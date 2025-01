Phim 'Khi điện thoại đổ chuông' kết thúc có hậu

Hai nhân vật chính Khi điện thoại đổ chuông Baek Sa Eon (Yoo Yeon Seok) và Hong Hee Joo (Chae Soo Bin) hạnh phúc sau bao sóng gió

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Tập 12 và cũng là tập cuối Khi điện thoại đổ chuông (When The Phone Rings) nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả. Bằng chứng là từng tình tiết tập phim này liên tục được cập nhật trên mạng xã hội khi phát sóng, trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi những giờ qua.

Khi điện thoại đổ chuông có cái kết đẹp khi Baek Sa Eon (Yoo Yeon Seok đóng) và Hong Hee Joo (Chae Soo Bin) chính thức về bên nhau sau khi vượt qua hàng loạt khó khăn. Đặc biệt, cả hai có nhiều phân đoạn tình tứ và các câu thoại ngọt ngào trong tập 12.

Một cảnh mặn nồng của cặp đôi trong tập cuối ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Riêng cảnh giường chiếu nóng bỏng của Baek Sa Eon và Hong Hee Joo gây sốt, không chỉ khiến fan phấn khích mà dân mạng cũng thích thú chia sẻ rầm rộ. Nhiều bình luận khen ngợi ê kíp chọn góc quay khoảnh khắc nóng bỏng này lãng mạn, tinh tế.

Yoo Yeon Seok và Chae Soo Bin càng được khán giả "đẩy thuyền" nhiệt tình hơn sau phân đoạn ân ái nồng cháy này. Theo nhiều dân mạng xứ kim chi, cả hai diễn viên đình đám đã chiến thắng giải Cặp đôi đẹp nhất tại MBC Drama Awards 2024, sự kiện đã được ghi hình và phát sóng sau.

Phân đoạn ân ái của cả hai gây sốt ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Trước đó, cặp đôi chính của Khi điện thoại đổ chuông có một cuộc hội ngộ đầy kịch tính và nước mắt ở Argan. Hong Hee Joo bất chấp nguy hiểm đến Argan để tìm Baek Sa Eon. Cũng tại đây, họ giải quyết tất cả khúc mắc và khẳng định tình cảm dành cho nhau.

Baek Sa Eon và Hong Hee Joo còn nối lại tình thân với những người trong gia đình mình. Cả hai gỡ bỏ các hiểu lầm cũng như những mâu thuẫn trong quá khứ, quyết tâm hướng đến một tương lai tích cực hơn.

Ji Sang Woo và Na You Ri cũng có cái kết đẹp ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Sau tất cả, Baek Sa Eon và Hong Hee Joo kết hôn một lần nữa. Baek Sa Eon đổi tên thành Baek Yu Yeon, trở thành chuyên gia đàm phán. Hong Hee Joo tiếp tục công việc phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu tại đài truyền hình. Họ sống hạnh phúc.

Ngoài cái kết đẹp của Baek Sa Eon và Hong Hee Joo, tập cuối Khi điện thoại đổ chuông cũng giải quyết những nút thắt xoay quanh dàn nhân vật phụ. Một cặp đôi khác rất được yêu thích là Ji Sang Woo (Heo Nam Jun) và Na You Ri (Jang Gyu Ri) cũng tiến đến hôn nhân.

Mạch phim nhanh và tình tiết gay cấn đến tập cuối ẢNH: POSTER PHIM

Còn dàn sao phản diện như tên bắt cóc (Park Jae Yoon), Sim Gyu Jin (Chu Sang Mi), Min Do Ki (Hong Seo Jun)… đều phải trả giá cho những tội lỗi mà mình gây ra. Park Do Jae (Choi Woo Jin) được thả khỏi tù sau khi đã chịu đủ hình phạt, chịu hối lỗi.

When The Phone Rings dựa trên tiểu thuyết mạng The Number You Have Dialed của tác giả Geon Eomul Nyeo. Tác phẩm do Park Sang Woo làm đạo diễn, quy tụ dàn sao Hàn Yoo Yeon Seok, Chae Soo Bin, Huh Nam Jun, Jang Gyu Ri, Oh Hyun Kyung, Han Jae Yi… Hai tập cuối của Khi điện thoại đổ chuông ghi nhận mức tỷ suất người xem toàn Hàn Quốc là 8,3% và 8,6%. Tập cuối cũng là tập phim có mức rating cao nhất của cả bộ phim.