Bom tấn Call Of Duty: Black Ops 7 sắp 'đại náo' Switch 2?

Theo Tech4Gamers, trong bối cảnh cộng đồng game thủ toàn cầu đang nín thở chờ đợi sự ra mắt của Nintendo Switch 2, một tin đồn gây xôn xao vừa xuất hiện, cho thấy cỗ máy này có thể sở hữu một 'vũ khí hủy diệt' ngay từ ngày đầu, đó là sự góp mặt của thương hiệu game bắn súng huyền thoại Call of Duty. Cụ thể, một phiên bản tương lai có tên Black Ops 7 được cho là đang được phát triển cho hệ máy này.

Switch 2 sẽ có sự góp mặt của 'bom tấn' Call Of Duty: Black Ops 7? ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TECH4GAMERS





Game thủ có thể 'chiến' Call Of Duty: Black Ops 7 trên Switch 2?

Tin đồn này không phải là không có cơ sở. Nó xuất phát từ một phóng viên cấp cao của trang tin game uy tín Kotaku và nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Điều này càng trở nên đáng tin cậy khi đặt trong bối cảnh thỏa thuận 10 năm có giá trị pháp lý giữa Microsoft và Nintendo, cam kết sẽ đưa dòng game Call of Duty lên các nền tảng của Nintendo trong tương lai. Đây được xem là bước đi chiến lược của Microsoft nhằm tối đa hóa lượng người chơi sau thương vụ lịch sử mua lại Activision Blizzard.

Một câu hỏi lớn được đặt ra là liệu phần cứng của Switch 2 có đủ sức 'cân' một tựa game AAA đòi hỏi cấu hình cao như Call of Duty hay không. Câu trả lời dường như là có. Theo nguồn tin, phiên bản Black Ops 7 này cũng được lên kế hoạch phát hành cho cả các hệ máy đã 10 năm tuổi như PlayStation 4 và Xbox One. Do đó, với sức mạnh phần cứng được dự đoán sẽ có một bước nhảy vọt khổng lồ, Nintendo Switch 2 hoàn toàn đủ khả năng để chạy mượt mà tựa game này, thậm chí có thể mang lại trải nghiệm tốt hơn.

Thời điểm của tin đồn cũng vô cùng đáng chú ý. Nhiều nguồn tin uy tín đều đồng loạt cho rằng một sự kiện Nintendo Direct sẽ được tổ chức ngay trong tháng 6 này, tập trung vào việc giới thiệu các tựa game AAA từ các đối tác thứ ba cho hệ máy Switch 2. Đây sẽ là sân khấu hoàn hảo để Nintendo và Microsoft cùng nhau tạo nên một cú hích lớn, chính thức công bố sự trở lại của Call of Duty trên một hệ máy cầm tay của Nintendo sau nhiều năm vắng bóng.

Giờ đây, cộng đồng game thủ chỉ còn biết nín thở chờ đợi những thông báo chính thức, vốn có thể xuất hiện bất cứ lúc nào trong tháng 6 này, để xác thực cho một trong những tin đồn được mong chờ nhất năm.