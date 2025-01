Phim có Lee Min Ho và loạt sê ri Hàn đình đám mở màn năm 2025

Lee Min Ho điển trai trong When the Stars Gossip ẢNH: POSTER PHIM

Ngay từ khi mới công bố dự án, đến lúc quay và khi liên tục tung ảnh nhá hàng, When the Stars Gossip (tạm dịch: Hỏi các vì sao) luôn nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng. Một trong số nguyên nhân lớn nhất là vì bộ phim quy tụ hai ngôi sao Hàn đình đám Lee Min Ho và Gong Hyo Jin.

Gần đây, khi When the Stars Gossip xác nhận chính thức lên sóng vào ngày 4.1 tới trên kênh tvN, những thông tin xoay quanh tác phẩm này một lần nữa được chia sẻ rầm rộ.

When the Stars Gossip có sự tham gia của dàn diễn viên hùng hậu, nổi tiếng xứ kim chi ẢNH: POSTER PHIM

Trong When the Stars Gossip, Lee Min Ho hóa thân thành bác sĩ phụ khoa Gong Ryong. Anh chi số tiền khổng lồ để được du hành vào vũ trụ với tư cách là khách du lịch. Còn Gong Hyo Jin vào vai cơ trưởng Eve Kim có tính cách cầu toàn và không tha thứ cho bất kỳ sai lầm nào.

Phim kể về chuyện tình của một phi hành gia và một khách du lịch tại một trạm vũ trụ. Tác phẩm do Park Shin Woo làm đạo diễn và Seo Sook Hyang viết kịch bản. Park Shin Woo nổi tiếng với các phim Đôi mắt thiên thần, Điên thì có sao, Tình yêu chốn đô thị… Trong khi đó, Seo Sook Hyang đứng sau thành công của Muôn kiểu ghen tuông, Pasta Hương vị tình yêu… Song song với Lee Min Ho và Gong Hyo Jin, When the Stars Gossip còn quy tụ dàn tên tuổi Oh Jung Se, Han Ji Eun, Kim Joo Heon, Lee El… và Jo Jung Suk đóng vai khách mời đặc biệt.

When the Stars Gossip mất nhiều năm lên ý tưởng, quay phim, làm hậu kỳ... trước khi được ra mắt ẢNH: POSTER PHIM

When the Stars Gossip khởi quay từ tháng 4.2022 và từng có nhiều tin đồn sẽ chiếu trong năm 2023. Tuy nhiên, tới tháng 1.2024 đứa con tinh thần của đạo diễn Park Shin Woo mới được đến với khán giả. Phim có kinh phí sản xuất lên tới 50 tỉ won (867 tỉ đồng) và được kỳ vọng là dự án đánh dấu bước ngoặt mới của màn ảnh nhỏ xứ kim chi.

Ngoài When the Stars Gossip, nhiều sê ri khác gồm Love Scout, The Queen Who Crowns, Motel California, Unmasked, Study Group và The Trauma Code: Heroes on Call cũng được mong chờ sẽ đem đến cuộc "mở màn" hoành tráng năm nay cho truyền hình Hàn Quốc.

Cuộc chiến vương quyền của The Queen Who Crowns cũng nhận về nhiều sự quan tâm từ khán giả trước khi phát sóng ẢNH: POSTER PHIM

The Queen Who Crowns gây chú ý khi là phim cổ trang duy nhất trong danh sách trên. Tác phẩm kể về hành trình đầy chông gai của hoàng hậu Won Gyeong (Cha Joo Young đóng), một trong những nhân tố quan trọng và đầy quyền lực thời đầu triều đại Joseon. Bà đóng vai trò lớn giúp chồng mình là Lee Bang Won (Lee Hyun Wook) lên ngôi vua.

The Queen Who Crowns do Kim Sang Ho làm đạo diễn và Lee Young Mi viết kịch bản. Phim dự kiến phát sóng từ ngày 6.1 trên kênh cáp tvN.

Tạo hình cá tính mạnh mẽ và trẻ trung của Kim Hye Soo trong Unmasked ẢNH: POSTER PHIM

Một sê ri khác nổi bật không kém là Unmasked của Disney+, chiếu từ ngày 15.1 tới. Thông qua trailer, Unmasked hứa hẹn có nhiều cảnh hành động, điều tra phá án kịch tính. Đặc biệt, phim cũng đánh dấu sự trở lại của "chị đại" Kim Hye Soo trên màn ảnh nhỏ Hàn Quốc sau 3 năm kể từ Dưới bóng trung điện.

Trong Unmasked, Kim Hye Soo vào vai Oh So Ryong, người đứng đầu Trigger, một chương trình chuyên điều tra các vụ án mà cảnh sát và công tố viên không thể giải quyết. Họ phối hợp ăn ý, vạch trần nhiều tội ác đen tối và đưa các kẻ phạm tội ra ánh sáng.