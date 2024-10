Nhóm nhạc nữ aespa 'càn quét' đề cử giải MAMA 2024

aespa cùng các hit "thâu tóm" đề cử ở MAMA năm nay ẢNH: FB NV

Lễ trao giải âm nhạc đình đám MAMA (Mnet Asian Music Awards) 2024 công bố danh sách ứng cử viên chính thức. Theo đó, aespa là một trong những nghệ sĩ có nhiều đề cử nhất.

Cụ thể, các cô gái xuất hiện trong hạng mục Nhóm nhạc nữ xuất sắc nhất, Nhóm nhạc nữ có màn trình diễn vũ đạo xuất sắc nhất (Supernova), MV xuất sắc nhất (Armageddon), Biên đạo xuất sắc nhất (Supernova), Nghệ sĩ nữ được yêu thích nhất, Daesang Nghệ sĩ của năm, Daesang Album của năm và Daesang Ca khúc của năm. Riêng giải Daesang Ca khúc của năm, hai bài hát của aespa là Supernova và Armageddon đều được đề cử.

aespa được nhiều đề cử tại MAMA 2024 ẢNH: MNET

Việc aespa "càn quét" đề cử MAMA 2024 không khiến nhiều khán giả bất ngờ. Bởi trong vòng 10 tháng trở lại đây, họ liên tục khuấy động làng nhạc cùng hit Supernova, Armageddon… Đặc biệt, gà cưng nhà SM Entertainment sắp tái xuất với mini album Whiplash. Loạt ảnh nhá hàng của aespa trong đợt trở lại này liên tục gây sốt những ngày gần đây.

Tuy nhiên, aespa cũng phải cạnh tranh nhiều đối thủ nặng ký như (G)I-DLE, Illit, Ive, Le Sserafim và NewJeans. Đây là những nhóm nhạc nữ Kpop đều có các sản phẩm âm nhạc nổi bật trong năm nay.

Nhóm cũng xác nhận sẽ biểu diễn tại sự kiện ẢNH: FB NV

Ở bảng nhóm nhạc nam, Seventeen cũng cho thấy độ hot của mình khi được đề cử nhiều giải như Nhóm nhạc nam xuất sắc nhất, Nhóm nhạc nam có màn trình diễn vũ đạo xuất sắc nhất (God of Music), MV xuất sắc nhất (Maestro), Daesang Nghệ sĩ của năm, Daesang Album của năm, Daesang Ca khúc của năm... Đối thủ của Seventeen tại MAMA năm nay chủ yếu là NCT Dream, NCT 127, Enhypen, Stray Kids…

Trong khi đó, đề cử dành cho nghệ sĩ solo là cuộc chiến giữa các gương mặt đình đám IU, Taeyeon (SNSD), Jennie (BlackPink), Lim Young Woong, Baekhyun (EXO), Jimin và Jungkook (BTS)…

Những bản nhạc phim đến từ loạt sê ri Hàn ăn khách cũng xuất hiện trong danh sách đề cử MAMA 2024 ẢNH: MNET

Một đề cử của MAMA 2024 cũng rất được quan tâm là Ca khúc nhạc phim xuất sắc nhất. Hạng mục này quy tụ các cái tên quen thuộc như Sudden Shower - Eclipse (OST Cõng anh mà chạy), Love You With All My Heart - Crush (OST Nữ hoàng nước mắt), Whenever Wherever - Roy Kim (OST Chàng quỷ của tôi), Dream - Taeyeon (OST Chào mừng đến Samdalri), Heavenly fate - Lee Chang Sub (OST A Not So Fairy Tale).

Những nghệ sĩ cùng sản phẩm âm nhạc được đề cử phải được ra mắt trong khoảng thời gian từ ngày 1.10.2023 đến 30.9.2024. Kết quả dựa trên nhiều tiêu chí như đánh giá của hội đồng chuyên gia, bình chọn từ khán giả, điểm phát trực tuyến/lượt tải nhạc, doanh số bán album vật lý… Riêng hai hạng mục là MV xuất sắc nhất và Biên đạo xuất sắc nhất phụ thuộc 100% vào điểm hội đồng chuyên gia.

MAMA 2024 lần đầu tiên được tổ chức tại Mỹ ẢNH: MNET

MAMA 2024 sẽ được tổ chức vào ngày 21.11 tại Los Angeles (Mỹ) và vào ngày 22 và 23.11 ở Osaka (Nhật Bản). Đây là lần đầu tiên MAMA diễn ra tại Mỹ. Sự kiện cũng sẽ được phát trực tiếp trực tuyến toàn thế giới.

Một số sao Kpop đã xác nhận biểu diễn tại MAMA 2024, gồm: Illit, Riize… (Mỹ) và aespa, Enhypen, TXT, Ive… (Nhật). Toàn bộ danh sách nghệ sĩ tham dự MAMA 2024 sẽ được công bố trong thời gian tới. Đặc biệt, nhiều tin đồn hé lộ BigBang có thể sẽ có tiết mục ở lễ trao giải năm nay. Thông tin này gây xôn xao dư luận thời gian qua. Lần gần đây nhất BigBang xuất hiện đầy đủ trên sân khấu MAMA là vào năm 2015.