Metro Bến Thành - Thủ Thiêm sẽ dùng 'quái thú' khoan hầm vượt sông Sài Gòn

Sau thành công của tuyến số 1, việc khởi công đoạn tuyến vượt sông Sài Gòn kết nối lõi trung tâm cũ với bán đảo Thủ Thiêm mang ý nghĩa quan trọng.

Đây không chỉ là một tuyến tàu chạy trên cao hay dưới lòng đất thông thường, mà là mạch máu kết nối hai trung tâm quan trọng nhất của TP.HCM: khu vực lõi lịch sử (Bến Thành) và trung tâm tài chính tương lai (Thủ Thiêm).

Phối cảnh tuyến metro Bến Thành - Thủ Thiêm đi ngầm dưới đường Mai Chí Thọ ẢNH: THACO

Dự án bắt đầu từ ga Bến Thành và kết thúc tại ga Thủ Thiêm, với tổng chiều dài khoảng 6 km, toàn bộ đi ngầm với 6 ga gồm: Ga Hàm Nghi, Tố Hữu, Cung Thiếu Nhi, Bệnh viện Quốc tế, Bình Khánh, Thủ Thiêm.

Xuất phát từ ga Bến Thành, tuyến metro Bến Thành - Thủ Thiêm đi dọc đường Hàm Nghi, sau đó vượt sông Sài Gòn ở độ sâu khoảng 41m. Để đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, ga Hàm Nghi được xây dựng sâu tới 33m, trở thành nhà ga ngầm sâu nhất TP.HCM.

Ông Trần Bá Dương - Chủ tịch HĐQT THACO - cho biết: Dự án đi qua khu vực Thủ Thiêm - nơi có nền đất yếu, điều kiện địa chất và thủy văn phức tạp do ảnh hưởng của hệ thống sông Sài Gòn. Điều này đặt ra yêu cầu rất cao về kiểm soát biến dạng công trình trong suốt quá trình thi công và vận hành.

Theo thiết kế, độ chuyển vị của đường hầm phải được kiểm soát không vượt quá 15 mm (tương đương 1/1.000), nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình và các khu vực lân cận.

Để đáp ứng yêu cầu này, các giải pháp kỹ thuật tiên tiến đã được nghiên cứu và áp dụng đồng bộ. Trong đó, gia cố nền đất yếu được xác định là yếu tố then chốt. Tại khu vực Thủ Thiêm, công nghệ cọc đất - xi măng (CDM) theo phương pháp trộn sâu được sử dụng.

Công nghệ này phá vỡ cấu trúc đất tại chỗ, đồng thời trộn với vữa xi măng để tạo thành các trụ đất gia cố có cường độ cao, hình thành hệ kết cấu ổn định bao quanh và dưới đáy hầm cũng như các nhà ga.

THACO đảm nhiệm vận hành máy khoan TBM và lắp đặt vỏ hầm. Đáng chú ý, đây cũng là lần đầu tiên tại Việt Nam, công nghệ khoan hầm cân bằng áp lực dung dịch (SPB-TBM) với hệ thống bùn tuần hoàn khép kín được sử dụng để thi công đoạn vượt sông Sài Gòn và đoạn đi qua Tu viện Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm. Công nghệ này sử dụng hệ thống dung dịch bùn tuần hoàn khép kín để tạo áp lực cân bằng chính xác, hình thành lớp "màng lọc" ổn định, giúp kiểm soát nguy cơ sạt lở và xâm nhập nước.

Giải pháp này cũng được áp dụng cho các đoạn đi qua khu vực có công trình hiện hữu nhạy cảm, nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Về công nghệ vận hành, tuyến metro áp dụng tiêu chuẩn tự động hóa hoàn toàn cao nhất thế giới (GoA4), tích hợp dữ liệu về Trung tâm điều hành tập trung (OCC).

Dự án cũng đánh dấu bước ngoặt của ngành công nghiệp đường sắt Việt Nam khi THACO đầu tư Tổ hợp Công nghiệp đường sắt quy mô 320 ha tại TP.HCM nhằm nội địa hóa thiết bị đầu máy, toa xe.

Thông qua hợp tác với Hyundai Rotem (Hàn Quốc), các bộ linh kiện CKD và khung vỏ hợp kim nhôm sẽ được lắp ráp, sản xuất ngay trong nước. "Với cam kết quản lý minh bạch, tối ưu chi phí và ứng dụng công nghệ tiên tiến, dự án không chỉ giải quyết bài toán giao thông mà còn đặt nền móng cho hệ sinh thái công nghiệp cơ khí chế tạo đạt tầm khu vực", Chủ tịch THACO Trần Bá Dương khẳng định.

Tuyến metro số 2 (đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm) có tổng mức đầu tư hơn 36.700 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành vào năm 2030.