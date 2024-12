Loạt tranh cãi của phim 'Khi điện thoại đổ chuông'

Khi điện thoại đổ chuông hấp dẫn được nhiều khán giả ẢNH: POSTER PHIM

Khi điện thoại đổ chuông (When The Phone Rings) đang là chủ đề được bàn luận sôi nổi trên các diễn đàn phim ảnh, mạng xã hội. Bên cạnh những bài viết khen ngợi, tác phẩm cũng chịu không ít ý kiến tiêu cực. Gần đây nhất, bộ phim vướng tranh cãi liên quan đến ngôn ngữ ký hiệu.



Cụ thể, trong tập đầu tiên có phân đoạn nữ chính Hong Hee Joo (Chae Soo Bin đóng) đang làm việc với tư cách là phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu cho một chương trình tin tức. Do lỗi truyền tải, buổi phát sóng trực tiếp bị đứng hình ở cảnh Hong Hee Joo thể hiện một từ đơn giản nhưng bị hiểu nhầm là một cử chỉ khiếm nhã.

Diễn xuất của Chae Soo Bin trong phim bị chê ẢNH: POSTER PHIM

Sau khi tình tiết trên phát sóng, nhiều dân mạng chỉ trích Khi điện thoại đổ chuông, tố ê kíp cố tình chế giễu ngôn ngữ ký hiệu cũng như những người khiếm thính. Không ít người xem bày tỏ rằng bản thân cảm thấy bị xúc phạm bởi cảnh quay đó.

Trước làn sóng chỉ trích, phía Khi điện thoại đổ chuông đã phải lên tiếng xin lỗi. Trong bài thông báo, đại diện tác phẩm khẳng định họ không có ý định chế giễu ngôn ngữ ký hiệu theo bất kỳ cách nào, nhưng thừa nhận rằng đã "thiếu sót" trong việc miêu tả những khó khăn mà người khiếm thính và những người sử dụng ngôn ngữ này gặp phải.

Ngôn ngữ ký hiệu là chủ đề chính của phim, đóng vai trò then chốt trong việc giúp hai nhân vật chính mở lòng với nhau ẢNH: POSTER PHIM

Đồng thời, nhóm sản xuất phim nhấn mạnh sẽ cẩn thận và nỗ lực hết sức để ngăn chặn lỗi lầm này tái diễn trong tương lai. Ê kíp mong muốn Khi điện thoại đổ chuông được ghi nhớ như một bộ phim truyền tải đầy đủ giá trị của ngôn ngữ ký hiệu, một công cụ quan trọng kết nối mọi người với nhau.

Ngoài ra, Khi điện thoại đổ chuông còn được nhận xét là có nội dung sến, gượng gạo… nhưng dễ gây nghiện. Mô tuýp tổng tài bá đạo và cưới trước yêu sau quá dễ đoán, song lại thành công thúc đẩy tính tò mò của người xem.

Khi điện thoại đổ chuông dài 12 tập ẢNH: POSTER PHIM

Đáng chú ý, diễn xuất của nữ chính Chae Soo Bin bất ngờ gây tranh cãi. Người đẹp bị cho là lộ nhiều điểm yếu trong lối bộc lộ cảm xúc phức tạp của Hong Hee Joo, một cô gái mắc chứng bị câm có chọn lọc và chịu nhiều uất ức từ chuyện bị mẹ thao túng đến việc đối mặt với ông chồng thờ ơ. Một bộ phận khán giả chê Chae Soo Bin diễn xuất "cứng nhắc", "nhàm chán", đóng nhiều phim cùng một dạng nhân vật…

Người hâm mộ kỳ vọng Chae Soo Bin có sự thể hiện tốt hơn ở các tập sau Khi điện thoại đổ chuông. Bên cạnh đó, fan cũng trông chờ "phản ứng hóa học" giữa cô và bạn diễn Yoo Yeon Seok (vai Paik Sa Eon) bùng nổ hơn từ tập 5.

Yoo Yeon Seok và Chae Soo Bin được khen xứng đôi ẢNH: POSTER PHIM

When The Phone Rings dựa trên tiểu thuyết mạng The Number You Have Dialed của tác giả Geon Eomul Nyeo. Phim xoay quanh cuộc hôn nhân vì lợi ích giữa Paik Sa Eon và Hong Hee Joo. Trong 3 năm chung sống, họ lạnh nhạt với nhau nhưng giả vờ rằng là một cặp vợ chồng hạnh phúc.

Một ngày nọ, Hong Hee Joo bị một người không rõ danh tính bắt cóc. Điều này đã thay đổi quan hệ của cả hai. Ở các tập gần đây, Paik Sa Eon và Hong Hee Joo đã mở lòng với nhau hơn. Sự quan tâm âm thầm mà Paik Sa Eon dành cho vợ Hong Hee Joo cũng dần được hé lộ, khiến người xem phấn khích.

Khi điện thoại đổ chuông do Park Sang Woo làm đạo diễn, quy tụ dàn sao Hàn Yoo Yeon Seok, Chae Soo Bin, Huh Nam Jun, Jang Gyu Ri, Oh Hyun Kyung, Han Jae Yi… Tác phẩm phát sóng tối thứ sáu và thứ bảy hằng tuần trên đài MBC.