Park Hyung Sik và Park Shin Hye ăn ý, rating 'Nốt trầm đời bác sĩ' tăng mạnh

Nốt trầm đời bác sĩ (Doctor Slump) xoay quanh biến cố trong công việc lẫn cuộc sống của bộ đôi Yeo Jeong Woo (Park Hyung Sik) và Nam Ha Neul (Park Shin Hye), khiến cuộc đời họ có ngã rẽ bất ngờ.

Cả hai từng là bạn học chung lớp thời trung học và đều theo nghề y khi trưởng thành. Yeo Jeong Woo trở thành một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ nổi tiếng, nhưng bỗng đánh mất hào quang lẫn tinh thần bởi một lần chịu sự vu oan hại chết bệnh nhân. Nam Ha Neul cũng chẳng khá hơn. Cô rơi vào trầm cảm do áp lực công việc và bị các tiền bối lợi dụng.

Yeo Jeong Woo và Nam Ha Neul vô tình chạm mặt trong giai đoạn tăm tối nhất cuộc đời nhau, khi sức lực của họ có dấu hiệu kiệt quệ hoàn toàn. Song, hóa ra cuộc gặp gỡ đầy khó hiểu đó lại mở cánh cửa mới cho cuộc đời của bộ đôi này.

Nội dung Nốt trầm đời bác sĩ quen thuộc, tình tiết gần gũi với khán giả. Thông qua cuộc đời của hai nhân vật chính, bộ phim phản ánh thực trạng về những môi trường cạnh tranh khốc liệt đang hủy hoại tinh thần lẫn thể chất mỗi người như thế nào. Yeo Jeong Woo và Nam Ha Neul như đại diện cho nhóm người đang đánh mất niềm hạnh phúc trong cuộc sống đời thường khi mãi lao vào công việc để vươn tới các thành công mơ hồ.

Mối quan hệ Yeo Jeong Woo và Nam Ha Neul được xây dựng rất tự nhiên, từ hai tâm hồn đồng cảm vì khủng hoảng cho đến yêu đương sâu đậm, đồng thời trở thành chỗ dựa cho nhau. Chuyện tình ngọt ngào của họ như lời cổ vũ và an ủi cho những ai đang chịu nhiều tổn thương vì trải qua các khó khăn ở xã hội hiện đại.

Bên cạnh đó, việc Yeo Jeong Woo và Nam Ha Neul đều là bác sĩ càng nhấn mạnh tính thực tế của Nốt trầm đời bác sĩ. Đứa con tinh thần của đạo diễn Oh Hyun Jong gián tiếp cho thấy bất kỳ ai trong thời hiện đại đều có thể gặp phải các vấn đề về tâm lý, ngay cả bác sĩ.

Màn tái hợp của Park Hyung Sik và Park Shin Hye

Nốt trầm đời bác sĩ đánh dấu màn tái hợp của Park Hyung Sik và Park Shin Hye sau Những người thừa kế (The Heirs) gây sốt năm 2013. Tuy nhiên, trong Những người thừa kế, cả hai diễn viên không có nhiều cảnh quay chung. Chỉ đến Nốt trầm đời bác sĩ, họ mới có dịp nên duyên trên màn ảnh.

Qua 10 tập phim, Park Hyung Sik và Park Shin Hye đều được khen ngợi hoàn thành tốt vai diễn của mình. Park Hyung Sik đem đến một Yeo Jeong Woo bản lĩnh, ăn nói duyên dáng. Nam Ha Neul của Park Shin Hye chiếm cảm tình với sự ấm áp.

Nhân vật Yeo Jeong Woo của Park Hyung Sik nhận được sự đồng cảm của nhiều người xem

Cả hai diễn viên cũng tạo "phản ứng hóa học" tốt. Cảnh hôn của Park Hyung Sik và Park Shin Hye trong tập 10 gây sốt mạng xã hội. Rating tập phim này cũng bùng nổ khi đạt 8,2% trên toàn quốc, lập kỷ lục là tập có tỷ suất người xem cao nhất của tác phẩm.

Nốt trầm đời bác sĩ do Oh Hyun Jong làm đạo diễn, Baek Sun Woo viết kịch bản. Bộ phim quy tụ dàn sao Hàn Park Hyung Sik, Park Shin Hye, Yoon Park, Gong Seong Ha, Oh Dong Min… Doctor Slump phát sóng tối thứ bảy, chủ nhật hằng tuần trên kênh cáp JTBC.