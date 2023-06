'Thảm họa' phòng vé 'The Flash' phơi bày khó khăn khi Warner Bros. đầu tư vào DC

The Flash là phim thứ hai trong số bốn phim chuyển thể có kinh phí lớn của DC mà hãng Warner Bros. phát hành trong năm nay, bắt đầu với Shazam! Fury of the Gods vào tháng 3, tiếp theo là Blue Beetle và Aquaman and the Lost Kingdom vào tháng 8 và tháng 12.

Ezra Miller đóng chính trong phim The Flash IMDb

Tuy nhiên, những bộ phim này được hình thành và phát triển bởi một nhóm điều hành mà tất cả đều đã rời khỏi trường quay; thay thế họ, những người đứng đầu mới của DC Studios là James Gunn và Peter Safran đã thông báo rằng sẽ khởi động lại chuỗi phim DC vào năm 2025, bắt đầu với Superman: Legacy do James Gunn đạo diễn.

Điều đó khiến Warner Bros. rơi vào một trong những tình trạng tồi tệ nhất: dàn phim DC năm 2023 của họ giờ là những "đứa trẻ mồ côi" trong một vũ trụ điện ảnh hấp hối, trong khi hãng phim vẫn cần khán giả xem chúng ở quy mô bom tấn.

Nguồn tin từ một hãng phim đối thủ cho biết: "Đó là trường hợp không thể tránh khỏi nhưng thật tồi tệ về thời điểm".

Cảnh hành động trong phim The Flash IMDb

Thật vậy, mọi thứ không tiến triển tốt. Theo các chuyên gia bên ngoài hãng phim, ngân sách sản xuất và khả năng chi tiêu tiếp thị cho bốn bộ phim này tiêu tốn tổng cộng từ 1,1 tỉ USD đến 1,2 tỉ USD, theo Variety.

Shazam! Fury of the Gods chỉ kiếm được 133 triệu USD trên toàn cầu. The Flash không khá hơn khi mở màn với vỏn vẹn 55 triệu USD ở Mỹ và Canada, thu về 135,7 triệu USD trên toàn thế giới tính đến ngày 20.6 – mức doanh thu dưới mong đợi.

"Bộ phim lẽ ra phải mở màn ở mức 120 triệu USD ở Bắc Mỹ", một người kỳ cựu trong ngành từng làm việc cho nhiều chiến dịch quảng bá phim lớn nhận định.

Việc quảng bá The Flash cũng gặp phải những khó khăn chưa từng có do ngôi sao Ezra Miller gây ra, bao gồm nhiều cáo buộc về hành vi sai trái, lạm dụng tình dục và hành hung với lý do có "các vấn đề sức khỏe tâm thần phức tạp".

Việc quảng bá The Flash cũng gặp phải những khó khăn chưa từng có do ngôi sao Ezra Miller gây ra IMDb

Để bù đắp cho việc vai chính có vấn đề, Warner Bros. đã chi rất nhiều tiền quảng bá phim trên truyền hình trong thời gian diễn ra các trận chung kết NBA. Đạo diễn Andy Muschietti đã thực hiện nhiều cuộc phỏng vấn hết lời khen ngợi Ezra Miller. Vào tháng 1.2023, James Gunn gọi The Flash là "một trong những bộ phim siêu anh hùng hay nhất mà tôi từng xem".

"Khi họ gọi là 'bộ phim siêu anh hùng vĩ đại nhất' nếu không đúng, thì bạn đang tự chuốc lấy thất bại. Trong môi trường này, tốt hơn hết là đừng hứa hẹn quá mức" một giám đốc điều hành của hãng phim đối thủ nói.

Tuy nhiên, có lẽ điều đáng lo ngại nhất đối với Warner Bros. là khả năng khán giả đang trở nên thờ ơ với các vũ trụ điện ảnh. Chỉ riêng trong 10 năm qua đã có ít nhất 55 phim dựa trên truyện tranh, hầu hết trong số chúng là một phần của các thương hiệu lớn được kết nối với nhau phụ thuộc vào việc người hâm mộ đổ xô đến xem bất kể siêu anh hùng nào.

Ezra Miller đóng vai Barry Allen qua 2 thời điểm khác nhau IMDb

"Khi bạn có một bộ phim lấy bối cảnh đa vũ trụ, điều đó yêu cầu khán giả nhớ lại những bộ phim trong quá khứ để tận hưởng những gì diễn ra trước mắt họ", nhà phân tích Jeff Bock của Exhibitor Relations cho biết. Ông lưu ý rằng doanh thu mở màn cuối tuần của The Flash ở Bắc Mỹ gần ngang bằng với doanh thu ra mắt của các tựa phim khác thuộc vũ trụ DC như Black Adam (67 triệu USD), Aquaman (68 triệu USD). Trong khi Joker và The Batman mở màn trong tuần đầu công chiếu lần lượt là 96 triệu USD và 134 triệu USD.

Để tiến về phía trước, Warner Bros. và DC phải đi trên một con đường hẹp đầy chông gai. Aquaman and the Lost Kingdom liệu có thể đạt được doanh thu toàn cầu 1,1 tỉ USD như Aquaman năm 2018 hay không vẫn còn là dấu hỏi lớn.

Cuối cùng, yếu tố quan trọng nhất vẫn là chất lượng. "Khán giả có thể cảm thấy mệt mỏi khi phải xem 20 bộ phim trong vũ trụ điện ảnh để hiểu một bộ phim mới", một nhà điều hành phim nhận xét.

The Flash có kinh phí sản xuất lên đến 220 triệu USD, chưa kể chi phí quảng bá, đồng nghĩa với việc phim phải đạt doanh thu tầm 500 triệu USD mới hòa vốn.