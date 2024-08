BlackPink đội nón lá, đeo khăn rằn tại buổi ký tặng fan

BlackPink có fansign mừng 8 năm ra mắt FB NV

Hôm 8.8, nhân dịp 8 năm ra mắt, BlackPink tổ chức buổi ký tặng (fansign) dành cho 88 fan may mắn được lựa chọn thông qua một cuộc thi do công ty YG Entertainment công bố. Tại đây, nhóm đã có những giây phút tương tác vui vẻ cùng người hâm mộ.

Đáng chú ý, một fan nam Việt may mắn được tham gia fansign đã chuẩn bị những món quà đậm đà bản sắc Việt dành tặng cho nhóm như nón lá, khăn rằn cùng gấu bông nhỏ mặc áo dài. Tại sự kiện, anh gửi tặng các phần quà này cho BlackPink và nhận được sự thích thú từ các cô gái.

Các cô gái khoe quà và tạo dáng cùng nón lá, khăn rằn Việt Nam CẮT TỪ CLIP

Đoạn video và hình ảnh BlackPink tươi cười đội nón lá, choàng khăn rằn Việt Nam nhanh chóng được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Trong clip ghi lại sự kiện, bốn nữ ca sĩ đình đám không chỉ tạo dáng cùng các phần quà ý nghĩa này, mà còn nói "Tôi yêu Việt Nam" bằng tiếng Anh và tiếng Việt.

Nhiều fan Việt phấn khích trước các khoảnh khắc đáng yêu của BlackPink cùng phần quà đậm chất Việt Nam. Không ít bình luận mong mỏi nhóm sớm trở lại đất nước hình chữ S trong tương lai gần. Năm ngoái, những chủ nhân hit Kill This Love từng ghi dấu ấn đẹp với hai đêm diễn Born Pink diễn ra vào 29 và 30.7 tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội.

Nhóm gây ấn tượng trong hai đêm diễn ở Hà Nội FB NV

BlackPink là một nhóm nhạc nữ Hàn Quốc thuộc công ty YG Entertainment ra mắt vào năm 2016. BlackPink bao gồm bốn thành viên Jisoo, Jennie, Rosé và Lisa. Tên tuổi của nhóm gắn liền với loạt hit Whistle, Boombayah, As if it's your last, Playing with fire, Ddu du ddu du, How you like that, Kill this love, Pink Venon, Shut down… Đồng thời, họ cũng là những gương mặt được nhiều thương hiệu thời trang, mỹ phẩm… hàng đầu thế giới săn đón.

Cuối năm ngoái, Jisoo, Jennie, Rosé và Lisa tái ký hợp đồng nhóm độc quyền với YG Entertainment. Tuy nhiên, Jisoo, Jennie, Lisa quyết định đẩy mạnh sự nghiệp cá nhân bằng việc thành lập công ty mới, còn Rosé chuyển sang The Black Label. Điều này có nghĩa là cả bốn nữ thần tượng sẽ quảng bá BlackPink dưới trướng YG Entertainment, nhưng lịch trình cá nhân sẽ do công ty riêng quản lý.

Fan kỳ vọng BlackPink tung sản phẩm âm nhạc mới thời gian tới FB NV

Song song với thành công của nhóm, Jisoo, Jennie, Rosé và Lisa đều có những hoạt động solo nổi bật. Jisoo được biết đến nhiều hơn cùng hit Flower và phim Hoa tuyết điểm (Snowdrop). Sắp tới, cô trở lại màn ảnh qua hai dự án Influenza và Omniscient Reader. Jennie có chỗ đứng riêng nhờ ca khúc Solo, You & Me… và "Mỹ tiến" với The Idol.

Tương tự, Lisa cũng phát triển song song âm nhạc - phim ảnh, khẳng định danh tiếng với ca khúc Lalisa, Money, Rockstar và xác nhận góp mặt trong tác phẩm ăn khách Mỹ The White Lotus 3. Trong khi đó, Rosé từng gây sốt với chất giọng cuốn hút ở On The Ground, Gone... Sau khi gia nhập The Black Label, cô đã thể hiện Final Love Song, ca khúc chủ đề show I - Land 2 của Mnet. Bản cover ca khúc Viva La Vida của cô cũng được dùng làm nhạc nền trong trailer phim Pachinko 2.