Bom tấn Avowed sắp ra mắt vào mùa thu năm nay

Theo Engadget, những người hâm mộ thể loại game nhập vai vừa đón nhận thêm một tin vui, khi Avowed, tựa game RPG kỳ ảo mới từ nhà phát triển Obsidian Entertainment - cha đẻ của Outer Worlds, sẽ chính thức đổ bộ lên các nền tảng Xbox và PC vào mùa thu năm nay.

Bom tấn Avowed sẽ ra mắt vào mùa thu năm nay XBOX

Ban đầu, Avowed được thiết kế để trở thành một tựa game nhập vai co-op trực tuyến, nhưng sau đó nhà phát triển đã quyết định chuyển thể thành dạng trò chơi đơn, hướng đến khả năng khám phá cốt truyện và tường thuật.

Avowed là một game RPG góc nhìn thứ nhất mang đậm phong cách giả tưởng cổ điển. Người chơi sẽ bước vào cuộc hành trình đi qua vùng đất Living Lands, thực hiện nhiệm vụ cho vương quốc Aedyr để điều tra về một dịch bệnh đang hoành hành. Trên đường đi, người chơi sẽ khám phá ra mối liên hệ của bản thân với vùng đất và những bí ẩn nơi đây.

Trò chơi hỗ trợ nhiều phong cách chơi khác nhau, cho phép người chơi tiếp cận chiến đấu và đối thoại theo cách riêng của họ. Thế giới của Avowed đầy ma thuật, quái vật, súng ống, kiếm và khiên, và những người bạn đồng hành sẽ tham gia cùng nhóm trên đường đi. Nếu bạn thích Skyrim, chắc chắn bạn sẽ yêu thích Avowed.

Một cảnh trong game Avowed XBOX

Obsidian vốn nổi tiếng với các tựa game như Fallout: New Vegas, South Park: The Stick of Truth, Pentiment, Outer Worlds và nhiều cái tên nổi tiếng khác. Với tiềm năng lớn, Microsoft đã mua lại nhà phát triển vào năm 2018.

Trước đây, trò chơi chỉ được dự kiến ra mắt trong năm 2024 và không có thời điểm cụ thể. Avowed sẽ có mặt trên Xbox Series X/S, PC qua Game Pass và Steam, và sẽ có sẵn trên Game Pass ngay từ ngày đầu tiên.