Phim 'Thẩm phán đến từ địa ngục' có Park Shin Hye lập kỷ lục rating

Park Shin Hye trong Thẩm phán đến từ địa ngục ẢNH: BTC

Lên sóng từ cuối tháng 9.2024, Thẩm phán đến từ địa ngục (The Judge from Hell) không ngừng thu hút sự chú ý từ khán giả. Bộ phim hành động phá án xen lẫn yếu tố siêu nhiên này xoay quanh Kang Bit Na (Park Shin Hye đóng), một thẩm phán bị con quỷ Justitia nhập vào. Cô xuống trần gian thực hiện hình phạt là phải tìm ra và lưu đày 10 kẻ giết người không hối cải xuống địa ngục trong vòng 1 năm.

10 tập phim đã phát sóng theo chân Kang Bit Na đối mặt với từng vụ án chấn động, từ bạo lực bạn gái, dàn cảnh giết người lấy tiền bảo hiểm và lạm dụng trẻ em đến đóng giả bệnh tâm thần để sát hại vợ con. Câu chuyện muôn thuở của màn ảnh xứ kim chi về những kẻ có quyền thế kiêu căng hại chết người dân cũng được phản ánh.

Phim có nhiều cảnh bạo lực ẢNH: BTC

Tất cả bọn thủ ác trên đều lợi dụng được kẽ hở luật pháp để thoát tội. Vì thế, Kang Bit Na trong vai trò thẩm phán đành đưa ra phán quyết nhẹ theo đúng luật, nhưng lại đầy bất công với nạn nhân. Tuy nhiên, quay về "hệ điều hành" nữ quỷ, Kang Bit Na thẳng tay dạy bọn tội phạm không biết ăn năn đó một bài học và đưa chúng xuống địa ngục.

Theo Sports Khan (Hàn Quốc), Thẩm phán đến từ địa ngục ghi điểm bởi các vụ án đều là loạt vấn đề xã hội nhức nhối hiện nay. Đặc biệt, phim chọn hướng giải quyết những vấn đề thực tế trên bằng các hình ảnh mang tính giả tưởng, khi nữ quỷ Justitia tái hiện lại toàn bộ tội ác của bọn tội phạm lên chính bọn chúng. Cách trừng phạt tàn nhẫn này của Justitia đối với đám ác nhân mang lại sự sảng khoái và thỏa mãn cho người xem.

Kịch tính được đẩy lên cao trong tập mới nhất ẢNH: BTC

Ở hai tập mới nhất 9 và 10, mạch phim lên cao trào khi Kang Bit Na và Kim Jae Young (vai Han Da On) đối mặt với nhiều nguy hiểm đến tính mạng. "Nữ quỷ" Kang Bit Na cũng bắt đầu không kiềm chế được cảm xúc trong quá trình quyết tâm tìm ra kẻ sát nhân liên hoàn J.

Những chuyển biến tâm trạng khác của Kang Bit Na cũng được Park Shin Hye bộc lộ một cách tinh tế. Nữ diễn viên khắc họa khéo léo một Kang Bit Na trước và sau khi bị Justitia nhập, đồng thời cho thấy được nét đáng yêu xen lẫn sắc sảo và cá tính của nhân vật. Nhiều khán giả còn nhận định Kang Bit Na là vai diễn ấn tượng nhất của Park Shin Hye sau khi lập gia đình.

Park Shin Hye và Kim Jae Young ẢNH: BTC

Tương tác giữa Park Shin Hye và Kim Jae Young (vai Han Da On) trên màn ảnh cũng nhận về nhiều lời khen. Người xem kỳ vọng cả hai có thêm nhiều cảnh quay ngọt ngào hơn ở các tập tiếp theo.

Ngoài Han Da On và Kang Bit Na, dàn nhân vật còn lại trong Thẩm phán đến từ địa ngục cũng được khai thác tốt, mang đến sức hút riêng. Nhờ đó, đứa con tinh thần của đạo diễn Park Jin Pyo lôi kéo được đông đảo khán giả qua mỗi tập phim.

Diễn xuất của Park Shin Hye được khen ngợi ẢNH: BTC

Thẩm phán đến từ địa ngục do Park Jin Pyo làm đạo diễn, Jo Yi Soo viết kịch bản. Tác phẩm quy tụ dàn sao Hàn Park Shin Hye, Kim Jae Young, Kim Young Ok, Kim Ah Young, Kim Hye Hwa… Phim phát sóng tối thứ sáu - thứ bảy hằng tuần trên đài SBS. Tập đầu The Judge from Hell khởi động ở mức 6,8%. Đến 2 tập mới nhất, rating trên toàn Hàn Quốc của phim đã lần lượt đạt 11,5 và 11,4%.