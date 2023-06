‘Spider-Man: Across the Spider-Verse’ trở lại vị trí số 1 phòng vé, ‘The Flash’ thất bại

Thay vì giành lấy chiến thắng, cuộc phiêu lưu trong truyện tranh của DC - The Flash chỉ xếp ở vị trí thứ ba về doanh thu phòng vé ở Bắc Mỹ cuối tuần qua, sau Spider-Man: Across the Spider-Verse và Elemental của Pixar. Bom tấn này chỉ nhỉnh hơn một chút so với bộ phim hài mới của Jennifer Lawrence No Hard Feelings.

Cuối tuần qua, The Flash đã sụt giảm 73% thảm hại trong tuần thứ hai công chiếu với 15,3 triệu USD từ 4.265 rạp ở Bắc Mỹ. Đó là mức giảm lớn hơn nhiều so với các phim chuyển thể gần đây của DC như Black Adam (59%) và Shazam! Fury of the Gods (69%), trở thành phim thua lỗ đáng kể.

Cảnh trong bom tấn The Flash IMDb

Trường hợp của The Flash là một kết quả "thảm khốc" đối với bộ phim bom tấn có kinh phí 200 triệu USD với báo hiệu rõ rằng doanh thu bán vé sẽ không thể tăng trong thời gian trụ rạp. Cho đến nay, bộ phim đã thu được 87 triệu USD tại phòng vé Bắc Mỹ và 123 triệu USD quốc tế, nâng tổng doanh thu toàn cầu lên 210 triệu USD trong khi ít nhất phải đạt hơn 400 triệu USD mới hòa vốn.

Một phần của vấn đề là các nhà lãnh đạo mới của DC Comics gồm James Gunn và Peter Safran đã công bố kế hoạch thiết lập lại vũ trụ truyện tranh đang gặp phải thất bại.

Thật không may cho hai phim còn lại của DC trong tình trạng lấp lửng là Blue Beetle (ra rạp ngày 18.8) và Aquaman and the Lost Kingdom (20.12) có tài tử Jason Momoa đóng chính.

Nhìn chung, đó là một cuối tuần "hỗn loạn" tại phòng vé khi Spider-Man: Across the Spider-Verse của Sony trở lại vị trí số 1 (trong tuần thứ tư ra mắt) với con số doanh thu 19,3 triệu USD. Thật hiếm khi một bộ phim trở lại đầu bảng xếp hạng sau nhiều tuần công chiếu đặc biệt là trong cái nóng của mùa phim hè. Cho đến nay, bộ phim hoạt hình Spider-Man: Across the Spider-Verse đã thu về 316 triệu USD ở Bắc Mỹ và tổng doanh thu 560 triệu USD trên toàn cầu trong khi kinh phí sản xuất chỉ 100 triệu USD.

Phim hoạt hình của Disney và Pixar Elemental giữ vị trí thứ hai với 18,5 triệu USD, nâng tổng doanh thu nội địa lên 65 triệu USD và tổng doanh thu toàn cầu lên 121 triệu USD. Doanh thu bán vé trong tuần thứ hai ra mắt cao hơn dự đoán, chỉ giảm 37% so với cuối tuần trước.

Jennifer Lawrence (vai Maddie Barker) trong phim No Hard Feelings IMDb

Phim hài có Jennifer Lawrence đóng chính No Hard Feelings mở màn ở vị trí thứ tư với 15 triệu USD từ 3.208 rạp. Đó không phải là một kết quả tồi đối với một bộ phim hài nhưng các nhà phân tích đã mong đợi nhiều hơn thế từ bộ phim của Sony có kinh phí sản xuất 45 triệu USD với sự tham gia của một trong những tên tuổi lớn nhất ở Hollywood: Jennifer Lawrence.

Do Gene Stupnitsky đạo diễn, No Hard Feelings thu về 9,5 triệu USD từ 48 thị trường phòng vé quốc tế. Đó là một doanh thu đầy hứa hẹn vì các bộ phim hài có xu hướng ít thu hút khán giả nước ngoài.

No Hard Feelings có sự tham gia của Jennifer Lawrence trong vai một tài xế Uber kém may mắn, chấp nhận một quảng cáo trên Craigslist để "hẹn hò" với một chàng trai 19 tuổi hướng nội (Andrew Barth Feldman đóng) trước khi anh chàng vào đại học. Hầu hết khán giả đều thích bộ phim, chấm điểm "B+" trên CinemaScore.

David A.Gross, người điều hành công ty tư vấn phim Franchise Entertainment Research, cho biết: "Không thể xem thường No Hard Feelings khi kiếm được 45 triệu USD. Đó là một con số lớn ở cấp độ phòng vé".

Nằm trong top 5, Transformers: Rise of the Beasts của Paramount thu về 11,6 triệu USD từ 3.523 rạp, giảm 44% trong tuần thứ ba công chiếu. Đến nay, phần 7 của Transformers đã kiếm được 123 triệu USD tại phòng vé nội địa và 218 triệu USD quốc tế nâng tổng doanh thu lên 341 triệu USD trong khi kinh phí sản xuất là 200 triệu USD.

Asteroid City của Wes Anderson đã thu được 9 triệu USD khi chiếu mở rộng ra 1.675 rạp vào cuối tuần qua. Đó là đỉnh cao trong sự nghiệp của Anderson chuyên đạo diễn những bộ phim nghệ thuật được yêu thích như The Royal Tenenbaums, The Grand Budapest Hotel. Để so sánh, bộ phim mới nhất của anh là The French Dispatch năm 2021 chỉ thu được 2,5 triệu USD với số lượng rạp chiếu tương tự.

Asteroid City lấy bối cảnh những năm 1950, có sự tham gia của Scarlett Johansson, Jason Schwartzman, Maya Hawke, Bryan Cranston…

The Flash do Andy Muschietti đạo diễn, quy tụ dàn diễn viên "khủng": Ezra Miller, Michael Keaton, Ben Affleck, Sasha Calle… là phần thứ 13 trong Vũ trụ Mở rộng DC (DCEU).