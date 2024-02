Nữ thần tượng nhóm aepsa gây tranh cãi vì tin hẹn hò

Trước khi hoạt động với tư cách thành viên aespa, Karina từng xuất hiện trong tiết mục Want của Taemin (SHINee). Hiện, ngoài aespa, Karina còn góp mặt trong một số dự án âm nhạc khác, trong đó có nhóm GOT the Beat (GOT: Girls On Top) của SM Entertainment