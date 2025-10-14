Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Bơm tinh chất 'hô biến' thịt trâu thành thịt bò Nhật Wagyu

Trần Cường - Nguyễn Trường
14/10/2025 15:42 GMT+7

Vì lợi nhuận, Công ty Hida đã dùng tinh chất bơm vào thịt trâu để 'biến' thành thịt bò Nhật Wagyu, bán với giá gấp nhiều lần.

Chiều 14.10, đại tá Chu An Thanh, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an Hà Nội, thông tin về vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm xảy ra tại Công ty cổ phần thực phẩm Hida (Công ty Hida).

Tiêm tinh chất biến thịt trâu thành thịt bò Nhật Wagyu bị phát hiện - Ảnh 1.

Đại tá Chu An Thanh thông tin về vụ án

ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Theo đại tá Thanh, trong vụ án này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đã khởi tố và bắt tạm giam 4 bị can về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, quy định tại điều 193 bộ luật Hình sự.

Các bị can gồm: Nguyễn Thị Phương Thảo, Tổng giám đốc Công ty Hida; Nguyễn Thị Thúy Hoa, Kế toán trưởng Công ty Hida; Nguyễn Thị Dung, Giám đốc sản xuất Công ty Hida và Trần Hoàng Phước, Giám đốc Công ty SK Foods Việt Nam.

Tiêm tinh chất biến thịt trâu thành thịt bò Nhật Wagyu bị phát hiện - Ảnh 2.

Các bị can trong vụ án

ẢNH: N.B

Trưởng phòng PC03 Công an Hà Nội thông tin, qua nắm tình hình, Công an Hà Nội phát hiện ổ nhóm có dấu hiệu phạm tội nên phối hợp với lực lượng quản lý thị trường kiểm tra hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh tại nhà máy sản xuất của Công ty Hida, tại thôn Dền (xã Hoài Đức, Hà Nội).

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng bắt quả tang các nhân viên đang bơm tinh chất "biến" thịt trâu giả thành thịt bò.

Bước đầu, Công an Hà Nội xác định, lợi dụng nhu cầu của người dân thích sử dụng thịt bò Nhật Wagyu có vân mỡ nên Trần Hoàng Phước liên hệ với Công ty Hida để đặt sản xuất thịt bò giả.

Tiêm tinh chất biến thịt trâu thành thịt bò Nhật Wagyu bị phát hiện - Ảnh 3.

Cảnh sát kiểm tra khu vực sản xuất thịt bò giả

ẢNH: N.B

Nhận hợp đồng, Thảo nhập khẩu thịt trâu loại kém chất lượng từ Ấn Độ với giá 120.000 đồng/kg, sau đó bơm phụ phẩm tạo vân, đóng gói sản phẩm ghi trên bao bì, nhãn mác là thịt bò để bán ra thị trường với giá từ 400.000 - 600.000 đồng/kg.

Công an Hà Nội xác định, từ tháng 5.2024 đến khi bị phát hiện, các bị can đã câu kết sản xuất 14 tấn thịt trâu giả thành thịt bò và tiêu thụ trên địa bàn Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang, TP.HCM.

Khám xét tại các địa điểm, Công an Hà Nội thu giữ 65 tấn thịt trâu và thịt bò giả, cùng toàn bộ máy móc phục vụ việc chế biến, sản xuất hàng giả.

Ngoài ra, Công an Hà Nội cũng thu giữ 17 tấn bột tinh chất dùng để bơm vào thịt trâu tạo vân mỡ, hình thức giống thịt bò Wagyu nhập khẩu.

Giám định tại Viện kiểm nghiệm quốc gia, kết quả 24/29 mẫu thịt bò thu giữ của Công ty Hida có ADN là thịt trâu.

Công an Hà Nội đang giám định số bột tinh chất trên để xác định có độc tố gây hại cho sức khỏe hay không và xử lý các bị can theo quy định.

Tin liên quan

Bò Wagyu Sendai - sự nhẫn nại và tận tâm của người Nhật

Bò Wagyu Sendai - sự nhẫn nại và tận tâm của người Nhật

Là một trong số ít thương hiệu Wagyu được ưa chuộng nhất tại Nhật Bản bởi chất lượng tuyệt hảo, vượt qua những tiêu chuẩn khắt khe nhất.

Đẳng cấp hương vị bò Wagyu tại nhà hàng Amigo Grill

Khám phá thêm chủ đề

Công ty Hida thịt bò Wagyu làm giả thịt bò Công an Hà Nội Hàng giả là thực phẩm
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận