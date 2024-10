Cuộc 'chạm trán' của các mỹ nhân phim truyền hình Hàn Quốc tháng 10

Kim Tae Ri (trái) và Kim So Yeon có phim lên sóng cùng một ngày ẢNH: POSTER PHIM

Trong ngày 12.10 có cùng lúc hai phim truyền hình Hàn Quốc mới ra mắt là Jeongnyeon: The Star Is Born (tạm dịch: Jeongnyeon: Ngôi sao đã ra đời) và A Virtuous Business (Công việc đoan chính). Đặc biệt, cả hai đều quy tụ dàn mỹ nhân đình đám xứ kim chi.

Với Jeongnyeon: Ngôi sao đã ra đời, đây là bộ phim truyền hình có sự tham gia của Kim Tae Ri, Shin Ye Eun, Ra Mi Ran, Moon So Ri, Jung Eun Chae, Kim Yoon Hye… Họ đều là những người đẹp xứ kim chi quen thuộc với khán giả trong nước lẫn squốc tế.

Jeongnyeon: The Star Is Born có chủ đề tôn vinh phụ nữ giữa thời xã hội loạn lạc sau chiến tranh ẢNH: POSTER PHIM

Điển hình như Kim Tae Ri được biết đến qua các phim Cô hầu gái, Tuổi 25 tuổi 21…, Shin Ye Eun nổi tiếng với vai "ác nữ" Vinh quang trong thù hận… hay Jung Eun Chae vừa gây ấn tượng qua hai mùa Pachinko, Anna…

Tạo hình dàn sao nữ này trong Jeongnyeon: Ngôi sao đã ra đời gây chú ý trong thời gian gần đây. Đặc biệt, những khoảnh khắc "nhá hàng" Jung Eun Chae cải nam trang gây sốt mạng xã hội, khiến dân mạng càng mong chờ bộ phim.

Tạo hình của Jung Eun Chae trong phim trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi ẢNH: POSTER PHIM

Jeongnyeon: The Star Is Born lấy bối cảnh vào những năm 1950, ngay sau Chiến tranh Triều Tiên. Đứa con tinh thần của đạo diễn Jung Ji In xoay quanh cuộc đời của Jeong Nyeon (Kim Tae Ri đóng), một thần đồng thanh nhạc trẻ tuổi mơ ước trở thành một diễn viên sân khấu truyền thống. Tác phẩm được xem là "át chủ bài" của kênh cáp tvN trong ba tháng cuối năm nay.

Tương tự Jeongnyeon: Ngôi sao đã ra đời, A Virtuous Business cũng chiếu khung giờ tối thứ bảy - chủ nhật hằng tuần và có dàn diễn viên chủ yếu là nữ. A Virtuous Business làm lại từ sê ri Brief Encounters của Anh, kể về sự trưởng thành và tình bạn của bốn người phụ nữ Han Jung Sook (Kim So Yeon), Oh Geum Hee (Kim Sung Ryung), Seo Young Bok (Kim Sun Young) và Lee Joo Ri (Lee Se Hee).

A Virtuous Business cũng có dàn nhân vật chủ yếu là phái nữ ẢNH: POSTER PHIM

Khán giả mong chờ màn tái xuất này của Kim So Yeon ẢNH: POSTER PHIM

Đồng thời, A Virtuous Business cũng khai thác công việc buôn bán sản phẩm dành cho người lớn tại một ngôi làng nông thôn vào năm 1992, đem đến nhiều tình huống dở khóc dở cười. Tác phẩm do Jo Woong làm đạo diễn, sẽ lên sóng trên kênh cáp JTBC.

A Virtuous Business đánh dấu màn trở lại của "ác nữ" Kim So Yeon sau phim Bạn trai tôi là hồ ly 2. Khán giả đưa ra nhiều dự đoán về màn biến hóa lần này của mỹ nhân 8X trên màn ảnh nhỏ. Song song đó, tương tác giữa Kim So Yeon và Kim Sung Ryung, Kim Sun Young, Lee Se Hee cũng là yếu tố mà người xem kỳ vọng.

Lấy danh nghĩa người nhà phiên bản Hàn cũng đến với khán giả trong tháng 10 này ẢNH: POSTER PHIM

Theo Osen (Hàn Quốc) ngoài Jeongnyeon: The Star Is Born và A Virtuous Business, tháng 10.2024 còn có nhiều bộ phim truyền hình Hàn Quốc ra mắt, như Cuộc hôn nhân vui vẻ của tôi - My Merry Marriage (chiếu từ ngày 7.10 trên KBS), Family by Choice - remake từ Lấy danh nghĩa người nhà của Trung Quốc (ngày 9.10 trên JTBC), Dongjae người tốt hay kẻ khốn nạn - Dongjae the Good or the Bastard (ngày 10.10 trên SBS), Sự lãng màn kỳ dị - Eccentric Romance (ngày 10.10 trên Viki), Bản án từ địa ngục 2 - Hellbound 2 (ngày 25.10 trên Netflix)…