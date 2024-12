Nam thần Yoo Yeon Seok gây sốt với phim 'Khi điện thoại đổ chuông'

Yoo Yeon Seok trong Khi điện thoại đổ chuông ẢNH: POSTER PHIM

Với vai diễn Baek Sa Eon trong Khi điện thoại đổ chuông (When The Phone Rings), Yoo Yeon Seok thu hút thêm lượng người hâm mộ đông đảo. Anh và màn thể hiện đầy cảm xúc trong tác phẩm trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi trong vòng một tháng trở lại đây.

Theo thống kê, Yoo Yeon Seok liên tiếp chiếm ngôi vương trong bảng xếp hạng diễn viên truyền hình gây tiếng vang nhất tuần của Good Data Corporation. Đáng chú ý, trong tuần cuối cùng của tháng 12 năm nay, anh vẫn giữ được vị trí đứng đầu bất chấp sự trở lại hoành tráng của nhiều ngôi sao Hàn đình đám trên màn ảnh nhỏ.

Nam diễn viên sở hữu ngoại hình điển trai nam tính ẢNH: POSTER PHIM

Trong khi đó, bạn diễn của Yoo Yeon Seok trong Khi điện thoại đổ chuông là Chae Soo Bin "hạ cánh" ở hạng 4 danh sách diễn viên truyền hình gây tiếng vang nhất tuần của Good Data Corporation. Còn phim Khi điện thoại đổ chuông về nhì trong bảng xếp hạng những bộ phim truyền hình gây tiếng vang nhất tuần của Good Data Corporation.

Đặc biệt, cũng nhờ diễn xuất nổi bật ở Khi điện thoại đổ chuông, Yoo Yeon Seok được có tên trong bảng đề cử hạng mục Daesang (giải thưởng lớn) danh giá của MBC Drama Awards, lễ trao giải phim ảnh cuối năm của nhà đài MBC (Hàn Quốc). Anh sẽ phải cạnh tranh với nhiều ứng cử viên nặng ký gồm Honey Lee (Lee Ha Nee), Kim Nam Joo, Lee Je Hoon, Kim Hee Sun, Byun Yo Han và Han Suk Kyu.

Yoo Yeon Seok với Chae Soo Bin được khen xứng đôi ẢNH: INSTAGRAM YOO YEON SEOK

When The Phone Rings dựa trên tiểu thuyết mạng The Number You Have Dialed của tác giả Geon Eomul Nyeo. Phim xoay quanh cuộc hôn nhân vì lợi ích giữa Baek Sa Eon và Hong Hee Joo (Chae Soo Bin đóng). Trong 3 năm chung sống, họ lạnh nhạt với nhau nhưng giả vờ rằng là một cặp vợ chồng hạnh phúc. Một ngày nọ, Hong Hee Joo bị một kẻ không rõ danh tính bắt cóc. Điều này đã thay đổi quan hệ của cô và Baek Sa Eon…

Ở các tập phim gần đây, Baek Sa Eon và Hong Hee Joo sau khi trải qua nhiều hiểu lầm lẫn sóng gió, đã chính thức xác nhận tình cảm dành cho nhau. Tuy nhiên, họ hạnh phúc chưa được bao lâu thì liên tiếp gặp nguy hiểm, Baek Sa Eon đối mặt với rắc rối gia đình còn Hong Hee Joo lại mất tích.

Diễn xuất của Yoo Yeon Seok khi bộc lộ trạng thái tuyệt vọng của Baek Sa Eon gây ấn tượng mạnh. Vì thế, nhiều người xem dự đoán anh sẽ được xướng tên ở nhiều giải thưởng vào cuối năm nay và thời gian tới.

Yoo Yeon Seok nhận về nhiều lời khen ngợi ẢNH: POSTER PHIM

Ngoài ra, "phản ứng hóa học" trên màn ảnh và ngoài đời giữa Yoo Yeon Seok với Chae Soo Bin cũng khiến khán giả thích thú. Những hình ảnh, video lãng mạn mà cả hai chia sẻ trên mạng xã hội đều nhận lượt tương tác khủng. Dân mạng mong họ hợp tác thêm lần nữa trên màn ảnh.

Khi điện thoại đổ chuông do Park Sang Woo làm đạo diễn, quy tụ dàn sao Hàn Yoo Yeon Seok, Chae Soo Bin, Huh Nam Jun, Jang Gyu Ri, Oh Hyun Kyung, Han Jae Yi… Tác phẩm phát sóng tối thứ sáu và thứ bảy hằng tuần trên đài MBC. Hai tập phim mới nhất (tập 9 và 10) lần lượt đạt rating 6,4% và 7,5% trên toàn Hàn Quốc. Tập cuối Khi điện thoại đổ chuông dự kiến lên sóng vào ngày 4.1.2025, fan kỳ vọng hai nhân vật chính sẽ đi đến cái kết có hậu.