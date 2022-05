Bom tấn 'Doctor Strange 2' giảm sâu sức hút nhưng vẫn thống trị phòng vé

Phim Doctor Strange in the Multiverse of Madness (Sam Raimi chỉ đạo) tiếp tục thống trị phòng vé Bắc Mỹ ở tuần thứ 2. Theo cập nhật của các trang doanh thu, tính hết ngày 15.5, phim thu về 17,69 triệu USD chỉ trong ngày chủ nhật và tổng doanh thu 3 ngày cuối tuần tại nơi này là 60,1 triệu USD, đứng nhất phòng vé.

Ở tuần thứ 2 xuất xưởng, phim Doctor Strange 2 giảm sâu sức hút. Tỉ lệ vé bán ra so với tuần đầu tiên giảm đến 67%, nhìn chung là giảm nhiều hơn so với các bom tấn trước đó cũng của hãng Marvel là Eternals (Chloé Zhao chỉ đạo, lượng vé bán ra giảm 61% ở tuần thứ 2) và Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (Destin Daniel Cretton chỉ đạo, giảm 52%). Sau 10 ngày "ra binh", tác phẩm mới nhất của hãng Marvel, có tài tử Benedict Cumberbatch đóng chính vai phù thủy giải cứu đa vũ trụ, thu về 291,8 triệu USD tại Bắc Mỹ và 396,2 triệu USD trên thị trường quốc tế, tổng doanh thu toàn cầu là 688 triệu USD.

Theo Variety, phim thu lời tốt tại thị trường ngoài Bắc Mỹ khi đã qua 10 ngày có mặt ở rạp. Phim thu về 83,5 triệu USD từ 49 thị trường quốc tế, nâng tổng doanh thu ngoài Bắc Mỹ lên con số đã đề cập ở trên. Hiện doanh thu toàn cầu của phim đã vượt phần đầu tiên ra mắt cách nay 6 năm (677,7 triệu USD toàn cầu).

Doctor Strange 2 không có đối thủ tại rạp





Nhiều phim bị tác phẩm Doctor Strange 2 "đè bẹp" ngay khi ra rạp, gây thất vọng cho nhiều nhà đầu tư, và tác phẩm Firestarter (Keith Thomas chỉ đạo, xuất xưởng ngày 13.5) là ví dụ điển hình. Phim thu về chỉ 3,8 triệu USD trong 3 ngày cuối tuần vừa qua, tiền vé thu về trong ngày chủ nhật chỉ có 890.000 USD. Chịu chung tình cảnh với Firestarter, phim Family Camp (Brian Cates chỉ đạo, cũng chiếu từ ngày 13.5) thì thu về số tiền 1,4 triệu USD cũng trong những ngày cuối tuần.

Những phim đang chật vật kiếm tiền tại Bắc Mỹ, xếp sau Doctor Strange 2 nhưng vẫn cho thấy sức hút cao hơn "tân binh" Firestarter là phim hoạt hình The Bad Guys (Pierre Perifel chỉ đạo), Everything Everywhere All at Once (Dan Kwan và Daniel Scheinert chỉ đạo) và Sonic the Hedgehog 2 (Jeff Fowler làm đạo diễn). Phim The Bad Guys xếp sau Doctor Strange 2 trong bảng xếp hạng phim ăn khách ngày cuối tuần, thu về 6,9 triệu USD. Phim Sonic the Hedgehog 2 xếp thứ 3 với số tiền 4,6 triệu USD. Everything Everywhere All at Once thu về 1 triệu USD trong ngày chủ nhật, xếp trên Firestarter nhưng lại xếp sau phim này khi thu về 3,3 triệu USD trong những ngày cuối tuần.

Nếu phim Firestarter của hãng Universal chịu thua thiệt tại phòng vé trước Doctor Strange 2 của hãng Marvel thì những tháng sắp tới, hãng Universal sẽ tung ra hàng loạt dự án đáng trông đợi như Jurassic World Dominion (chiếu ngày 10.6), Minions: The Rise of Gru (xuất xưởng ngày 1.7), phim kinh dị siêu nhiên The Black Phone (chiếu ngày 24.6)... để "gỡ gạc" lại.