Thêm một trò chơi PlayStation 5 độc quyền sắp đến với PC vào tháng 3

Theo Engadget, khi sức nóng của việc Uncharted: The Lost Legacy cập bến nền tảng PC hồi tháng 10.2023 chưa kịp nguội, Sony tiếp tục khiến cộng đồng game thủ háo hức khi chính thức xác nhận Horizon Forbidden West - tựa game từng độc quyền trên PlayStation 5 - sẽ chính thức ra mắt nền tảng PC vào ngày 21.3 sắp tới.

Horizon Forbidden West sẽ phát hành trên PC vào ngày 21.3

Phiên bản cập bến PC lần này là Complete Edition, gồm có cả bản mở rộng Burning Shores được phát hành vào năm ngoái. Hơn hết, phiên bản này được ‘tân trang’ kỹ lưỡng dành riêng cho PC với hàng loạt tính năng hấp dẫn, bao gồm:

Hỗ trợ màn hình siêu rộng, người chơi có thể thỏa sức khám phá thế giới Horizon rực rỡ trên các tỷ lệ màn hình 21:9, 32:9, thậm chí cả 48:9, mang đến trải nghiệm mãn nhãn chưa từng có.

Tốc độ khung hình không giới hạn.

Hỗ trợ những công nghệ đồ họa đỉnh cao như DirectStorage, NVIDIA DLSS 3, AMD FSR và Intel XeSS.

Khả năng tùy chỉnh đồ họa tùy thích, giúp kiểm soát hoàn toàn trải nghiệm hình ảnh, tùy chỉnh theo ý thích để phù hợp với cấu hình PC của người chơi.

Giúp thao tác điều khiển linh hoạt hơn khi cho phép người chơi tạo bố cục phím chuột và bàn phím theo thói quen, hoặc tận dụng các loại tay cầm quen thuộc, gồm cả tay cầm DualSense của PlayStation 5 với cơ chế phản hồi rung và cò Adaptive Triggers độc đáo.

Có thể thấy, đây là bước đi tiếp theo trong chiến lược ‘PC hóa’ các trò chơi bom tấn độc quyền của Sony, sau thành công của những cái tên như Horizon Zero Dawn, Days Gone, God of War, Spider-Man, Spider-Man: Miles Morales và The Last of Us Part 1.

Với việc mang Horizon Forbidden West lên PC, Sony tiếp tục mở rộng thị trường, đồng thời đáp ứng mong đợi của những game thủ đang khao khát trải nghiệm tựa game thế giới mở hành động được đánh giá cao này.