Sony có thể sắp phát hành Horizon Forbidden West trên PC

Theo Neowin, Sony đang trở nên quen thuộc với việc phát hành phiên bản PC của các trò chơi. Trong thời gian qua, nhà phát triển đã đưa nhiều trò chơi độc quyền phổ biến nhất của PlayStation đến với người chơi PC, chẳng hạn như Spider-Man, The Last of Us, God of War và nhiều trò chơi khác.

Đợt phát hành gần đây nhất là dành cho tựa game Ratchet & Clank: Rift Apart độc quyền của PlayStation 5, khi đã cập bến PC vào tháng 7. Bây giờ, theo một rò rỉ mới, Sony đang lên kế hoạch sớm trình làng thêm một tựa game lớn khác là Horizon Forbidden West.

Sony sẽ sớm phát hành Horizon Forbidden West trên PC SONY

Theo báo cáo đến từ leaker Billbil-kun có uy tín trong ngành, với tuyên bố rằng Horizon Forbidden West Complete Edition sẽ là trò chơi tiếp theo Sony dự định phát hành trên PC. Game nhập vai hành động thế giới mở được phát hành lần đầu tiên trên PlayStation 4 và 5 vào tháng 2.2022, sau đó nhận được thêm bản mở rộng Burning Shores vào năm 2023.

Các báo cáo về phiên bản Complete Edition sắp ra mắt của trò chơi đã xuất hiện vào đầu tuần này, dựa trên danh sách được tiết lộ bởi Hội đồng đánh giá trò chơi của Singapore. Gợi ý rằng nó sẽ mang đến trải nghiệm cơ bản cũng như bản mở rộng cho người chơi. Nhưng cũng có một số người chơi suy đoán rằng đây chỉ là một bản phát hành cho PlayStation, vì danh sách vẫn còn khuyết thông tin về các nền tảng mà nó sẽ hỗ trợ.

Tuy nhiên, nếu tin tức do Billbil-kun đưa ra là chính xác thì phiên bản Complete Edition sẽ xuất hiện trên cả PlayStation 5 và PC dưới dạng bản phát hành đồng thời, đây là lần đầu tiên Sony tung ra cùng lúc hai cổng trò chơi cho hai nền tảng khác nhau.

Báo cáo cho biết Horizon Forbidden West Complete Edition dành cho PlayStation 5 và PC (thông qua Steam và Epic Games Store) sẽ phát hành trong vòng 30 ngày tới, cũng như sẽ sớm có thông báo chính thức. Vì tin tức này chỉ đang dừng lại ở mức độ đồn đoán, nên vẫn cần chờ đợi đến khi Sony hoặc nhà phát triển Guerrilla Games công bố kế hoạch chính thức của họ.