Lee Min Ho giữ vững độ nổi tiếng dù hai năm vắng bóng màn ảnh

Lee Min Ho đứng nhất cuộc khảo sát Diễn viên Hàn Quốc được khán giả quốc tế yêu thích nhất hơn một thập kỷ INSTAGRAM NV

Kể từ sau phim Pachinko chiếu năm 2022 đến nay, Lee Min Ho không có dự án nào ra mắt. Dù vậy, danh tiếng của nam thần này vẫn thuộc top đầu tại làng giải trí xứ kim chi. Bất kỳ thông tin xoay quanh nam diễn viên hay bài viết được anh chia sẻ trên mạng xã hội đều thu hút sự quan tâm của công chúng.

Mới đây, trong cuộc khảo sát làn sóng Hallyu trên toàn cầu năm 2024 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc và Quỹ Giao lưu Văn hóa Quốc tế Hàn Quốc (KOFICE) công bố, Lee Min Ho đứng nhất hạng mục Diễn viên Hàn Quốc được khán giả quốc tế yêu thích nhất.

Nam diễn viên có độ phổ biến rộng rãi trên toàn cầu INSTAGRAM NV

Với 6,4% phiếu bầu, sao phim Những người thừa kế vượt qua nhiều cái tên nổi trội khác như Hyun Bin, Song Hye Kyo, Gong Yoo, Lee Jong Suk, Kim Soo Hyun… để chiếm hạng đầu tiên. Đáng chú ý, đây là năm thứ 11 liên tiếp Lee Min Ho về nhất bảng khảo sát Diễn viên xứ kim chi được khán giả nước ngoài ưu ái nhất. Ngoài ra, Lee Min Ho còn được xướng tên cho vị trí đầu tiên của cuộc khảo sát Diễn viên Hàn Quốc đầu tiên mà bạn nghĩ đến.

Loạt thành tích trên cho thấy mức độ nổi tiếng "khủng" và lâu dài của ngôi sao Hàn 37 tuổi này vượt khỏi lãnh thổ quê nhà. Phía Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc và Quỹ Giao lưu Văn hóa Quốc tế Hàn Quốc cũng nhận định Lee Min Ho đang đóng vai trò lớn trong việc mở rộng làn sóng Hallyu toàn thế giới.

Lee Min Ho duy trì sức ảnh hưởng mạnh mẽ dù hai năm vắng bóng trên màn ảnh INSTAGRAM NV

Lee Min Ho bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 2022. Tên tuổi của tài tử điển trai gắn liền với loạt phim ăn khách như Vườn sao băng (bản Hàn), Thợ săn thành phố, Những người thừa kế, Thần y, Nỗi buồn Gangnam, Chuyện tình biển xanh, Pachinko… Song song với những thành tựu trong mảng phim truyền hình, Lee Min Ho còn được nhiều thương hiệu "chọn mặt gửi vàng". Anh là đại sứ/đóng quảng cáo cho hơn 100 thương hiệu.

Lee Min Ho cũng nằm trong top 5 nam diễn viên Hàn có follower cao nhất trên Instagram, với tổng số 35 triệu lượt. Nội dung những bài chia sẻ của Lee Min Ho rất đa dạng, nhưng thiên về cuộc sống đời thường với các chuyến đi nghỉ dưỡng ở khắp nơi trên thế giới.

Người xem mong chờ Lee Min Ho trở lại màn ảnh nhỏ với bộ phim Ask the Stars, đóng cặp với Gong Hyo Jin POSTER PHIM

Trong hai năm vắng bóng trên màn ảnh, Lee Min Ho tất bật trên trường quay nhiều dự án. Anh vừa hoàn thành việc ghi hình cho tác phẩm truyền hình Ask the Stars (When the Stars Gossip) của đạo diễn Seo Sook Hyang.

Trong bộ phim này, Lee Min Ho đảm nhận vai Gong Ryong, một bác sĩ phụ khoa quyết định chi số tiền khổng lồ để được du hành vào vũ trụ với tư cách là khách du lịch. Tại đây, anh gặp và yêu phi hành gia Eve Kim (Gong Hyo Jin đóng). Cặp đôi Lee Min Ho và Gong Hyo Jin được kỳ vọng sẽ tạo "phản ứng hóa học" bùng nổ. Ask the Stars dự kiến ra mắt trong năm 2024.

Lee Min Ho tại buổi đọc kịch bản cùng ê kíp Omniscient Reader's Viewpoint CHỤP MÀN HÌNH NAVER

Hiện, Lee Min Ho đang quay phim điện ảnh Omniscient Reader's Viewpoint, đóng cùng dàn sao Hàn Ahn Hyo Seop, Chae Soo Bin, Nana (After School), Jisoo (BlackPink)… Bên cạnh đó, anh cũng tham gia mùa 2 Pachinko. Khán giả kỳ vọng sẽ được thấy Lee Min Ho trên màn ảnh trong năm nay.