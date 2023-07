Bom tấn viễn tưởng Hàn Quốc ‘The Moon’ vào rạp Việt

Trước khi phát hành tại Hàn Quốc vào ngày 2.8.2023, The Moon được bán trước cho 155 quốc gia để trình chiếu.

Ảnh hậu Kim Hee-ae (vai Yoon Moon-young) trong phim The Moon

The Moon lấy mốc thời gian giả định vào năm 2029 khi tàu vũ trụ Woori-ho của Hàn Quốc bắt đầu cuộc hành trình tới mặt trăng.

Điều này thu hút sự chú ý của thế giới nhưng ngọn lửa mặt trời bùng lên đã nhấn chìm con tàu vũ trụ, chỉ còn lại duy nhất thành viên phi hành đoàn Hwang Sun-woo (Doh Kyung-soo thủ vai) mắc kẹt tại mặt trăng.

Traler phim The Moon

Cựu giám đốc chuyến bay của trung tâm vũ trụ Naro, Kim Jae-gook (Sol Kyung-gu đóng) và giám đốc quỹ đạo mặt trăng của NASA - Yoon Moon-young (Kim Hee-ae) đã tham gia vào một trận chiến khốc liệt chống lại các yếu tố ngoài không gian để đưa Sun-woo trở về an toàn.

The Moon (tựa Việt The Moon: Nhiệm vụ cuối cùng) do Kim Yong-hwa viết kịch bản và đạo diễn, quy tụ dàn diễn viên: Sol Kyung-gu, Don Kyung-soo, Ảnh hậu Kim Hee-ae (gây ấn tượng với khán giả Việt qua vai chính trong phim Thế giới hôn nhân), Jo Han-chul, Park Byung-eun, Choi Byung-mo… dự kiến ra rạp tại Việt Nam từ ngày 11.8.2023.