liên quan tiếp tục tập trung, huy động tối đa mọi nguồn lực, chủ động triển khai các công việc thuộc thẩm quyền; tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi (bao gồm thiết kế Tổng thể FEED), bảo đảm trình tự, thủ tục theo đúng quy định; bảo đảm đầy đủ điều kiện và tổ chức khởi công trước 2.7.

Để bảo đảm khai thác hiệu quả dự án, trong quá trình lập, thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi, Phó chủ tịch Bùi Xuân Cường đề nghị Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Công ty CP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức phân kỳ đầu tư các nhà ga, bảo đảm tối ưu hóa hiệu suất vận hành và thời gian chạy, tăng cường khả năng tiếp cận các nơi.

Đồng thời, nghiên cứu, tổ chức lập Quy hoạch khu vực TOD quanh khu vực nhà ga (ga Thủ Thiêm, ga Bình Trưng, Depot Long Trường…) và phương án tuyến công trình, vị trí công trình trên tuyến để khai thác hiệu quả quỹ đất, công trình công cộng, góp phần giảm ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, cũng như tăng nguồn thu cho ngân sách thành phố.

Các đơn vị cũng được giao tổ chức lấy ý kiến UBND TP.Đồng Nai để thống nhất các nội dung liên quan đến phương án tuyến công trình; số lượng, vị trí nhà ga; các tuyến giao thông kết nối nhà ga; các giải pháp tích hợp metro với các phương thức giao thông công cộng khác (xe buýt, bãi đỗ xe...); hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng cho dự án; khả năng kết nối với tuyến đường sắt kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến Trung tâm hành chính tỉnh và Cảng hàng không quốc tế Long Thành (ga S17, ga Long Thành).

Bên cạnh đó, rà soát, nghiên cứu, xây dựng phương án công nghệ, danh mục quy chuẩn, tiêu chuẩn; lựa chọn phương tiện đầu máy toa xe, cấp điện, điện sức kéo, thông gió, thu phí tự động, giám sát điều khiển tích hợp (SCADA), thông tin tín hiệu…, bảo đảm đồng bộ, thống nhất với tuyến đường sắt đô thị số 2, đoạn Bến Thành - Tham Lương và đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm.



