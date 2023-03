‘Nữ hoàng phim ngoại tình’ Hàn Quốc Kim Hee Ae tái xuất

Kim Hee Ae sang chảnh trong Queen Maker CẮT TỪ CLIP

Gần một tháng trước thềm phát sóng, Queen Maker tung teaser mới hé lộ hàng loạt tình tiết kịch tính xoay quanh nhân vật Hwang Do Hee (Kim Hee Ae đóng), người phụ nữ bản lĩnh, thông minh, quyết đoán và luôn thành công với các kế hoạch của mình.

Theo diễn biến trong teaser bộ phim, Hwang Do Hee cũng là người đứng đầu của nhóm lập kế hoạch chiến lược tại Tập đoàn Eunsung và rất giỏi đối phó với dư luận. Một ngày nọ, Hwang Do Hee bất ngờ tham gia chiến dịch tranh cử thị trưởng Seoul của Oh Kyung Sook (Moon So Ri), một nữ luật sư nhân quyền.

Kim Hee Ae cuốn hút trong teaser phim

Trong quá trình hợp tác với nhau, Hwang Do Hee và Oh Kyung Sook vẫn thường xảy ra nhiều cuộc tranh luận căng thẳng. Dù vậy, cả hai vẫn cố gắng kề vai sát cánh để cùng đạt được mục tiêu chạm tay đến chiếc ghế thị trưởng Seoul.

Trong video Queen Maker nhá hàng dài hơn 1 phút, Kim Hee Ae gây ấn tượng với vẻ đẹp sắc sảo, mặn mà ở tuổi 56 cùng phong cách diễn xuất mạnh mẽ. Queen Maker đánh dấu màn tái xuất của mỹ nhân 6X sau ba năm kể từ Thế giới hôn nhân (The World of the Married).

Kim Hee Ae tỏa sáng trong Thế giới hôn nhân cách đây 3 năm

Trong lần trở lại này với Queen Maker, Kim Hee Ae hợp tác với Moon So Ri, cũng là minh tinh kỳ cựu Hàn Quốc từng thắng giải Rồng Xanh, Liên hoan phim Venice, Stockholm, Hawaii… Do đó, khán giả đặt nhiều kỳ vọng vào màn hợp tác giữa hai "chị đại" làng phim ảnh Hàn Quốc Kim Hee Ae và Moon So Ri trong Queen Maker.

Những năm gần đây, Kim Hee Ae chuyên trị các vai diễn có nhiều cảnh nóng bỏng như trong phim Người tình của chồng tôi, Tình yêu bị cấm đoán, Xác chết trở về (The Vanished)… và gần đây nhất là Thế giới hôn nhân. Riêng tác phẩm ngoại tình Thế giới hôn nhân một lần nữa đưa sự nghiệp của Kim Hee Ae lên tầm cao mới và giúp cô gắn liền với danh hiệu "Nữ hoàng phim ngoại tình" xứ kim chi.

Giống như Kim Hee Ae (trái), đây cũng là lần trở lại màn ảnh nhỏ đầu tiên của Moon So Ri sau Bờ vực của sự điên rồ (On the Verge of Insanity) chiếu năm 2021

Queen Maker có sự góp mặt của hai nữ diễn viên kỳ cựu Hàn Quốc

Queen Maker do Oh Jin Suk làm đạo diễn và dự kiến ra mắt vào ngày 14.4. Ngoài Kim Hee Ae và Moon So Ri, phim còn quy tụ dàn sao Hàn Ryu Soo Young, Kim Tae Hoon, Ki Do Hoon, Seo Yi Sook, Jin Kyung