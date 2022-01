‘Bom tấn’ Hollywood có Phạm Băng Băng đóng chính nhận ‘mưa’ lời chê

Sau thời gian hoãn chiếu vì dịch Covid-19, phim hành động điệp viên The 355 do đạo diễn nổi tiếng Simon Kinberg cầm trịch được ấn định phát hành tại Mỹ vào ngày 7.1. Tác phẩm bắt đầu khi đặc vụ CIA Mace Brown (Jessica Chastain thủ vai) được giao nhiệm vụ thu hồi một loại vũ khí tối mật đe dọa đến hòa bình nhân loại. Để hoàn thành sứ mệnh, cô đã bắt tay với 4 nữ điệp viên từ các tổ chức tình báo khác nhau trên thế giới. Họ gồm: Khadijah (Lupita Nyong'o) của Anh, Marie Schmidt (Diane Kruger) đến từ Đức, Graciela (Penelope Cruz) người Colombia và nhân tố bí ẩn Lin Mi Sheng (Phạm Băng Băng) từ Trung Quốc.

Trước khi The 355 ra rạp, tác phẩm đã được giới thiệu đến giới chuyên môn và nhận về những phản hồi trái chiều, phần lớn là chê. Trên Rotten Tomatoes, “bom tấn” hành động được chấm 23% với ý kiến chung từ các nhà phê bình: “Sở hữu dàn diễn viên xuất sắc và thể hiện sự tiến bộ về mặt khái niệm nhưng The 355 đã phung phí tất cả vào một câu chuyện đáng quên được kể theo cách không đáng kể”.

Cây viết Nell Minow mô tả bộ phim là những tình tiết lặp đi lặp lại và buồn tẻ. Mark Olsen của Los Angeles Times chê tác phẩm chứa nhiều chi tiết rời rạc và dàn nữ chính không có sự kết hợp ăn ý với nhau. Nhà phê bình Clarisse Loughrey của tờ Independent bày tỏ sự thất vọng khi một dàn diễn viên đa dạng, nổi tiếng quốc tế lại làm ra một bộ phim điệp viên tầm thường.

Tác giả Benjamin Lee của báo The Guardian đã mô tả The 355 có cốt truyện và chuỗi hành động “chung chung” đồng thời kết luận: “Chỉ cần thay thế các người hùng hành động nam bằng nữ và sau đó đứng chờ được tán dương là chưa đủ”.

Trên SCMP, James Mottram chấm The 355 2/5 sao và mô tả tác phẩm là một cuộc phiêu lưu vòng quanh thế giới với dàn diễn viên hạng A nhưng kịch bản hạng Z. “Đúng như tiêu đề, The 355 không hơn gì một bộ phim của những con số”, vị này đánh giá tác phẩm.





Bên cạnh những lời chê, The 355 cũng nhận được một số đánh giá khích lệ.

Cây viết Kate Erbland của IndieWire nhận xét tác phẩm: “The 355 có thể không phải là một bộ phim phá vỡ ranh giới như những gì được quảng bá, phim vẫn mang đến một thứ gì đó tốt hơn: một tác phẩm điện ảnh về điệp viên đã thêm những yếu tố mới vào thể loại này mà không phá hỏng nó”.

Cây viết Helen O'Hara của Empire cho rằng: “Các cuộc rượt đuổi, những cảnh chiến đấu và hành động của điệp viên được quay một cách sống động, nhịp nhàng nhưng những cú twist hầu như không gây ngạc nhiên. Những quý cô này, những nhân vật này xứng đáng với những điều tốt hơn thế”.

Nhà phê bình phim Owen Gleiberman của Variety đánh giá The 355 là một bộ phim hành động điệp viên có công thức mạnh mẽ với cốt truyện hấp dẫn, duy trì được sự chú ý của người xem và cho các diễn viên chính đủ “đất” thể hiện cũng như thổi vào một chút nữ tính cho thể loại này.

Theo Variety, The 355 được dự đoán sẽ thu về từ 5 đến 7 triệu USD từ hơn 3.000 rạp chiếu tại Bắc Mỹ. Các chuyên gia phòng vé nhận định tác phẩm khó tạo kỳ tích ngoài rạp do sức nóng chưa hạ của Spider-Man: No Way Home cùng với sự gia tăng của biến thể Omicron.