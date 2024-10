Kim So Yeon 'lột xác' ấn tượng trong 'Người bán hàng cần mẫn'

Kim So Yeon trong A Virtuous Business ẢNH: POSTER PHIM

Trong Người bán hàng cần mẫn, Kim So Yeon thủ vai Han Jeong Sook, một người phụ nữ bán sản phẩm dành cho người lớn tận nhà tại một ngôi làng nông thôn vào năm 1992, thời điểm mà những món hàng 18+ này vẫn còn là điều cấm kỵ.

Hành trình buôn bán của Han Jeong Sook và những người chị em thân thiết đầy chông gai, nhưng công việc của họ cũng dần được xã hội chấp nhận. Ở các tập gần đây, cuộc đời Han Jeong Sook chuyển sang trang mới khi cô quyết định ly hôn chồng và tự nuôi con trai.

A Virtuous Business đánh dấu màn trở lại của "ác nữ" Kim So Yeon sau phim Bạn trai tôi là hồ ly 2 (Tale of the Nine-Tailed 1938) ẢNH: POSTER PHIM

Qua 6 tập A Virtuous Business, Kim So Yeon thể hiện tinh tế từng sự thay đổi của nhân vật, từ một người phụ nữ hay e ngại trở nên dạn dĩ, quyết đoán và độc lập hơn.

Đặc biệt, nữ diễn viên cũng bộc lộ rõ tâm lý dứt khoát tiến lên phía trước của Han Jeong Sook khi lựa chọn chia tay chồng, trở thành mẹ đơn thân dù biết con đường này sẽ không bao giờ bằng phẳng.

Kim So Yeon (trái) và Yeon Woo Jin kết hợp ăn ý ẢNH: POSTER PHIM

Han Jeong Sook trong Người bán hàng cần mẫn cho thấy khả năng biến hóa đa dạng của Kim So Yeon trên màn ảnh nhỏ. Đây cũng là vai diễn độc đáo, mới lạ trong gia tài phim ảnh đồ sộ của mỹ nhân 8X này. 4 năm trở lại đây, Kim So Yeon chủ yếu đóng dạng vai cá tính mạnh mẽ như trong sê ri The Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu, Bạn trai tôi là hồ ly 2 (Tale of the Nine-Tailed 1938), Tài xế taxi (Taxi Driver) 2.

Vào vai Han Jeong Sook trong A Virtuous Business, Kim So Yeon theo lối tạo hình dịu dàng, không còn vẻ sắc sảo kiêu ngạo như ở các phim trước đó. Mỹ nhân 8X cũng tỏa sáng với nhan sắc ngọt ngào, trong trẻo và trẻ trung so với tuổi 44.

Nhan sắc của nữ diễn viên ở tuổi U.50 ẢNH: POSTER PHIM

Ngoài diễn xuất đầy cảm xúc và vẻ đẹp "hack tuổi" của Kim So Yeon, Người bán hàng cần mẫn còn thu hút người xem với câu chuyện tình chị em ý nghĩa, đáng quý xoay quanh bộ tứ Han Jeong Sook, Oh Geum Hee (Kim Sung Ryung đóng), Seo Young Bok (Kim Sun Young) và Lee Joo Ri (Lee Se Hee).

Cả bốn nhân vật mang đến hình tượng những người phụ nữ đi trước thời đại, dám phá bỏ bức tường định kiến về phái yếu và cổ vũ mọi người hướng tới một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Tác phẩm có nhiều tình huống "dở khóc dở cười" ẢNH: POSTER PHIM

A Virtuous Business làm lại từ sê ri Brief Encounters của Anh, quy tụ dàn sao Hàn Kim So Yeon, Kim Sung Ryung, Kim Sun Young, Yeon Woo Jin, Lee Se Hee…Tác phẩm do Jo Woong làm đạo diễn, phát sóng trên kênh cáp JTBC tối thứ bảy - chủ nhật hằng tuần. Rating trên toàn Hàn Quốc hai tập mới nhất (5 và 6) lần lượt đạt 5,1% và 6%.