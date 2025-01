Bom tấn truyền hình của Lee Min Ho gây thất vọng

Hỏi các vì sao có rating giảm mạnh ẢNH: POSTER PHIM

Tập 3 và 4 Hỏi các vì sao (When the Stars Gossip) đạt rating trên toàn Hàn Quốc lần lượt là 2,2% và 2,8%, giảm sâu so với hai tập đầu tiên (3,3% và 3,9%).

Đây là con số đáng thất vọng đối với một dự án được xem là bom tấn truyền hình phát sóng vào cuối tuần trên kênh cáp tvN và có kinh phí sản xuất lên tới 50 tỉ won (867 tỉ đồng). Đài JTBC cũng nhận định mức rating này không hề xứng với tên tuổi, độ phổ biến khủng của hai sao Hàn Lee Min Ho và Gong Hyo Jin.

Tình tiết hai tập phim gần đây bị chê bai ẢNH: POSTER PHIM

Nhiều người xem nhận định rating Hỏi các vì sao có thể sẽ càng tụt dốc không phanh hơn nữa nếu vẫn đi theo hướng phát triển nội dung như hiện tại, khi bối cảnh không gian vũ trụ tràn ngập nguy hiểm cùng các chi tiết nghiên cứu khoa học chiếm quá nhiều thời lượng. Điều này khiến khán giả khó tập trung vào cốt truyện chính của tác phẩm.

Trên diễn đàn The Qoo (Hàn Quốc), phần lớn dân mạng xứ kim chi đều tỏ ra thất vọng với Hỏi các vì sao. "Phim tệ quá","Tôi không hiểu biên kịch, ê kíp sao lại muốn dùng không gian vũ trụ để làm nền trong khi cốt truyện quá đơn giản", "Chắc rating sẽ còn thấp hơn nữa", "Có khi nào xuống luôn 1% không?"… là các bình luận nhận về nhiều tán thành.

Lee Min Ho có nhiều cảnh hành động trong tập 3 và 4 Hỏi các vì sao ẢNH: POSTER PHIM

Thậm chí, không ít ý kiến còn cho rằng Hỏi các vì sao là bộ phim truyền hình tệ nhất trong sự nghiệp diễn xuất của hai gương mặt đình đám Lee Min Ho và Gong Hyo Jin. Diễn xuất của họ trong bốn tập đầu tiên của bộ phim cũng vấp một số tranh cãi.

Đồng thời, "phản ứng hóa học" giữa Lee Min Ho (vai Gong Ryong) và Gong Hyo Jin (Eve Kim) cũng chưa bùng nổ đủ để cuốn hút người xem. Đáng chú ý, tập 4 Hỏi các vì sao khép lại cùng phân đoạn Gong Ryong tỏ tình với Eve Kim. Nhiều fan kỳ vọng mối quan hệ của cả hai sẽ có chuyển biến lớn, trở thành bước ngoặt giúp Hỏi các vì sao tăng rating.

Khán giả mong chờ các tập phim tiếp theo có nhiều thay đổi tích cực hơn ẢNH: POSTER PHIM

Trước đó, khi When the Stars Gossip ra mắt 2 tập đầu tiên cũng nhận hàng loạt phản hồi trái chiều. Phim gây chú ý khi nam chính Gong Ryong có cảnh nóng với nữ phụ Choi Go Eun (Han Ji Eun). Sau đó, nữ chính Eve Kim (Gong Hyo Jin) cũng có đoạn tình tứ khác với nam phụ Park Dong Ah (Kim Ju Hun) trong tập 1.

Đặc biệt, bộ phim cũng vấp một số tranh cãi, vì những câu thoại và cảnh quay của nam chính ở tập đầu tiên bị cho là thiếu tôn trọng phụ nữ. Tuy nhiên, đến nay, phía ê kíp vẫn chưa đưa ra quan điểm về vấn đề này.

When the Stars Gossip kể về chuyện tình của một phi hành gia và một khách du lịch tại một trạm vũ trụ. Tác phẩm do Park Shin Woo làm đạo diễn và Seo Sook Hyang viết kịch bản. Phim quy tụ dàn diễn viên tên tuổi Lee Min Ho, Gong Hyo Jin, Oh Jung Se, Han Ji Eun, Kim Joo Heon, Lee El… Hỏi các vì sao được kỳ vọng là dự án truyền hình bùng nổ trong năm 2025. When the Stars Gossip hiện chiếu tối thứ bảy - chủ nhật hằng tuần trên kênh tvN.