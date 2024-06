Dựa trên webtoon Is It Fate? của Nam Ji Eun và Kim In Ho, Serendipity's Embrace kể về mối tình lãng mạn của Kang Hu Young và Lee Hong Ju (Kim So Hyun). Phim do Song Hyun Wook "cầm trịch", dự kiến phát sóng trên kênh tvN từ ngày 15.7