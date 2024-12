Cảnh nóng trong 'The Trunk' có Gong Yoo bị phản ứng

Một số cảnh ân ái trong phim The Trunk bị chê bai ẢNH: POSTER PHIM

Ngày 29.11, The Trunk (Chiếc vali) được chiếu trên Netflix trong sự mong chờ từ khán giả. Tuy nhiên, lúc lên sóng, phim lại bị chê là không đáp ứng được kỳ vọng của đông đảo người xem.

Đứa con tinh thần của đạo diễn Kim Kyu Tae nhận về nhiều phản hồi trái chiều, thậm chí là chê bai thậm tệ. Riêng các khoảnh khắc "giường chiếu" trong tác phẩm gây tranh cãi dữ dội những ngày qua.

Nữ phụ Lee Seo Yeon (Jung Yun Ha) có nhiều cảnh 18+ trần trụi, khiến khán giả bàn luận

Ngay tập 1 The Trunk, nữ phụ Lee Seo Yeon (Jung Yun Ha) đã có các giây phút 18+ táo bạo từ trên bàn ăn đến ghế sô pha. Sang tập 2, Lee Seo Yeon một lần nữa gây sốc cùng cảnh "người lớn" trần trụi với Yoon Ji Oh (Jo Yi Gun). Cô để lộ cả ngực trần. Góc quay phân đoạn này cũng tập trung vào từng động tác, biểu cảm của nhân vật kèm âm thanh nhạy cảm.

Cặp đôi chính của The Trunk là Han Jeong Won (Gong Yoo) và Noh In Ji (Seo Hyun Jin) cũng có hai cảnh phim ân ái. Song, bộ đôi chỉ để lộ một phần cơ thể trước ống kính, họ khéo léo lấy động tác hình thể để truyền tải cảm xúc nhân vật khi gần gũi nhau và phân đoạn thân mật này cũng diễn ra ngắn ngủi.

Khán giả cảm thấy sự khác biệt rõ ràng giữa hai người đẹp Seo Hyun Jin và Jung Yun Ha khi thể hiện cảnh nóng trong The Trunk. Trong khi nữ chính Seo Hyun Jin không bị lộ quá nhiều da thịt trước máy quay, thì nữ phụ Jung Yun Ha lại có quá nhiều động tác khiêu khích.

Nhiều người xem cho rằng ê kíp The Trunk phân biệt đối xử giữa chính - phụ, lợi dụng loạt phân đoạn 18+ của Jung Yun Ha để gây chú ý. Thế nhưng, vài ý kiến khác khẳng định cách dàn dựng cảnh nóng như trên phù hợp với tính cách nhân vật mà họ đảm nhận.

The Trunk được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Kim Ryeo Ryeong, xoay quanh mối quan hệ giữa nhà sản xuất âm nhạc Han Jeong Won (Gong Yoo đóng) và người vợ hợp đồng Noh In Ji (Seo Hyun Jin). Trước khi gặp nhau, Han Jeong Won sống bế tắc và ám ảnh bởi vợ cũ Lee Seo Yeon, còn Noh In Ji lại là một người phụ nữ với quá khứ phức tạp. Cuộc sống của Han Jeong Won và Noh In Ji thay đổi hoàn toàn khi về sống với nhau.

Khán giả hy vọng Gong Yoo và Seo Hyun Jin sẽ tái hợp trong một bộ phim tình cảm dễ xem hơn

Trên các diễn đàn công cộng và mạng xã hội, nhiều dân mạng thể hiện sự thất vọng với The Trunk, chê mạch phim chậm, tình tiết chán, khó xem… Số khác nhận xét tác phẩm mấy tập đầu có hơi dài dòng nhưng đến các tập sau trở nên hấp dẫn hơn. Một bộ phận khán giả khen ngợi The Trunk hay và ý nghĩa.

Đặc biệt, diễn xuất của Gong Yoo và Seo Hyun Jin cũng nhận về hai luồng ý kiến. Người hâm mộ tán thưởng cách cả hai bộc lộ cảm xúc, chuyển biến tâm lý của nhân vật một cách tinh tế. Không ít bình luận lại cho rằng The Trunk với chất lượng trung bình đã làm lãng phí tài năng của Gong Yoo và Seo Hyun Jin.