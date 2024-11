Hong Hee Joo bị câm do gặp tai nạn thời thơ ấu. Đồng thời, cuộc hôn nhân của cô và Baek Sa Eon cũng chỉ là trên danh nghĩa. Tuy nhiên, một ngày nọ, một người đàn ông không rõ danh tính đã bắt cóc Hong Hee Joo và gây đảo lộn cuộc sống của họ. When the Phone Rings phát sóng từ ngày 22.11 tới trên đài MBC