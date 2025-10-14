Bơm tinh chất 'hô biến' thịt trâu thành thịt bò Nhật Wagyu

Chiều 14.10, đại tá Chu An Thanh, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an Hà Nội, thông tin về vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm xảy ra tại Công ty cổ phần thực phẩm Hida (Công ty Hida).

Đại tá Chu An Thanh thông tin về vụ án ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Theo đại tá Thanh, trong vụ án này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đã khởi tố và bắt tạm giam 4 bị can về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, quy định tại điều 193 bộ luật Hình sự.

Các bị can gồm: Nguyễn Thị Phương Thảo, Tổng giám đốc Công ty Hida; Nguyễn Thị Thúy Hoa, Kế toán trưởng Công ty Hida; Nguyễn Thị Dung, Giám đốc sản xuất Công ty Hida và Trần Hoàng Phước, Giám đốc Công ty SK Foods Việt Nam.

Các bị can trong vụ án ẢNH: N.B

Trưởng phòng PC03 Công an Hà Nội thông tin, qua nắm tình hình, Công an Hà Nội phát hiện ổ nhóm có dấu hiệu phạm tội nên phối hợp với lực lượng quản lý thị trường kiểm tra hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh tại nhà máy sản xuất của Công ty Hida, tại thôn Dền (xã Hoài Đức, Hà Nội).

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng bắt quả tang các nhân viên đang bơm tinh chất "biến" thịt trâu giả thành thịt bò.

Bước đầu, Công an Hà Nội xác định, lợi dụng nhu cầu của người dân thích sử dụng thịt bò Nhật Wagyu có vân mỡ nên Trần Hoàng Phước liên hệ với Công ty Hida để đặt sản xuất thịt bò giả.

Cảnh sát kiểm tra khu vực sản xuất thịt bò giả ẢNH: N.B

Nhận hợp đồng, Thảo nhập khẩu thịt trâu loại kém chất lượng từ Ấn Độ với giá 120.000 đồng/kg, sau đó bơm phụ phẩm tạo vân, đóng gói sản phẩm ghi trên bao bì, nhãn mác là thịt bò để bán ra thị trường với giá từ 400.000 - 600.000 đồng/kg.

Công an Hà Nội xác định, từ tháng 5.2024 đến khi bị phát hiện, các bị can đã câu kết sản xuất 14 tấn thịt trâu giả thành thịt bò và tiêu thụ trên địa bàn Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang, TP.HCM.

Khám xét tại các địa điểm, Công an Hà Nội thu giữ 65 tấn thịt trâu và thịt bò giả, cùng toàn bộ máy móc phục vụ việc chế biến, sản xuất hàng giả.

Ngoài ra, Công an Hà Nội cũng thu giữ 17 tấn bột tinh chất dùng để bơm vào thịt trâu tạo vân mỡ, hình thức giống thịt bò Wagyu nhập khẩu.

Giám định tại Viện kiểm nghiệm quốc gia, kết quả 24/29 mẫu thịt bò thu giữ của Công ty Hida có ADN là thịt trâu.

Công an Hà Nội đang giám định số bột tinh chất trên để xác định có độc tố gây hại cho sức khỏe hay không và xử lý các bị can theo quy định.