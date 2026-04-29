Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Chính sách - Phát triển

Metro Bến Thành - Thủ Thiêm sẽ dùng 'quái thú' khoan hầm vượt sông Sài Gòn

Hà Mai
29/04/2026 15:03 GMT+7

Tuyến đường sắt đô thị số 2 (metro số 2) TP.HCM, đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm vừa khởi công sáng nay (29.4) là tuyến đường sắt đầu tiên tại Việt Nam đi ngầm dưới lòng sông, đòi hỏi những kỹ thuật xây dựng phức tạp bậc nhất.

Sau thành công của tuyến số 1, việc khởi công đoạn tuyến vượt sông Sài Gòn kết nối lõi trung tâm cũ với bán đảo Thủ Thiêm mang ý nghĩa quan trọng.

Đây không chỉ là một tuyến tàu chạy trên cao hay dưới lòng đất thông thường, mà là mạch máu kết nối hai trung tâm quan trọng nhất của TP.HCM: khu vực lõi lịch sử (Bến Thành) và trung tâm tài chính tương lai (Thủ Thiêm).

Metro Bến Thành - Thủ Thiêm sẽ dùng 'quái thú' khoan hầm vượt sông Sài Gòn- Ảnh 1.

Phối cảnh tuyến metro Bến Thành - Thủ Thiêm đi ngầm dưới đường Mai Chí Thọ

ẢNH: THACO

Dự án bắt đầu từ ga Bến Thành và kết thúc tại ga Thủ Thiêm, với tổng chiều dài khoảng 6 km, toàn bộ đi ngầm với 6 ga gồm: Ga Hàm Nghi, Tố Hữu, Cung Thiếu Nhi, Bệnh viện Quốc tế, Bình Khánh, Thủ Thiêm.

Xuất phát từ ga Bến Thành, tuyến metro Bến Thành - Thủ Thiêm đi dọc đường Hàm Nghi, sau đó vượt sông Sài Gòn ở độ sâu khoảng 41m. Để đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, ga Hàm Nghi được xây dựng sâu tới 33m, trở thành nhà ga ngầm sâu nhất TP.HCM.

Ông Trần Bá Dương - Chủ tịch HĐQT THACO - cho biết: Dự án đi qua khu vực Thủ Thiêm - nơi có nền đất yếu, điều kiện địa chất và thủy văn phức tạp do ảnh hưởng của hệ thống sông Sài Gòn. Điều này đặt ra yêu cầu rất cao về kiểm soát biến dạng công trình trong suốt quá trình thi công và vận hành.

Theo thiết kế, độ chuyển vị của đường hầm phải được kiểm soát không vượt quá 15 mm (tương đương 1/1.000), nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình và các khu vực lân cận.

Để đáp ứng yêu cầu này, các giải pháp kỹ thuật tiên tiến đã được nghiên cứu và áp dụng đồng bộ. Trong đó, gia cố nền đất yếu được xác định là yếu tố then chốt. Tại khu vực Thủ Thiêm, công nghệ cọc đất - xi măng (CDM) theo phương pháp trộn sâu được sử dụng.

Công nghệ này phá vỡ cấu trúc đất tại chỗ, đồng thời trộn với vữa xi măng để tạo thành các trụ đất gia cố có cường độ cao, hình thành hệ kết cấu ổn định bao quanh và dưới đáy hầm cũng như các nhà ga.

THACO đảm nhiệm vận hành máy khoan TBM và lắp đặt vỏ hầm. Đáng chú ý, đây cũng là lần đầu tiên tại Việt Nam, công nghệ khoan hầm cân bằng áp lực dung dịch (SPB-TBM) với hệ thống bùn tuần hoàn khép kín được sử dụng để thi công đoạn vượt sông Sài Gòn và đoạn đi qua Tu viện Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm. Công nghệ này sử dụng hệ thống dung dịch bùn tuần hoàn khép kín để tạo áp lực cân bằng chính xác, hình thành lớp "màng lọc" ổn định, giúp kiểm soát nguy cơ sạt lở và xâm nhập nước. 

Giải pháp này cũng được áp dụng cho các đoạn đi qua khu vực có công trình hiện hữu nhạy cảm, nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Metro Bến Thành - Thủ Thiêm sẽ dùng 'quái thú' khoan hầm vượt sông Sài Gòn- Ảnh 2.

Dự án bắt đầu từ ga Bến Thành và kết thúc tại ga Thủ Thiêm, với tổng chiều dài khoảng 6 km, toàn bộ đi ngầm

ẢNH: THACO

Về công nghệ vận hành, tuyến metro áp dụng tiêu chuẩn tự động hóa hoàn toàn cao nhất thế giới (GoA4), tích hợp dữ liệu về Trung tâm điều hành tập trung (OCC).

Dự án cũng đánh dấu bước ngoặt của ngành công nghiệp đường sắt Việt Nam khi THACO đầu tư Tổ hợp Công nghiệp đường sắt quy mô 320 ha tại TP.HCM nhằm nội địa hóa thiết bị đầu máy, toa xe.

Thông qua hợp tác với Hyundai Rotem (Hàn Quốc), các bộ linh kiện CKD và khung vỏ hợp kim nhôm sẽ được lắp ráp, sản xuất ngay trong nước. "Với cam kết quản lý minh bạch, tối ưu chi phí và ứng dụng công nghệ tiên tiến, dự án không chỉ giải quyết bài toán giao thông mà còn đặt nền móng cho hệ sinh thái công nghiệp cơ khí chế tạo đạt tầm khu vực", Chủ tịch THACO Trần Bá Dương khẳng định.

Tuyến metro số 2 (đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm) có tổng mức đầu tư hơn 36.700 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành vào năm 2030.

Hôm nay (29.4), hàng loạt công trình trọng điểm trên cả nước sẽ đồng loạt khánh thành, thi công nhằm chào mừng 51 năm ngày đất nước thống nhất.

Khám phá thêm chủ đề

metro Bến Thành - Thủ Thiêm đường sắt đô thị đường sắt Bến Thành - Thủ Thiêm THACO
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận