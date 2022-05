Loạt phim hứa hẹn 'khuấy đảo' phòng vé hè 2022

Phòng vé hè năm nay đang dần náo nhiệt khi bom tấn của Marvel là Doctor Strange in the Multiverse of Madness (Sam Raimi chỉ đạo) đã xuất xưởng trong những ngày qua. Theo cập nhật của The Hollywood Reporter, phim thu về 36 triệu USD tiền chiếu sớm tại riêng thị trường Bắc Mỹ. "Phát súng" này khai mạc cho mùa phim hè tràn ngập bom tấn thú vị sắp tới.

Top Gun: Maverick

Sau quãng thời gian rất dài bị hoãn xuất xưởng, cuối cùng vào ngày 27.5 tới, khán giả sẽ được thưởng thức tác phẩm Top Gun: Maverick của đạo diễn Joseph Kosinski, phần tiếp theo của Top Gun (1986), tiếp tục do tài tử Tom Cruise đóng chính.

Phim kể câu chuyện của chàng phi công điển trai Maverick của Tom Cruise, nối dài tuyến truyện của phần phim gốc sau 36 năm. Phần đầu do Tony Scott chỉ đạo thu về 357,2 triệu USD toàn cầu.

Jurassic World Dominion

Tháng 6, phim khủng long Jurassic World Dominion hứa hẹn tạo "cơn sốt" phòng vé khi ra rạp. Phần thứ 6 của series khủng long đình đám Jurassic Park do Colin Trevorrow chỉ đạo, kể tiếp câu chuyện khủng long sổng ra ngoài môi trường tự nhiên đã được các nhà làm phim mở ra trong đoạn kết phim Jurassic World: Fallen Kingdom (2018).

Phim quy tụ 2 thế hệ diễn viên mới là Chris Pratt, Bryce Dallas Howard và cũ là Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum để giải quyết những vấn đề về khủng long và môi trường sống của chúng. 2 phần phim Jurassic World (2015) và Jurassic World: Fallen Kingdom mang về cho các nhà sản xuất doanh thu rất cao, lần lượt là 1,67 tỉ USD và 1,31 tỉ USD. Phim Jurassic World Dominion dự kiến chiếu ngày 10.6.

Lightyear

Thương hiệu phim hoạt hình Câu chuyện đồ chơi (Toy Story) của xưởng Pixar chưa bao giờ ngưng thu hút khán giả. Ngày 17.6 tới, phim Lightyear của đạo diễn Angus MacLane sẽ ra rạp và một lần nữa nhen lên tình cảm mà khán giả từng yêu mến thế giới Toy Story.

Bởi vì trong Lightyear, các nhà làm phim đào sâu câu chuyện nguồn gốc của nhân vật Buzz Lightyear (tài tử Chris Evans lồng tiếng), nguồn cảm hứng cho nhân vật đồ chơi cùng tên trong series Toy Story.

The Black Phone





Bên cạnh những dự án khoa học viễn tưởng, phiêu lưu vũ trụ, phim The Black Phone của đạo diễn Scott Derrickson sẽ thổi luồng gió kinh dị, siêu nhiên vào rừng phim hè này. Sau series trực tuyến Moon Knight của hãng Marvel, một lần nữa, tài tử Ethan Hawke sẽ hội ngộ khán giả với vai kẻ bắt cóc hàng loạt trong The Black Phone. Phim dự kiến chiếu ngày 24.6.

Minions: The Rise of Gru

Phim Minions: The Rise of Gru do Kyle Balda chỉ đạo là tác phẩm hoạt hình tiếp theo trong hè ra mắt khán giả. Đây là phần tiếp theo của Minions (2015), phim ăn theo series Despicable Me (Kẻ cắp mặt trăng) vui nhộn của hãng Illumination.

Phim Minions: The Rise of Gru kể về thời thơ ấu của Gru, nhân vật siêu khó ưa nhưng có một cái đầu với hàng tá ý tưởng điên rồ từng được khắc họa trong các phần phim Kẻ cắp mặt trăng trước đây. Bộ phim Minions ra mắt cách nay 7 năm có kinh phí chỉ 75 triệu USD nhưng tổng doanh thu toàn cầu lên đến 1,15 tỉ USD, hứa hẹn phần tiếp theo cũng thu lời tốt. Phim dự kiến chiếu ngày 1.7.

Thor: Love and Thunder

Bom tấn Thor: Love and Thunder (Taika Waititi chỉ đạo) là tác phẩm tiếp theo trong năm nay đến từ "Vũ trụ điện ảnh Marvel" (MCU) ra mắt khán giả. Trong phần phim thứ 4 thuộc series Thor, Thần Sấm do Chris Hemsworth đóng tập hợp lực lượng gồm Valkyrie (Tessa Thompson đóng), Mighty Thor (Natalie Portman)... để ngăn chặn phản diện Gorr the God Butcher (Christian Bale).

Phim còn có sự xuất hiện của đội Vệ binh dải ngân hà là Peter Quill (Chris Pratt), Drax (Dave Bautista), Nebula (Karen Gillan), Rocket (Bradley Cooper lồng tiếng)... Phim dự kiến chiếu ngày 8.7.

Bullet Train

Với dòng phim hành động, trong hè 2022 không chỉ có Top Gun: Maverick với sự xuất hiện của tài tử Tom Cruise mà còn có Bullet Train, tài tử Brad Pitt đóng chính.

Phim kể về một sát thủ về vườn là Ladybug (Brad Pitt đóng) nhưng bất ngờ nhận được nhiệm vụ mới trên chuyến tàu cao tốc ở Nhật. Rủi thay, nhiệm vụ của Ladybug dẫn anh đến việc đối đầu với hàng loạt sát thủ máu mặt trên chuyến tàu sinh tử. Phim được nhào nặn bởi đạo diễn David Leitch, người chỉ đạo những tác phẩm hành động liều cao, đánh đấm mãn nhãn như Atomic Blonde, Deadpool 2 và Hobbs & Shaw. Phim dự kiến chiếu ngày 29.7.