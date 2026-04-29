Những đại công trình thay đổi diện mạo đất nước

51 năm kể từ ngày đất nước thống nhất, cũng là thời điểm dân tộc vươn mình vào kỷ nguyên mới, những đại dự án cũng không chỉ mang ý nghĩa hoàn thiện hạ tầng cơ bản mà đã vươn lên tầm công trình biểu tượng, đưa đất nước sánh vai với các cường quốc trên thế giới.

Từ những con đường viết tiếp niềm tự hào VN…

Trưa nay (29.4), dải cao tốc dài gần 200 km xuyên suốt từ Quảng Ngãi đến hầm Cù Mông (Đắk Lắk - khu vực Phú Yên cũ) sẽ chính thức khớp nối. Hòa cùng không khí hân hoan của kỳ nghỉ lễ 30.4, những cung đường "mới coóng" vừa hoàn thiện sau hàng nghìn ngày đêm "vượt nắng thắng mưa" của đội ngũ kỹ sư, công nhân trên công trường đã sẵn sàng đón những bánh xe đầu tiên.

Vinhomes Global Gate Hạ Long được định vị như "Hà Nội mới" bên vịnh Di sản thế giới, kiến tạo chuẩn mực sống - làm việc - nghỉ dưỡng - giải trí toàn diện cho cộng đồng tinh hoa đa thế hệ trong nước và quốc tế ẢNH: T.L

Việc nối thông hai dự án trọng điểm là Quảng Ngãi - Hoài Nhơn (dài 88 km) và đoạn Hoài Nhơn - Quy Nhơn (dài hơn 70 km) giúp hành trình từ Quảng Ngãi đến cửa ngõ Phú Yên cũ rút ngắn từ hơn 4 giờ xuống chỉ còn hơn 2 giờ. Rất nhiều người đã chờ đón giây phút này để khởi động hành trình của mình.

Kiểm tra lại lốp xe lần cuối để chuẩn bị cho chuyến hàng về Quy Nhơn "bóc nhựa" cao tốc mới, anh Trần Văn Tuấn (40 tuổi, ngụ Quảng Ngãi), tài xế có hơn 15 năm chạy tuyến miền Trung, phấn khởi cho biết: Trước đây, đoạn đường khoảng 180 km từ Quảng Ngãi vào tới cửa ngõ Phú Yên cũ này là nỗi ám ảnh với giới tài xế khi phải "bò" qua hàng loạt khu dân cư từ Mộ Đức, Đức Phổ đến Tam Quan, Phù Mỹ. Xe ì ạch chạy tốc độ chỉ 50 - 60 km/giờ bởi lưu lượng xe hỗn hợp lớn, lại qua rất nhiều điểm giao cắt với mật độ nhà dân, chợ dân sinh dày đặc. Những lần kẹt xe kéo dài tại đèo Nhông hay các thị tứ dọc Bình Định cũ khiến có khi xe phải xếp hàng cả buổi chiều.

"Chạy quốc lộ là những dặm đường dài đằng đẵng với ám ảnh về "cái bẫy" tốc độ, những khu dân cư đông đúc san sát. Mỗi lần đạp chân ga là mỗi lần phải dè chừng vì tiếng còi xe tải và dòng người hỗn loạn. Rồi những khúc cua gắt, những đoạn đường hẹp xen lẫn bụi bặm trên những chuyến đi dài cả chục tiếng đồng hồ, căng thẳng vô cùng. Với cánh tài xế như chúng tôi, không gì sướng hơn có đường mới, đường đẹp để chạy. Thời buổi đơn hàng nhiều nhưng giá nhiên liệu cao như thế này, đi cao tốc là nhất, vừa tiết kiệm thời gian, vừa tiết kiệm nhiên liệu", anh Trần Văn Tuấn chia sẻ.

Những công trình hạ tầng hiện đại từ đường bộ tới đường sắt, hàng không ngày càng khẳng định tầm vóc của Việt Nam ẢNH: N.H

Với ý nghĩa như vậy, gần 200 km cao tốc vùng duyên hải miền Trung chính là cú hích lớn cho hệ thống logistics, kết nối trực tiếp các khu kinh tế, khu công nghiệp và đặc biệt là cụm cảng biển lớn như Quy Nhơn với các địa phương lân cận.

Đặc biệt, việc khớp nối hầm số 3 trên tuyến Quảng Ngãi - Hoài Nhơn với chiều dài kỷ lục 3,2 km còn đánh dấu mốc quan trọng khẳng định sự trưởng thành vượt bậc của ngành kỹ thuật hạ tầng VN. Nếu như 20 năm trước, hầm Hải Vân 1 còn cần đến sự dẫn dắt hoàn toàn từ các chuyên gia ngoại quốc, thì đến nay, tại công trình trọng điểm này, từ khâu khảo sát, thiết kế đến thi công bằng công nghệ đào hầm NATM hiện đại của Áo đều do bàn tay và khối óc của người Việt làm chủ.

Phối cảnh siêu Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ ẢNH: T.L

Việc chinh phục hầm số 3 - công trình hầm xuyên núi dài nhất toàn tuyến cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2 - trên nền địa chất miền Trung vốn cực kỳ phức tạp và khó lường, thậm chí còn vượt tiến độ, đã chứng minh các kỹ sư cầu đường VN không còn ở vị thế "người học việc" mà đã có thể tự tay mở đường xuyên núi, viết tiếp chương mới trong lịch sử chinh phục thiên nhiên để nối liền mạch máu giao thông quốc gia bằng chính trí tuệ và bản lĩnh người Việt.

Một "siêu" dự án giao thông cũng được khởi công trong dịp lễ quan trọng này là tuyến đường sắt đô thị số 2 (metro số 2) TP.HCM, đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm. Sau thành công của tuyến số 1, việc khởi công đoạn tuyến vượt sông Sài Gòn kết nối lõi trung tâm cũ với bán đảo Thủ Thiêm mang ý nghĩa quan trọng.

Đây không chỉ là một tuyến tàu chạy trên cao hay dưới lòng đất thông thường, mà là mạch máu kết nối hai trung tâm quan trọng nhất của TP.HCM: khu vực lõi lịch sử (Bến Thành) và trung tâm tài chính tương lai (Thủ Thiêm). Việc thực hiện một dự án metro xuyên qua lòng đất của một đô thị nén, đi ngầm dưới sông Sài Gòn đòi hỏi những kỹ thuật xây dựng phức tạp bậc nhất. Vì thế, công trình được giới chuyên môn nhìn nhận như một "bài kiểm tra" cực khó cho năng lực điều phối và ứng dụng công nghệ của các kỹ sư VN trong việc xử lý địa chất yếu, trước áp lực nước lớn.

Thành công của dự án cũng chính là lời khẳng định chúng ta có đủ bản lĩnh để thực hiện những công trình ngầm đô thị có độ khó cao, không thua kém gì các đại đô thị như Tokyo, Seoul hay London.

Sân bay Phan Thiết không chỉ là điểm dừng chân mà còn là nơi di sản cất cánh ẢNH: T.L

Trước đó, niềm tự hào VN cũng đã được khơi dậy mạnh mẽ ngay trước thềm lễ 30.4 khi tuyến đường sắt cao tốc đầu tiên trên cả nước chính thức khởi công ngày 12.4. Tuyến dài 120 km kết nối Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng và Quảng Ninh đã đặt viên gạch đầu tiên cho dấu mốc lịch sử VN hiện thực hóa giấc mơ đường sắt cao tốc - một biểu tượng của các quốc gia phát triển. Việc lựa chọn tốc độ thiết kế 350 km/giờ, mức cao nhất trong tiêu chuẩn đường sắt tốc độ cao thế giới hiện nay, cũng cho thấy VN đã sẵn sàng tiến thẳng vào công nghệ hiện đại nhất.

Hơn thế, dự án này còn là biểu tượng cho sự đổi mới và tư duy đột phá. Hình ảnh đoàn tàu cao tốc lướt đi với vận tốc 350 km/giờ qua những vùng di sản không chỉ là niềm kiêu hãnh về mặt kỹ thuật, mà còn là minh chứng cho một đất nước hiện đại, năng động và đầy sức sống, hoàn toàn có thể chinh phục những đỉnh cao công nghệ của nhân loại.

... đến những siêu dự án thay đổi diện mạo đất nước

Tâm điểm của đợt khởi công dịp lễ này phải kể tới TP.HCM khi cùng lúc khởi công hàng loạt siêu dự án mang ý nghĩa biểu tượng của kỷ nguyên mới.

Nổi bật là dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ. Đây là dự án "linh hồn" trong chiến lược đưa TP.HCM trở thành đô thị biển. Việc trao quyết định chấp thuận nhà đầu tư cho Liên danh các nhà đầu tư gồm Tổng công ty Hàng hải VN (VIMC), Cảng Sài Gòn và hãng tàu container lớn nhất thế giới MSC không chỉ khởi động một công trình hạ tầng mà là khởi động cả một hệ sinh thái logistics tầm cỡ quốc tế. Ý nghĩa lớn nhất của dự án chính là việc "đánh thức" vùng đất Cần Giờ, chuyển dịch từ một địa phương ngoại thành thuần nông nghiệp và khu dự trữ sinh quyển sang vị thế một cửa ngõ giao thương toàn cầu.

Phối cảnh ga đường sắt cao tốc tại Hạ Long ẢNH: T.L

Trong lĩnh vực phát triển đô thị, dự án Quảng trường trung tâm thành phố (Dự án thành phần 4) tại lõi khu đô thị mới Thủ Thiêm với diện tích lên tới hơn 20 ha cũng chính thức khởi công. Đây là hạng mục quan trọng nhất trong tổ hợp Quảng trường trung tâm và Trung tâm hành chính mới.

Với tổng mức đầu tư dự kiến cho riêng khu vực quảng trường và công viên bờ sông lên đến hàng ngàn tỉ đồng, công trình được kỳ vọng sẽ là không gian sinh hoạt cộng đồng lớn nhất VN, nơi tổ chức các sự kiện chính trị, văn hóa tầm cỡ quốc tế. Khi hoàn thành, đây sẽ là "trái tim" mới của thành phố, kết nối hài hòa giữa bản sắc lịch sử và sự hiện đại của một đô thị thông minh.

Với quy mô sức chứa tương đương 10 sân vận động quốc gia, nơi đây không chỉ là địa điểm tổ chức các sự kiện chính trị trọng đại mà còn là một công trình kiến trúc mang tính biểu tượng. Sự kết hợp giữa quảng trường hiện đại và dải công viên bờ sông xanh mát tạo nên một không gian mở tuyệt đối, nơi người dân có thể thực sự "chạm" vào dòng sông Sài Gòn lịch sử. Đây cũng chính là mảnh ghép cuối cùng để Thủ Thiêm hoàn thiện bức tranh về một trung tâm tài chính - văn hóa tầm cỡ châu lục.

Ở cửa ngõ Tây Bắc, trên địa bàn xã Xuân Thới Sơn, Vingroup hôm nay sẽ khởi công khu đô thị Đại học Quốc tế rộng 880 ha, không chỉ đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ về diện mạo đô thị khu vực Tây Bắc TP.HCM mà còn góp phần định vị nơi đây trở thành cực phát triển bền vững mới. Sở hữu vị trí chiến lược trên trục kết nối liên vùng, dự án liên thông trực tiếp với Vùng kinh tế trọng điểm phía nam thông qua QL22, đường Vành đai 3 và cao tốc TP.HCM - Mộc Bài. Trong tương lai không xa, khi tuyến metro số 2 và metro số 3 kết nối đến dự án đi vào vận hành, Khu đô thị Đại học Quốc tế sẽ trở thành hạt nhân tăng trưởng mới, góp phần nâng tầm vị thế khu vực Tây Bắc TP.HCM trên bản đồ kinh tế khu vực.

Dự án được kỳ vọng sẽ trở thành hình mẫu của một TP công viên tri thức đẳng cấp hàng đầu châu Á, là điểm hội tụ của cộng đồng học thuật, khởi nghiệp và giới tinh hoa, qua đó thúc đẩy kinh tế tri thức và tạo động lực tăng trưởng dài hạn cho toàn khu vực trong giai đoạn phát triển mới.

Trước đó vài ngày, công ty thành viên của Vingroup là Vinhomes cũng đã ra mắt dự án TP kỳ quan bên vịnh di sản Quảng Ninh - Global Gate Hạ Long với diện tích lên đến 6.200 ha, tổng vốn đầu tư 456.639 tỉ đồng, tương ứng gần 18 tỉ USD. Tính đến thời điểm hiện nay, Global Gate Hạ Long là dự án bất động sản lớn nhất trên cả nước, quy mô gấp hơn 2 lần Vinhomes Cần Giờ (TP.HCM) và 6 lần dự án ở đảo Vũ Yên (Hải Phòng). Đặc biệt, Vinhomes Global Gate Hạ Long được định hướng là TP đầu tiên trên thế giới theo chuẩn ISO 37125 - chuẩn quốc tế mới nhất cho đô thị bền vững, kết hợp vị trí bên vịnh Di sản, dự án kiến tạo một hệ sinh thái sống: xanh về môi trường, sạch về không khí, cân bằng về sức khỏe thể chất và tinh thần.

Từ 3 trụ cột cốt lõi: Kết nối - tái sinh - tinh hoa và gần chục hệ sinh thái tiện ích đẳng cấp, Vinhomes Global Gate Hạ Long mang sứ mệnh hình thành một "kỳ quan đô thị" đáng sống bậc nhất - nơi tăng trưởng đi cùng bền vững, tiện ích song hành với sức khỏe, và trải nghiệm sống được đặt làm trung tâm.

Trong khi đó, lĩnh vực hàng không cũng ghi dấu một công trình biểu tượng khi UBND tỉnh Lâm Đồng và Tập đoàn Sun Group vừa tổ chức lễ khởi công dự án Cảng hàng không Phan Thiết - hạng mục hàng không dân dụng. Đây không chỉ là sự kiện đánh dấu một kỷ nguyên kết nối hàng không mới cho vùng đất Mũi Né - Phan Thiết và khu vực Nam Trung bộ mà còn là lần đầu tiên một cảng hàng không tại VN được kiến tạo với triết lý: Kiến trúc không chỉ để chiêm ngưỡng, mà còn để cảm nhận những tầng ý nghĩa của nền văn minh Champa quyến rũ. Từ đây, mỗi chuyến bay cất cánh mang theo cả bản sắc và khát vọng của vùng đất này ra với thế giới.

Lời tuyên ngôn về năng lực phát triển trong kỷ nguyên mới

TS Trần Việt Anh, Hiệu phó phụ trách Trường ĐH Hùng Vương, nhận xét: Hàng loạt dự án cao tốc, sân bay, cảng biển, metro hiện đại hàng đầu thế giới sẽ tác động đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội. Trong đó, tác động đầu tiên và rõ nét nhất là giảm chi phí logistics, rút ngắn thời gian di chuyển, tăng tính kết nối vùng. Khi các "nút thắt cổ chai" dần được tháo gỡ, dòng chảy hàng hóa - dịch vụ được khơi thông thì năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp (DN) và nền kinh tế cũng sẽ được nâng cao. Đây chính là "hạ tầng mềm" cho tăng trưởng dài hạn. Không chỉ vậy, các công trình quy mô lớn còn kích hoạt hiệu ứng lan tỏa đầu tư tới tất cả các ngành, từ bất động sản công nghiệp, đô thị vệ tinh đến dịch vụ hậu cần… hình thành các chuỗi giá trị mới.

Điểm đáng chú ý, theo TS Trần Việt Anh, là đa số các dự án khởi công dịp này đều do khu vực tư nhân tham gia hoặc đóng vai trò chủ lực. Điều này phản ánh sự dịch chuyển rõ nét trong tầm nhìn và cơ cấu đầu tư: Từ chỗ phụ thuộc vào ngân sách nhà nước chuyển sang mô hình hợp tác công - tư (PPP) và tư nhân dẫn dắt. Vai trò của khu vực tư nhân không chỉ nằm ở nguồn vốn mà còn ở tư duy quản trị hiện đại, linh hoạt, tốc độ triển khai nhanh, khả năng tiếp cận công nghệ và tiêu chuẩn quốc tế. Sự trỗi dậy này phù hợp với định hướng lớn của VN: Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế.

"Làn sóng khởi công các đại công trình dịp 30.4 không chỉ là câu chuyện hạ tầng, mà còn là tuyên ngôn về năng lực phát triển của VN trong giai đoạn mới. VN đã vượt qua giai đoạn xây dựng nền móng cơ bản, bước vào thời kỳ đầu tư chất lượng cao, quy mô lớn, mang tính biểu tượng. Trong đó khu vực tư nhân vươn lên thành trụ cột phát triển. Tất cả những yếu tố này cho thấy một thực tế rõ ràng rằng VN đang định hình mình không chỉ là một điểm đến sản xuất chi phí thấp, mà là một nền kinh tế năng động, có năng lực cạnh tranh và tầm nhìn dài hạn trong khu vực", TS Trần Việt Anh nhận định.

Mở rộng góc nhìn, TS Đinh Thế Hiển, Viện trưởng Viện Nghiên cứu tin học và kinh tế ứng dụng, chỉ rõ: Các đại công trình hiện nay không còn mang tính cục bộ địa phương, mà hướng đến liên kết vùng. Một tuyến vành đai hay cao tốc mới không chỉ phục vụ một tỉnh/thành mà kết nối cả vùng kinh tế trọng điểm, mở ra không gian phát triển cho các địa phương lân cận, tạo điều kiện hình thành các cực tăng trưởng mới ngoài các đô thị truyền thống. Tương tự, một siêu đô thị được hình thành sẽ là động lực thu hút đầu tư, đặc biệt là vốn FDI chất lượng cao.

Với hạ tầng giao thông - dịch vụ - công nghệ được quy hoạch đồng bộ ngay từ đầu, các đại đô thị trở thành điểm đến hấp dẫn cho DN quốc tế không chỉ trong lĩnh vực bất động sản mà còn trong sản xuất, thương mại, bán lẻ, chăm sóc sức khỏe, giáo dục, vui chơi giải trí… Hiện nay, DN ngoại luôn tìm kiếm những "cực tăng trưởng mới" có quỹ đất lớn, hạ tầng tốt và môi trường sống văn minh. Siêu đô thị đáp ứng được các yếu tố trên nên có khả năng kéo theo chuỗi giá trị đầu tư rất mạnh, giúp các địa phương tăng thu ngân sách và hình thành hệ sinh thái kinh tế bền vững.

"Tôi tin rằng đây sẽ là bước ngoặt của 10 - 20 năm tới. Các đại đô thị vệ tinh sẽ trở thành nơi ở, làm việc, sản xuất, dịch vụ đồng bộ, góp phần giảm tải trung tâm, tạo động lực tăng trưởng mới", TS Đinh Thế Hiển kỳ vọng.

Các công trình biểu tượng góp phần nâng tầm hình ảnh quốc gia Nếu giai đoạn trước, VN tập trung giải bài toán "có đường để đi, có cầu để qua" thì hiện nay đã bước sang một giai đoạn mới: Xây dựng những công trình mang tính biểu tượng, đạt chuẩn, mang tầm thế giới. Nhiều dự án không chỉ đáp ứng nhu cầu sử dụng mà còn hướng đến giá trị thẩm mỹ và kiến trúc; tính biểu trưng quốc gia và khả năng cạnh tranh khu vực, toàn cầu. Những công trình hiện đại, quy mô lớn cũng góp phần nâng tầm hình ảnh quốc gia trong mắt nhà đầu tư quốc tế. TS Trần Việt Anh, Hiệu phó phụ trách Trường ĐH Hùng Vương