Bom tấn Ghost of Tsushima sắp có phiên bản cho PC

Theo VGC, một số tin đồn đã lan truyền trong ngành game rằng phiên bản PC của tựa game đình đám Ghost of Tsushima ra mắt năm 2020 có thể được công bố vào tuần tới.

Thông tin này đến từ thành viên Nick Baker của Xbox Era, người có thành tích dự đoán chính xác về phần lớn nội dung trong sự kiện State of Play gần đây của Sony. Trên mạng xã hội X, Baker cho biết tin tức về phiên bản PC của Ghost of Tsushima, vốn đã được đồn đoán từ lâu, có thể xuất hiện sớm nhất vào ngày 5.3. Anh cho biết: "Tôi nghe nói rằng chúng ta có thể nhận được thông tin về phiên bản PC của Ghost of Tsushima khá sớm. Có thể là khoảng ngày 5 tháng 3".

Ghost of Tsushima được cho là sẽ có mặt trên PC trong tương lai SONY

Việc Ghost of Tsushima sẽ có phiên bản PC đã được giới game thủ truyền tai nhau từ lâu, tiếp nối xu hướng phát hành các tựa game độc quyền của Sony lên PC trong thời gian gần đây. Trò chơi được ra mắt vào năm 2020 trên PlayStation 4 và sau đó nhận được phiên bản Director's Cut trên PlayStation 5.

Số lượng trò chơi của Sony ra mắt trên PC đã tăng dần kể từ khi công ty bắt đầu phát hành một số tựa game bom tấn độc quyền trên nền tảng này, mặc dù doanh số bán hàng có vẻ không đạt được kỳ vọng.

Tháng trước, Helldivers 2, phần tiếp theo của một tựa game PlayStation 4 và PS Vita ít người biết đến, được phát hành đồng thời trên cả PC và PlayStation 5 đã đạt được thành công lớn. Lượng người chơi đồng thời của trò chơi này thậm chí còn vượt qua tổng lượng người chơi của tất cả các bản phát hành trên PC khác của PlayStation Studios cộng lại.

Năm 2021, giám đốc trò chơi Nate Fox và Giám đốc sáng tạo Jason Connell của Sucker Punch đã được bổ nhiệm làm Đại sứ du lịch danh dự của thành phố Tsushima. Cũng trong năm đó, sự nổi tiếng của trò chơi đã thúc đẩy người hâm mộ quyên góp được hơn 260.000 USD để xây dựng lại một ngôi đền trên đảo Tsushima ngoài đời thực.