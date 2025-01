Lee Min Ho trở lại, gây chú ý với cảnh nóng trong 'Hỏi các vì sao'

Lee Min Ho và Gong Hyo Jin trong tập 1 Hỏi các vì sao ẢNH: POSTER PHIM

Tối 4.1, Hỏi các vì sao (When the Stars Gossip hay Ask the Stars) chính thức lên sóng trên kênh tvN trong sự mong chờ của đông đảo người xem. Tập đầu tiên chủ yếu xoay quanh nhân vật nam chính Gong Ryong (Lee Min Ho đóng), một bác sĩ sản khoa nhiệt huyết và là hành khách của con tàu G.O-10 lên vũ trụ.

Bối cảnh về Gong Ryong được miêu tả khá chi tiết, từ lúc anh sinh ra đã mồ côi mẹ cho đến khi được ba người dì nuôi lớn. Trưởng thành, Gong Ryong theo nghề y, giúp nhiều người mẹ tròn con vuông. Bước ngoặt của cuộc đời Gong Ryong là khi anh vô tình gặp và cứu chữa cho Choi Go Eun (Han Ji Eun), tiểu thư tập đoàn MZ nổi tiếng Hàn Quốc.

Người hâm mộ thích thú với sự trở lại của Lee Min Ho lần này ẢNH: POSTER PHIM

Anh có nhiều cảnh tình tứ với bạn diễn ngay từ tập 1 ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Gong Ryong và Choi Go Eun từ mối quan hệ bác sĩ - bệnh nhân thành tình nhân. Đặc biệt, cả hai nhân vật có cảnh nóng nồng cháy, nhưng thời lượng khá ngắn ngủi. Phân đoạn này nhanh chóng gây sốt, trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi.

Nhiều khán giả bất ngờ bởi Hỏi các vì sao đã có cảnh giường chiếu ngay từ tập đầu tiên. Cộng đồng mạng cũng khen ngợi biểu cảm cũng như ngôn ngữ hình thể của Lee Min Ho và Han Ji Eun trong phân đoạn ân ái trên.

Đáng chú ý, khoảnh khắc 18+ này lại xảy ra với nam chính Gong Ryong và nữ phụ Choi Go Eun. Sau đó, nữ chính Eve Kim (Gong Hyo Jin) cũng có đoạn tình tứ khác với nam phụ Park Dong Ah (Kim Ju Hun) trong tập 1.

Nhân vật Gong Ryong của Lee Min Ho trải qua nhiều tình huống "dở khóc dở cười" trong tập đầu tiên

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Sports Khan (Hàn Quốc) nhận định Hỏi các vì sao có màn ra mắt thu về hiệu ứng tốt và Lee Min Ho trở lại ấn tượng. Tập 1 của phim đạt rating 3,3% trên toàn Hàn Quốc cũng như nhận được sự quan tâm từ nhiều người xem trong và ngoài nước.

Riêng về Lee Min Ho, Sports Khan khen ngợi anh thể hiện tinh tế sự biến chuyển của Gong Ryong quá khứ - hiện tại, từ một chàng trai trẻ có hoàn cảnh gia đình đặc biệt luôn cố gắng vươn lên cho đến một du khách vũ trụ ở ranh giới giữa sự sống và cái chết.

Ngoài ra, Lee Min Ho còn cho thấy biểu cảm đa dạng trong các cảnh nghiêm túc lẫn hài hước. Vẻ điển trai quyến rũ của ngôi sao Hàn 38 tuổi trong Hỏi các vì sao cũng khiến fan nữ thích thú. Đây là sê ri đánh dấu màn trở lại của Lee Min Ho trên truyền hình Hàn Quốc sau 5 năm kể từ Quân vương bất diệt, không tính sê ri của Mỹ Pachinko ra mắt tại nền tảng video AppleTV +.

Người xem mong chờ tương tác giữa Lee Min Ho và Gong Hyo Jin ở các tập tiếp theo ẢNH: CẮT TỪ CLIP

When the Stars Gossip kể về chuyện tình của một phi hành gia và một khách du lịch tại một trạm vũ trụ. Tác phẩm do Park Shin Woo làm đạo diễn và Seo Sook Hyang viết kịch bản. Phim quy tụ dàn diễn viên tên tuổi Lee Min Ho, Gong Hyo Jin, Oh Jung Se, Han Ji Eun, Kim Joo Heon, Lee El…

Hỏi các vì sao khởi quay từ tháng 4.2022 có kinh phí sản xuất lên tới 50 tỉ won (867 tỉ đồng) và được kỳ vọng là dự án truyền hình bùng nổ trong năm 2025. When the Stars Gossip hiện chiếu tối thứ bảy - chủ nhật hằng tuần trên kênh tvN.