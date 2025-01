Phim 'Hỏi các vì sao' có Lee Min Ho mới chiếu đã gây tranh cãi

Trên một diễn đàn trực tuyến Hàn Quốc, dân mạng thảo luận sôi nổi về những câu thoại, cảnh phim của nam chính trong tập đầu tiên Hỏi các vì sao ẢNH: POSTER PHIM

Sau quãng thời gian dài để khán giả trông chờ, Hỏi các vì sao (When the Stars Gossip) chính thức ra mắt từ ngày 4.1, thu hút sự quan tâm từ khán giả Hàn Quốc lẫn quốc tế. Tuy nhiên, bên cạnh những phản ứng tích cực, bộ phim cũng vấp một số tranh cãi, đáng chú ý nhất là những câu thoại và cảnh quay của nam chính Gong Ryong (Lee Min Ho đóng) ở tập đầu tiên.

Cụ thể, trong tập 1, Gong Ryeong có đoạn chia sẻ như: "Tôi lấy số tiền đó theo học tại các học viện tư thục sau giờ học. Điểm tuyệt đối trong kỳ thi CSAT giúp tôi đậu trường y, sau đó ngày nào tôi nhìn thấy tử cung phụ nữ và đỡ đẻ"… Theo nhiều dân mạng, câu nói trên khi được lồng ghép với khoảnh khắc Gong Ryong giúp các chị em phụ nữ sinh nở tại bệnh viện, hồ bơi, tàu điện… càng gây khó chịu vì "hoàn toàn không phù hợp", "lỗi thời"…

Lee Min Ho trong tập 2 Where the Stars Gossip ẢNH: POSTER PHIM

Ngoài ra, vài câu thoại của Gong Ryong như "Tử cung của mẹ như chai rượu vậy, nhưng cũng rất thoải mái", "Nếu đã vui vẻ với người đẹp, thì phải trả tiền chứ"… hay lúc anh nói về ngực phụ nữ cũng chịu nhiều "gạch đá" vì bị cho rằng không tôn trọng phụ nữ. Đặc biệt, cách Gong Ryong thoải mái khi kể về ba người dì phải làm việc ở quán bar để nuôi mình cũng khiến hàng loạt khán giả cảm thấy không hợp lý và phản cảm.

Trên diễn đàn The Qoo (Hàn Quốc), hàng loạt ý kiến chỉ trích Hỏi các vì sao cũng như biên kịch Seo Sook Hyang. Nhiều bình luận tiêu cực: "Tôi thực sự bị sốc khi xem những cảnh này", "Biên kịch là phụ nữ và cũng nổi tiếng. Tại sao cô ấy lại viết như thế này?", "Lời thoại thật tệ. Tôi ngừng xem vì cảm thấy không thoải mái", "Biên kịch là Seo Sook Hyang, người đứng sau thành công của loạt sê ri Pasta Hương vị tình yêu, Muôn kiểu ghen tuông… nhưng có vẻ như cô ấy không theo kịp thời đại rồi", "Chỉ riêng điều này thôi cũng đủ lý do để tôi không xem bộ phim này"…

Tính đến trưa 6.1, phía ê kíp Hỏi các vì sao vẫn chưa có động thái phản hồi về lùm xùm trên.

Một bộ phận dân mạng đòi tẩy chay Hỏi các vì sao vì lời thoại nhạy cảm của nam chính ẢNH: POSTER PHIM

When the Stars Gossip xoay quanh chuyện tình của Gong Ryong (Lee Min Ho) và Eve Kim (Gong Hyo Jin). Tác phẩm do Park Shin Woo làm đạo diễn và Seo Sook Hyang viết kịch bản. Hỏi các vì sao khởi quay từ tháng 4.2022 có kinh phí sản xuất lên tới 50 tỉ won (867 tỉ đồng).

Bộ phim quy tụ dàn sao Hàn đình đám Lee Min Ho, Gong Hyo Jin, Oh Jung Se, Han Ji Eun, Kim Joo Heon, Lee El, Heo Nam Jun, Lee Cho Hee, Park Ye Young… Hỏi các vì sao hiện chiếu tối thứ bảy - chủ nhật hằng tuần trên kênh tvN. Hai tập đầu tiên ghi dấu ấn nhờ bối cảnh không gian vũ trụ hoành tráng, nhịp phim nhanh, tình tiết hài hước… Riêng tập 1 gây chú ý với cảnh giường chiếu táo bạo của Lee Min Ho và Han Ji Eun. Tập 1 và 2 của Hỏi các vì sao đạt rating 3,3% và 3,9% trên toàn Hàn Quốc.