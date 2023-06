'Bom tấn' Trung Quốc lật đổ hàng loạt phim Hollywood

Chỉ trong 4 ngày xuất xưởng, tác phẩm Lost in the Stars thu về 98,3 triệu USD dịp Tết Đoan Ngọ tại Trung Quốc, là phim bom tấn đầu tiên trong hè ở nơi này, sau hàng loạt phim Hollywood cố gắng chinh phục thị trường xem phim tỉ dân, theo trích xuất số liệu từ Artisan Gateway. Và dĩ nhiên, theo giới quan sát, việc Lost in the Stars chạm mốc 100 triệu USD doanh thu tại đại lục là chuyện dễ dàng.

Phim Lost in the Stars là bom tấn đầu tiên trong hè ở đại lục ALIBABA PICTURES

App bán vé Maoyan dự đoán phim Lost in the Stars có thể đạt tổng doanh thu lên đến 400 triệu USD chỉ ở thị trường Trung Quốc.

Phim có sự góp mặt của các diễn viên như Chu Nhất Long, Đỗ Giang, Nghê Ni, Văn Vịnh San..., kể về một phụ nữ bỗng dưng biến mất trong khi đi nghỉ cùng chồng. Sau đó, cô này xuất hiện trở lại với những biểu hiện kỳ quái. Ngay lập tức, một luật sư được điều đến để điều tra trường hợp bí ẩn.

Phim được chấp bút bởi biên kịch Trần Tư Thành và Trình Giai Khách, những người làm nên thành công vang dội của loạt phim Thám tử phố Tàu (Detective Chinatown) - 3 phim thu về tổng cộng 1,3 tỉ USD.

Cuối tuần qua, phòng vé đại lục ngoài cái tên Lost in the Stars đang gây "sốt" còn chứng kiến sự "đổ bộ" của tác phẩm Love Never Ends, hiện giữ vị trí thứ 2 trong danh sách những phim ăn khách dịp lễ cuối tuần qua với tổng doanh thu 23,7 triệu USD sau 5 ngày chiếu.

Phim Indiana Jones and the Dial of Destiny sẽ là dự án Hollywood tiếp theo ra rạp Trung Quốc DISNEY

Xếp vị trí thứ 3 trong danh sách phim ăn khách tại Trung Quốc cuối tuần qua là Transformers: Rise of the Beasts, thu 8,3 triệu USD trong 4 ngày từ thứ sáu đến thứ hai. Xếp vị trí thứ 4 tiếp tục là phim Trung Quốc Never Say Never thu 9,4 triệu USD từ các suất chiếu sớm (phim chính thức chiếu vào ngày 6.7 tới). Bom tấn The Flash nối tiếp danh sách với doanh thu 3,4 triệu USD, tổng số tiền tại thị trường này đạt 23,7 triệu USD - một con số đáng thất vọng.

Vào ngày 30.6, tác phẩm Hollywood đình đám Indiana Jones and the Dial of Destiny sẽ ra rạp, tiếp nối nhiều phim ngoại khác kiếm lời tại Trung Quốc.