Bom tấn 'Thanh gươm diệt quỷ' trở lại rạp

Thương hiệu anime đình đám Thanh gươm diệt quỷ tiếp tục trình làng phần 4 mới nhất Thanh gươm diệt quỷ: Phép màu tình thân. Theo chia sẻ từ Ufotable - hãng phim đứng sau series Thanh gươm diệt quỷ (Demon Slayer), phần phim lần này có quy mô lớn hơn cả Thanh gươm diệt quỷ: Đường đến làng rèn gươm năm 2023, khởi chiếu tại 140 quốc gia trên toàn cầu và tất nhiên có cả Việt Nam.

Các nhân vật trong phim Thanh gươm diệt quỷ: Phép màu tình thân CGV

Trong đoạn trailer chính thức, dự án giới thiệu 2 phần chính trong lần trở lại màn ảnh rộng này, như lời tri ân, cảm ơn và chào mừng khán giả trở lại với phần phim mới.

Trailer phim Thanh gươm diệt quỷ: Phép màu tình thân

Đầu tiên, Thanh gươm diệt quỷ: Đường đến làng rèn gươm sẽ được chiếu lại trên màn ảnh rộng trước khi phần mới nhất ra rạp. Cuộc chiến của nhóm Tanjiro đi đến hồi gay cấn trước sức mạnh đáng sợ của Thượng huyền Ngũ Gyokko và Thượng huyền Tứ Hantengu. Với sự giúp sức của Luyến Trụ Mitsuri và Hà Trụ Muichiro, Tanjiro mạnh mẽ vượt qua bài kiểm tra khó nhất cho đến hiện tại, đồng thời giúp cho Làng Thợ Rèn thoát khỏi bờ vực diệt vong trước bàn tay quỷ dữ. Ngoài ra, một sự kiện lớn xảy ra với Nezuko, mở ra một chương mới quan trọng trong quá trình "trở lại làm người" của cô bé.

Poster phim Thanh gươm diệt quỷ: Phép màu tình thân CGV

Phần 4 không chỉ là hành trình “làm nóng” của Sát Quỷ Đoàn, mà còn là cầu nối mật thiết để bước vào đại chiến sau cùng của series này. Thanh gươm diệt quỷ: Phép màu tình thân (tựa gốc Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba - To the Hashira Training) khởi chiếu vào ngày 23.2.